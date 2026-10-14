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CanlıBiletler
Women's World Cup Power Rankings 1:1Getty/GOAL

2027 Kadınlar Dünya Kupası güç sıralaması: Son şampiyon İspanya, ABD Kadın Millî Takımı ile oynadığı iki maçta güçlü bir mesaj verdi; İngiltere katılım hakkını garantilemeye yaklaştı

Takımlar, Brezilya’da yazın düzenlenecek turnuvaya katılma hakkı kazanmak ve turnuvaya hazırlanmak için yoğun mesai harcıyor. Peki kupanın en güçlü adayları kimler?

Ameé Ruszkai
Çeviri:

  • Otuz iki ülke, tek bir büyük hayalle 2027 yazında Brezilya'ya gidecek: Kadınlar Dünya Kupası'nı kazanmak. İspanya bu hayali 2023'te finalde İngiltere'yi yenerek gerçekleştirdi. 24 Haziran'da Rio de Janeiro'daki Maracana'da başlayacak turnuvada İspanya, yeniden şampiyonluğa ulaşmanın en büyük favorilerinden biri olacak. Peki İspanya'nın unvanını en çok kimler tehdit ediyor?

    Şu ana kadar 32 katılımcıdan yalnızca 18'i kesinleşti. İngiltere, ABD ve Hollanda gibi güçlü ülkelerin Brezilya biletini hâlâ alması gerekiyor. Elemelerde büyük bir sürpriz şimdiden yaşandı: Bugüne dek tüm turnuvalara katılan Nijerya, Kadınlar Dünya Kupası'nı tarihinde ilk kez kaçıracak. Elemeler şubatta tamamlanana kadar başka sürprizler de yaşanabilir.

    Bu süreçler devam ederken GOAL'ün 2027 Kadınlar Dünya Kupası güç sıralaması, katılımı kesinleşen 18 ülkeye, FIFA dünya sıralamasında ilk 10'da yer alıp henüz biletini alamayan dört ülkeyi de ekleyecek. Bu dört ülkeden ABD ve Kanada'nın kaderi, bu yılın ilerleyen dönemlerinde düzenlenecek CONCACAF W Şampiyonası'nda belli olacak. İngiltere ve İsveç ise UEFA play-off'larını kayıpsız geçmeyi umuyor. Dört ülkenin kaderi, Dünya Kupası grup aşaması kura çekiminden hemen önce, aralık ayına kadar belli olacak.

    Turnuvaya dokuz aydan az süre kala hangi ülkeler dünya şampiyonu İspanya için en büyük tehdit olarak görünüyor? Son şampiyon, 2027 turnuvasına girerken hâlâ yenilmesi gereken takım olarak öne çıkıyor mu? Yoksa başka bir ülke mi favori konumunda?

  • 22. Cezayir

    Algeria Women 2026
    Backpagepix

    Cezayir, 2026 Kadınlar Afrika Uluslar Kupası'nı üçüncü sırada tamamladıktan sonra Brezilya'da Kadınlar Dünya Kupası'na ilk kez katılacak.

    Şu ana kadar 2027 Kadınlar Dünya Kupası'na katılımı kesinleşen iki yeni takımdan biri olan Cezayir, Kadınlar Afrika Uluslar Kupası'nda yarı finale yükseldiği tarihî serüvenin ardından turnuvada ilk kez boy gösterecek.

    Fas'ta üçüncülüğe uzanmasını sağlayan bu serüvenin temelinde, takımın en güçlü yönlerinden biri olan savunması yatıyor. Cezayir gol yese bile maçları başa baş götürüyor ve böylece istediği sonucu alma şansını koruyor.

    Ancak Cezayir'in Brezilya'ya gitmeden önce mutlaka gidermesi gereken bir eksik var: Afrika dışından takımlara karşı maç tecrübesi. Afrika'daki rakiplerle o kadar sık oynuyor ki kıta dışından bir takımla son ne zaman karşılaştığını bulmak zor. Cezayir, 2006 Arap Kadınlar Şampiyonası'nda Lübnan'la oynadığı maçtan bu yana kendi kıtası dışından bir takımla karşılaşmamış bile olabilir. Dünya Kupası'ndaki ilk maçından önce bunun değişmesi gerekiyor.

  • 21. Filipinler

    Philippines Women 2026
    Getty Images

    2023’te ilk kez Kadınlar Dünya Kupası’na katılan Filipinler, Özbekistan’a karşı play-off maçını kazanarak 2027’de yeniden turnuvada yer alacak.

