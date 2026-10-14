Otuz iki ülke, tek bir büyük hayalle 2027 yazında Brezilya'ya gidecek: Kadınlar Dünya Kupası'nı kazanmak. İspanya bu hayali 2023'te finalde İngiltere'yi yenerek gerçekleştirdi. 24 Haziran'da Rio de Janeiro'daki Maracana'da başlayacak turnuvada İspanya, yeniden şampiyonluğa ulaşmanın en büyük favorilerinden biri olacak. Peki İspanya'nın unvanını en çok kimler tehdit ediyor?

Şu ana kadar 32 katılımcıdan yalnızca 18'i kesinleşti. İngiltere, ABD ve Hollanda gibi güçlü ülkelerin Brezilya biletini hâlâ alması gerekiyor. Elemelerde büyük bir sürpriz şimdiden yaşandı: Bugüne dek tüm turnuvalara katılan Nijerya, Kadınlar Dünya Kupası'nı tarihinde ilk kez kaçıracak. Elemeler şubatta tamamlanana kadar başka sürprizler de yaşanabilir.

Bu süreçler devam ederken GOAL'ün 2027 Kadınlar Dünya Kupası güç sıralaması, katılımı kesinleşen 18 ülkeye, FIFA dünya sıralamasında ilk 10'da yer alıp henüz biletini alamayan dört ülkeyi de ekleyecek. Bu dört ülkeden ABD ve Kanada'nın kaderi, bu yılın ilerleyen dönemlerinde düzenlenecek CONCACAF W Şampiyonası'nda belli olacak. İngiltere ve İsveç ise UEFA play-off'larını kayıpsız geçmeyi umuyor. Dört ülkenin kaderi, Dünya Kupası grup aşaması kura çekiminden hemen önce, aralık ayına kadar belli olacak.

Turnuvaya dokuz aydan az süre kala hangi ülkeler dünya şampiyonu İspanya için en büyük tehdit olarak görünüyor? Son şampiyon, 2027 turnuvasına girerken hâlâ yenilmesi gereken takım olarak öne çıkıyor mu? Yoksa başka bir ülke mi favori konumunda?