    Çift vatandaşlığa sahip çok sayıda oyuncuyu kadrosuna katarak güçlenen Filipinler, 2023'te ilk kez Kadınlar Dünya Kupası'na katıldı ve turnuvadaki ilk maçında ev sahiplerinden Yeni Zelanda'yı 1-0 yenerek bu başarıyı taçlandırdı. Bu düzeyde henüz yeni olan bir ülke için turnuvaya yeniden katılmak bile başlı başına büyük bir başarı.

    Filipinler, 2027'de 2023'tekinin bir adım ötesine geçip eleme turlarına ulaşabilir mi? Asya Kupası çeyrek finalinde Japonya karşısında alınan 7-0'lık ağır yenilginin gösterdiği gibi, üst düzey ülkelerle daha fazla maç oynamak takıma yardımcı olacaktır. Filipinler, Brezilya'ya gitmeden önce kendisine fayda sağlayacak hazırlık maçları oynamayı umuyor.

  • 20. Yeni Zelanda

    New Zealand Women 2026
    Getty Images

    Yeni Zelanda, 2023 Kadınlar Dünya Kupası'nda yıldızlarla dolu Norveç'i evinde yenerek turnuva tarihindeki ilk galibiyetini aldı.

    Yeni Zelanda, 2023 Kadınlar Dünya Kupası'nda tarihî bir deneyim yaşadı. Üstelik bunun tek nedeni turnuvanın ortak ev sahiplerinden biri olması değildi. Altıncı turnuvasında, 16. denemesinde Norveç'i Auckland'da yenerek Dünya Kupası'ndaki ilk galibiyetini aldı. Ancak çekişmeli geçen gruptan çıkamaması ve ikinciliği averajla kaçırması hayal kırıklığı yaratmış olmalı.

    Peki, 2027'de şansı ne olacak? Yeni Zelanda'nın ortak ev sahibi olması, 2023'te grup aşamasında daha kolay bir kura çekmesini sağlamıştı. Bu nedenle 2027'deki şansı daha düşük görünüyor. Bu kez çok daha zorlu rakiplerle aynı grupta yer alacak. Avustralya ve ABD karşısında yakın zamanda aldığı ağır yenilgiler de bu açıdan iyiye işaret değil.

    Nitekim Yeni Zelanda, 2023 Kadınlar Dünya Kupası'ndan bu yana kendi konfederasyonu dışındaki takımlara karşı oynadığı 23 maçın yalnızca üçünü kazanabildi: FIFA sıralamasında 42. olan Venezuela'yı, 43. olan Kosta Rika'yı ve 49. olan Tayland'ı yendi. İyi bir Dünya Kupası geçirmek için bunlardan daha güçlü takımlara karşı da başa baş mücadele etmesi gerekecek.

  • 19. Kuzey Kore

    North Korea Women 2026
    Getty Images

    Kuzey Kore, play-off maçında Çin Taypesi'ni yenerek 2011'den bu yana ilk, toplamda ise dördüncü kez Kadınlar Dünya Kupası'nda mücadele etme hakkı kazandı.

    2027 Kadınlar Dünya Kupası'nın pek çok açıdan en ilgi çekici ülkelerinden biri olan Kuzey Kore, 2026 Asya Kupası'nda en zorlu gruplardan birinde yer aldı. Çin'e yenilip grubu ikinci sırada tamamlaması, çeyrek finalde Avustralya ile eşleşmesine yol açtı. Kuzey Kore'nin turnuvadaki yolculuğu bu maçta sona erdi.

    Yine de bu iki yenilgi de az farkla geldi ve Kuzey Kore'de yetişen genç yetenekler heyecan veriyor. Ülke, 2024'te hem 17 Yaş Altı hem de 20 Yaş Altı Kadınlar Dünya Kupası'nı, ayrıca 17 Yaş Altı Asya Kupası'nı kazandı. O tarihten bu yana 17 yaş altı düzeyindeki iki şampiyonluğunu da korudu. Bu başarılarda öne çıkan oyunculardan bazıları artık A takıma girmeye başladı.

    Bununla birlikte Kuzey Kore, 2016'da da 17 Yaş Altı ve 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nı kazanarak gençler düzeyinde başarı elde etmişti. Buna rağmen bu, ülkenin 2011'den bu yana A takım düzeyinde ilk kez Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanışı. Dolayısıyla gençler düzeyindeki başarıların bu kez ne kadar etkili olacağı henüz belli değil.

  • 18. Çin

    China Women 2026
    Getty Images

    1999'da ikinci olan Çin, önceki dokuz Kadınlar Dünya Kupası'nın yalnızca birine katılma hakkı kazanamadı ancak 2023'te grup aşamasında elendi.

    Son Kadınlar Dünya Kupası'nda tarihinde ilk kez grup aşamasında elenen Çin'den ne beklemek gerektiğini kestirmek zor.

    Kasım 2025'te Çin, İngiltere'ye 8-0 gibi ağır bir skorla yenildi, ancak birkaç ay sonra güçlü Kuzey Kore'yi mağlup ederek Asya Kupası'nda grubunu lider tamamladı. İlk eleme turunda Çin Taipei'yi yenmek için uzatmalara ihtiyaç duydu, ardından yarı finalde Avustralya'yı zorladı ancak maçı 2-1 kaybetti.

    Ante Milicic'in takımının 2027 Kadınlar Dünya Kupası başlayana kadar nasıl bir performans sergileyeceğini takip etmek ilginç olacak. Ancak son dönemde aldığı bazı galibiyetlerden, rakiplerinin seviyesi göz önüne alındığında, fazla anlam çıkarmak zor.

  • 17. Fas

    Ibtissam Jraïdi Zineb Redouani Morocco Women 2026
    Backpagepix

    Fas, 2023'te ilk kez katıldığı Kadınlar Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükseldi ve 2027'de bu başarının üzerine koymayı hedefleyecek.

    Son yıllarda Fas’ta kadın futboluna büyük yatırımlar yapıldı. Bunun sonucunda millî takım, 2022 ve 2024’te Kadınlar Afrika Uluslar Kupası’nda üst üste finale çıktı, 2023’te ilk kez Kadınlar Dünya Kupası’na katıldı ve aynı turnuvada eleme turlarına yükseldi. Fas, artık Afrika’nın en iyi takımlarından biri. 2027 Kadınlar Dünya Kupası’na katılamaması birçok kişi için sürpriz olurdu.

    Şimdi Fas, bir sonraki adımı atıp daha güçlü rakiplere daha düzenli biçimde meydan okumak isteyecek. Ancak Afrika dışından rakiplere karşı oynadığı son hazırlık maçlarından bazıları bu konuda soru işaretleri doğuruyor. 2025’in başında Haiti ile 1-1 berabere kalan Fas, Kadınlar Afrika Uluslar Kupası’nın hemen öncesinde Yeni Zelanda ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonuç beklentilerin altında kalırken, Özbekistan ile yakın zamanda oynanan golsüz maç da öyleydi.

    Şimdiye kadar kaydedilen ilerleme takdire değer olsa da bir üst seviyeye çıkıp dünya sıralamasının zirvesindeki takımları gerçekten zorlamak için daha fazlası gerekiyor. Yeni teknik direktör Eric Blahic, Fas’ın bu adımı atmasına yardımcı olabilecek mi? Blahic, ekim ayındaki millî maç arasından önce eski İspanya teknik direktörü Jorge Vilda’nın yerini aldı. Federasyon ise bu değişikliğin nedenine dair pek açıklama yapmadı.

  • 16. Güney Kore

    Son Hwa-yeon South Korea Women 2026
    Getty Images

    Güney Kore, 2027'de üst üste dördüncü kez Kadınlar Dünya Kupası'nda yer alacak ve art arda iki kez grup aşamasında elenmesinin ardından bu kez daha iyi bir sonuç almak isteyecek.

    Üst üste galibiyet alamadan grup aşamasında elenen Güney Kore, 2027 Kadınlar Dünya Kupası'nda daha başarılı bir turnuva geçirmeyi umuyor.

    Takımın 2026'daki performansı hücumda umut verdi. Asya Kupası'nda kendisinden daha düşük sıralamadaki takımları rahatça yenen Güney Kore, Avustralya ile de heyecan dolu bir maçta 3-3 berabere kaldı. Ancak bu sonucun yanı sıra Japonya'ya yarı finalde 4-1 yenilmesi ve o tarihten bu yana Brezilya ile Kanada karşısında hazırlık maçlarında aldığı ağır yenilgiler, savunmada gelişmesi gerektiğini gösteriyor.

    Dünya Kupası'na kadar farklı ülkelerden rakiplerle daha fazla karşılaşmak da Güney Kore'ye yardımcı olacaktır. Zira diğer birçok Asya ülkesi gibi Güney Kore de son dönemde fikstürü gereği kıtadan tanıdık rakiplerle düzenli olarak karşılaştı.

  • 15. Malavi

    Malawi Women 2026
    Backpagepix

    2026'da ilk kez katıldığı Kadınlar Afrika Uluslar Kupası'nda finale yükselen Malavi, 2027'de ilk kez Kadınlar Dünya Kupası'nda mücadele edecek.

    Futbolu ara sıra takip edenlere Malawi, Kadınlar Dünya Kupası'nın beklenmedik bir katılımcısı gibi görünebilir. Ancak sıkı futbolseverlerin 2027'de Brezilya'da izlemek için sabırsızlandığı takım Malawi.

    Çünkü bu takımın lideri, gerçek anlamda dünya çapında bir santrfor olan Temwa Chawinga. Kansas City Current'ın yıldızı, ABD'nin en üst düzey ligi NWSL'de son iki Altın Ayakkabı ve son iki MVP ödülünü kazandı. Kanatta ise ablası Tabitha var. O da bol gol atan ve sekiz kez Avrupa şampiyonu olmuş Lyon'da forma giyen bir forvet.

    Ancak Malawi, yalnızca iki öne çıkan isme sahip bir milli takım değil. Bunu, 2026'da ilk kez katıldığı Afrika Uluslar Kupası'nda finale yükselerek gösterdi. Kadınlar Dünya Kupası'nda da benzer bir etki yaratabilir mi? Bu daha zor olacak, ancak her rakibi zorlayacak kaliteye sahip.

  • 14. Arjantin

    Maria Bonsegundo Argentina Women 2026
    Getty Images

    Arjantin, dört Kadınlar Dünya Kupası'na katıldı ancak grup aşamasını hiç geçemedi.

    Son Kadınlar Dünya Kupası'nda Arjantin'in grubunda tüm ihtimaller açık hâle gelmişti. Ancak bu fırsatı değerlendirip tarihinde ilk kez eleme turlarına yükselen Güney Afrika oldu; Arjantin ise tek puanla son sırada kaldı. Turnuvanın bitiminden yalnızca birkaç hafta sonra Japonya karşısında hazırlık maçında alınan 8-0'lık ağır yenilgi de yaralarını sarmaya çalışan Güney Amerikalıların moralini düzeltmiş olamaz.

    O zamandan bu yana Arjantin önemli gelişme kaydetti. Bu turnuvanın elemelerini, 2023 Kadınlar Dünya Kupası çeyrek finalisti Kolombiya'nın yalnızca iki puan gerisinde, hiç maç kaybetmeden ikinci sırada tamamladı. ABD, Kanada ve Avustralya gibi üst düzey rakiplere karşı oynanan hazırlık maçları kuşkusuz katkı sağladı. Arjantin'in 2025 Copa America'daki ilerleyişi ise ancak yarı finalde Kolombiya'ya penaltı atışları sonucunda yenilmesiyle durdu.

    Mart ayındaki SheBelieves Cup'ta oynadığı üç maçın üçünü de kaybetmesi, Arjantin'in hâlâ gelişmesi gerektiğini gösterdi. Yine de takım, rakipleriyle arasındaki farkı kapatıyor.

  • 13. Kamerun

    Cameroon WAFCON trophy 2026
    Backpagepix

    Kamerun, 2026'da Kadınlar Afrika Uluslar Kupası'nı ilk kez kazandı ve bu ivmeyi Dünya Kupası'na taşımayı umuyor.

    2015 ve 2019'da katıldığı ilk iki Kadınlar Dünya Kupası'nda eleme turlarına yükselen Kamerun, 2023'te turnuvaya katılamadı. Ancak 2027'de güçlü bir dönüş yapacak ve Brezilya'ya Afrika şampiyonu olarak gidecek.

    Yine de bu sonucu pek az kişi tahmin edebilirdi. Kadınlar Afrika Uluslar Kupası başladığında Valentine Nguele yalnızca altı haftadır takımın başındaydı ve Kamerun'un grup aşamasındaki performansı zaman zaman güven vermedi. Ancak Kamerun eleme turlarını turnuva futboluna kusursuz biçimde uygun bir şekilde oynadı. Gol yemeden şampiyon Nijerya'yı, ev sahibi Fas'ı ve dünya çapında bir hücum hattına sahip Malavi'yi eleyerek zafere ulaştı.

    Peki Nguele, bir turnuvaya hazırlanmak için daha fazla zamanı olduğunda bu takımla neler başarabilir? Daha da iyisini yapması beklenir.

  • 12. İsveç

    Sweden Women 2026
    Getty Images

    İsveç, Dünya Kupası'nın son dört organizasyonunun üçünde yarı finale yükseldi ancak 2027 turnuvasına katılabilmek için hâlâ eleme aşamasını geçmesi gerekiyor.

    İsveç, kadın futbolunda kendisinden beklenen sonuçları alma konusunda en istikrarlı ülkelerden biri olma eğiliminde. Ancak Tony Gustavsson'un 2025 Avrupa Şampiyonası'nın ardından göreve gelmesinden bu yana işler zorlaştı.

    İlk maçında İspanya'ya yenilmesi başlı başına büyük bir hayal kırıklığı değildi. Ancak mağlubiyetin 4-0 gibi ağır bir skorla gelmesi dikkat çekiciydi. Eski Avustralya teknik direktörü, takımın başındaki ilk galibiyeti için mart ayına kadar beklemek zorunda kaldı. Dünya Kupası elemelerinde İtalya deplasmanında alınan bu galibiyet, gerçekten umut verici bir sonuçtu. Ancak kalan beş maçta yalnızca bir galibiyet daha alan İsveç, Danimarka ve Sırbistan'ın da yer aldığı, zorlu olduğu kabul edilmesi gereken grubu üçüncü sırada bitirdi.

    İsveç'in play-off yoluyla Brezilya'ya gitme hakkı kazanamaması yine de büyük bir sürpriz olur. Bu hafta Litvanya karşısında toplamda 15-0'lık skorla alınan galibiyet de bunu gösterdi. Yine de son dört Dünya Kupası'nın üçünde yarı finale ulaşan İsveç'in bu mükemmel performansını sürdürmesi için Gustavsson yönetiminde gelişme göstermesi gerekiyor.

  • 11. Avustralya

    Sam Kerr Australia Women 2026
    Getty Images

    2023 Dünya Kupası’nda yarı finale, 2026 Asya Kupası’nda ise finale yükselen Sam Kerr önderliğindeki Avustralya, Brezilya’da bu turnuvalardaki başarısının üzerine koymayı umacak.

    Avustralya'nın 2023 Kadınlar Dünya Kupası'nda yarı finale yükselmesinden bu yana çok şey değişti. Bir yıl sonra, Olimpiyatlar'da grup aşamasında yaşanan hayal kırıklığı yaratan eleniş Tony Gustavsson'ın teknik direktörlük döneminin sonu oldu. Ardından takım dokuz ay boyunca geçici teknik direktör Tom Sermanni yönetiminde kaldı ve Haziran 2025'te Joe Montemurro göreve getirildi.

    Kalıcı bir teknik direktör bulmakta yaşanan bu gecikme, Avustralya'nın mart ayındaki Asya Kupası'na Montemurro ile istediğinden daha az çalışma fırsatı bulmuş olarak gitmesi anlamına geliyordu. Bu nedenle takımın yine de finale ulaşması ve orada Japonya'ya yalnızca kıl payı yenilmesi olumlu bir sonuçtu.

    Buna rağmen Sam Kerr, Ellie Carpenter ve Steph Catley gibi yıldızların yer aldığı kadronun potansiyeli henüz tam olarak ortaya çıkmış değil. Montemurro'nun Brezilya'daki turnuva başlamadan önce bunu başarmak için yeterli zamanı bulması umuluyor.

  • 10. Kanada

    Kailen Sheridan Sydney Collins Canada Women 2026
    Getty Images

    Kanada, son Dünya Kupası’nda grup aşamasında sürpriz biçimde elendi ancak 2024 Olimpiyatları’nda daha iyi bir görüntü sergiledi.

    Kanada, kasım ayında Dünya Kupası'na katılma fırsatı yakalayacak. CONCACAF W Şampiyonası'nda Panama'yı yenmesi, Brezilya'daki yerini garantileyecek. Kanada bu maçın açık ara favorisi olacak.

    Peki, kazanırsa Dünya Kupası'nda ne kadar iddialı olabilir? Bunu kestirmek zor. Kanada, casusluk skandalının ve dönemin teknik direktörü Bev Priestman'ın görevden uzaklaştırılmasının gölgesinde kalan 2024 Olimpiyatları'ndaki yıpratıcı sürecinden bu yana yalnızca hazırlık maçları oynadı.

    Daha önce Manchester United ve San Diego Wave'i çalıştıran Casey Stoney, Ocak 2025'te göreve gelmesinden bu yana umut verici sonuçlar ve performanslar elde etti. Ancak görev süresi boyunca aldığı dokuz galibiyetin yalnızca ikisinin dünya sıralamasında ilk 20'de yer alan ülkelere karşı gelmesi endişe verici. Kanada, ilk 10'daki ülkelerle oynadığı yedi maçın altısını da kaybetti. Tek istisna, bu hafta Danimarka ile aldığı beraberlikti; Danimarka birkaç gün sonra Kanada'yı mağlup etti.

    Bu sonuçların bir kısmı, Stoney'nin A millî takım düzeyindeki ilk görevinde elindeki kadroyu tanımak için yaptığı anlaşılabilir denemeler sırasında geldi. Yine de bu takımın çözmesi gereken belirgin sorunları var. Özellikle orta sahadaki dengesizlik, savunma sağlamlığını da etkiliyor gibi görünüyor. Önümüzdeki birkaç aylık hazırlık sürecinin nasıl ilerleyeceği özellikle merak konusu olacak.

  • 9. Danimarka

    Pernille Harder Denmark Women 2026
    Getty Images

    EURO 2025’i puan alamadan, hayal kırıklığıyla tamamlayan Pernille Harder liderliğindeki Danimarka, Dünya Kupası elemelerinde toparlanarak zorlu bir grubu lider bitirdi.

    Danimarka, 2027 Kadınlar Dünya Kupası'nda gerçekten söz sahibi olabilir mi? İskandinav ülkesinin 2017 Avrupa Şampiyonası'nda finale yükselerek büyük bir turnuvada ses getirmesinin üzerinden neredeyse 10 yıl geçti. 2022'de ve özellikle 2025'te Avrupa şampiyonalarına grup aşamasında veda etmesi ise endişe vericiydi. Bu kadro, dünya çapındaki Pernille Harder'ın önderliğinde bundan çok daha fazlasını başarabilecek güçte.

    Ancak yeni teknik direktör Jakob Michelsen yönetimindeki Danimarka, bu hayal kırıklığının ardından güçlü bir karşılık verdi. Dünya Kupası elemelerinde İsveç, İtalya ve Sırbistan'ın önünde grubunu lider bitirerek gruptaki tek doğrudan katılım hakkını aldı. Bunu tek maç kaybetmeden başarması özellikle etkileyiciydi.

    Danimarka artık kendisini Dünya Kupası'na en iyi şekilde hazırlayacak hazırlık maçları düzenlemekte serbest. Bu hafta Kanada karşısında alınan bir galibiyet ve bir beraberlik etkileyiciydi. Aralık ayında Zambiya ile oynanacak maç ise bu takım hakkında daha fazlasını gösterecek. İlk işaretler oldukça umut verici.

  • 8. Kolombiya

    Colombia Women 2026
    Getty Images

    Kolombiya, 2023 Kadınlar Dünya Kupası’nda çeyrek finale uzanan masalsı bir serüven yaşadı. Ancak İngiltere, az farkla kazandığı maçta Kolombiya’nın yolculuğuna son verdi.

    Kolombiya, 2027 Kadınlar Dünya Kupası'nın sürpriz yapabilecek takımlarından biri olarak görülüyor. İlk kez 2023'te çeyrek finale yükselmiş olsa da bazıları bu kez de son sekize kalmasını bekleyecek.

    Bunun nedeni, son Dünya Kupası'ndaki performansının yanı sıra son yıllarda Brezilya ile son derece çekişmeli iki Copa America finali oynaması. Kolombiya, 2022'de 1-0, 2025'te ise ancak penaltı atışları sonucunda kaybetti. 2024 Olimpiyatları'nda da dikkat çekici anlar yaşadı: Fransa ile 3-2 biten heyecan dolu bir maç oynadı, ardından çeyrek finalde İspanya karşısında mücadeleyi penaltı atışlarına taşıdı.

    Mayra Ramirez'in oynayıp oynayamayacağı belirleyici olacak. Chelsea'nin yıldızı, sakatlığı nedeniyle 2025-26 sezonunun tamamını kaçırdı ve bu sezon da Chelsea formasıyla henüz sahaya çıkmadı. Ancak Kolombiya kadrosunda başka birçok kaliteli oyuncu var. Real Madrid'den Linda Caicedo da takımın öne çıkan ismi.

  • 7. Fransa

    France Women 2026
    Getty Images

    Uluslararası kadın futbolunda başarıya hep yaklaşıp bir türlü ulaşamayan Fransa için 2027 beklediği yıl olabilir mi?

    Fransa'nın yeni teknik direktörü Laurent Bonadei, EURO 2025 öncesinde, özellikle takımın simge isimlerinden Wendie Renard'ı kadroya almama kararıyla şaşırtıcı tercihlere imza attı. Bu kararlarını açıklarken Albert Einstein'dan alıntı yaptı: “Delilik, aynı şeyi tekrar tekrar yapıp farklı bir sonuç beklemektir. Bu takım için farklı sonuçlar istiyorum, bu yüzden farklı bir kadro seçtim.”

    Ancak bu işe yaramadı. Fransa yine iyi bir görüntü çizdi ama kadın futbolunda hep olduğu gibi, en kritik anda hedefe ulaşamadı. 10 kişi kalan Almanya'ya penaltı atışlarında yenilmesi, Fransa'nın turnuvaya çeyrek finalde veda etmesi anlamına geldi. Böylece takım, katıldığı 16 büyük turnuvada yalnızca üç kez yarı finale ulaşmış oldu.

    2027'de bir şey değişecek mi? Fransa, Avrupa Şampiyonası'nın ardından Uluslar Ligi yarı finalinde de Almanya karşısında hedefe ulaşamadı, ancak daha sonra Dünya Kupası elemeleri grubunu Hollanda'nın önünde lider tamamladı. İyi gününde müthiş bir performans sergileyebiliyor, fakat bunu büyük bir turnuvanın ileri aşamalarında gerçekten yapana kadar böyle bir performansa güvenmek zor.

  • 6. Brezilya

    Colombia v Brazil - Copa America Femenina 2025: Final
    Getty Images Sport

    Ev sahibi Brezilya, efsane Marta’nın da muhtemelen son büyük turnuvası olacak organizasyonda daha önce hiç ulaşamadığı bir aşamaya çıkmayı umacak.

    Bu yıl nihayet Brezilya'nın yılı olabilir mi? Son Dünya Kupası'nda grup aşamasında hayal kırıklığı yaratan bir şekilde elenmesinin ardından, Brezilya turnuvaya çok daha toparlanmış bir hâlde geliyor. Olimpiyat finaline yükselmesi ve bir Copa America şampiyonluğu daha kazanması da bunun kanıtı.

    2023'teki başarısızlıkların ardından göreve getirilen Arthur Elias, bunda kilit rol oynadı ve son üç yılda takımı ABD, Kanada, İngiltere, Japonya, Fransa ve İspanya karşısında galibiyetlere taşıdı. Sahanın her bölgesinde güçlü yönleri bulunan dinamik bir ekip olan Brezilya, her takıma sorun çıkarabilir. Özellikle geçiş oyununda tehlikeli olması, birçok rakibinin topa sahip olmak istemesi düşünüldüğünde önemli bir avantaj.

    Ev sahibi olduğu için eleme oynamak zorunda kalmayan Brezilya ve Elias, kendilerini bekleyen büyük yaz için hazırlanmaya bolca zaman buldu. Bazı ince ayarlarla bu yaz gerçekten zaferle sonuçlanabilir. Brezilya şampiyonluk adaylarından biri.

  • 5. Almanya

    Lea Schuller Germany women 2026
    Getty Images

    Almanya'nın 2023 Kadınlar Dünya Kupası'nda grup aşamasında elenmesi, turnuva tarihinin en büyük sürprizlerinden biriydi. 2027'de toparlanabilecek mi?

    Almanya'nın bir Dünya Kupası'na sürpriz aday olarak girmesi pek sık rastlanan bir durum değil. Ancak 2023'te grup aşamasında elenmenin yarattığı hayal kırıklığının ardından 2027'de durum böyle olabilir.

    Yine de Christian Wuck yönetiminde son iki yılda yapılan çalışmalar ve ondan önce geçici olarak görevi üstlenen Horst Hrubesch yönetiminde olimpiyat bronz madalyasına uzanılması, kupa kazanamamış olsa da Almanya'yı yeniden önemli güçlerden biri hâline getirdi.

    Almanya, geçen yıl Euro 2025'te yarı finale yükseldi ve İspanya'ya ancak uzatmalarda yenildi. Birkaç ay sonra ise Milletler Ligi'nde finale çıktı; ilk maçın golsüz bitmesinin ardından İspanya yine üstün geldi. Bunu, Dünya Kupası elemeleri grubunda liderliğe uzanan güçlü bir performans izledi.

    Almanya'nın 2027 turnuvasına kadar nasıl bir performans sergileyeceğini görmek son derece ilginç olacak. Bu umut verici yolda ilerlemeyi sürdürürse şampiyonluk adayı olma potansiyeline sahip. Bu hafta Japonya karşısında aldığı galibiyet de bu görüşü güçlendirdi.

  • 4. Japonya

    Japan Women's Asian Cup trophy 2026
    Getty Images

    Japonya, Mart 2026'da Asya Kupası'nı kazandıktan sonra, şaşırtıcı biçimde teknik direktör değişikliğine giderek Nils Nielsen'in yerine Michihisa Kano'yu getirdi.

    2026 Erkekler Dünya Kupası öncesinde Japonya’dan sürpriz yapabilecek bir takım olarak sıkça söz ediliyordu. 2027 Kadınlar Dünya Kupası öncesinde ise Japonya’dan şampiyonluğun gerçek adaylarından biri olarak söz edilmeli.

    Japonya kuşkusuz tuhaf bir yıl geçirdi. Mart ayında Asya Kupası’nı kazandıktan sonra federasyon, teknik direktör Nils Nielsen ile yollarını ayırmaya karar verdi. Nielsen’in ekibinde görev yapan ve ayrılığının ardından takımı geçici olarak çalıştıran Michihisa Kano, sonunda onun yerine getirildi. Süreç zaman zaman şaşkınlık yaratsa da bu tercih en azından takımda bir miktar devamlılık sağlıyor.

    Ancak değişmeyen şey, kadronun her bölgesindeki kalite. Gerçek anlamda dünya çapında bir orta saha oyuncusu olan Yui Hasegawa, beş kez Şampiyonlar Ligi’ni kazanan Saki Kumagai ve Manaka Matsukubo, Aoba Fujino ile Maika Hamano gibi gelecek vadeden genç yetenekleri barındıran Japonya, grup aşamasında turnuvanın sonunda şampiyon olan İspanya’yı 4-0 yendiği 2023 Kadınlar Dünya Kupası’na kıyasla daha deneyimli. Bu da takımın 2027’de bir adım daha ileri gitmesine yardımcı olabilir.

  • 3. Amerika Birleşik Devletleri

    Lindsey Heaps USWNT 2026
    Getty Images

    ABD, 2023 Kadınlar Dünya Kupası'nda hayal kırıklığı yaşadı ancak bir yıl sonra Emma Hayes yönetiminde toparlanarak olimpiyat altın madalyasını kazandı.

    ABD de 2027 Kadınlar Dünya Kupası'na henüz katılma hakkı kazanamayan takımlardan biri. Ancak Kasım ayında El Salvador'u yenmesi hâlinde Brezilya biletini alacak olan ABD'nin bunu başaracağından şüphe edenlerin sayısı az olacaktır.

    Emma Hayes'in takımı, Güney Amerika'ya büyük favorilerden biri olarak gidecek. Eski Chelsea teknik direktörü, takımıyla 2024'te Olimpiyat altın madalyası kazanarak görevine mükemmel bir başlangıç yaptı. Bu başarı, takım tarihinin en kötü Kadınlar Dünya Kupası performansından yalnızca 12 ay sonra geldi.

    ABD'nin son resmî turnuva deneyimi de Olimpiyatlar'dı. Dünya Kupası'na katılacak takımları belirleyen yaklaşan CONCACAF W Şampiyonası, son iki yılda oynanan çok sayıdaki hazırlık maçına kıyasla daha fazla baskı altında geçecek bir sınav olabilir. ABD, resmî olmayan bu maçlarda genel olarak etkileyici bir performans sergiledi; Hollanda, Brezilya, Kanada, İtalya, Kolombiya ve Japonya'yı yenerek 2027 Kadınlar Dünya Kupası'nın başlıca şampiyonluk adaylarından biri olarak görülmesi gerektiğini gösterdi.

    Ancak geçtiğimiz hafta İspanya'ya karşı oynanan iki maçtan biri yenilgiyle, diğeri beraberlikle sonuçlandı. Bu karşılaşmalar, ABD Kadın Millî Takımı'nın turnuvayı kazanması için Hayes'in odaklanması gereken zayıf noktaları ve alanları ortaya koydu. Olumlu olan ise Hayes'in bu sorunları gidermek için artık bolca zamanının bulunması.

  • 2. İngiltere

    Georgia Stanway England Women 2026
    Getty Images

    İngiltere, 2023 Kadınlar Dünya Kupası’nda finale yükseldi ve 2027’de bir adım daha ileri gitmeyi umuyor. Ancak önce turnuvaya katılma hakkı kazanması gerekiyor.

    İngiltere, bu sıralamada yer alan ve henüz Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanmamış bir diğer takım. FIFA Dünya Sıralaması'nda ilk 10'da olduğu için listede yer alıyor ve Brezilya'ya bilet alamaması büyük sürpriz olur. İngiltere, bu hafta Yunanistan'ı toplamda 8-1 gibi net bir skorla geçerek hedefine bir adım daha yaklaştı.

    Sarina Wiegman'ın takımının play-off yolundan geçmek zorunda kalması, 2023'te ikinci olmasına ve o yılki finalde kendisini yenen İspanya'yı mağlup ederek geçen yıl Euro 2025'i kazanmasına rağmen Dünya Kupası'nın en büyük favorisi olarak görülmemesinin nedenlerinden biri.

    İngiltere, haziran ayında İspanya ile berabere kalarak eleme grubunu lider bitirebilirdi ancak bunun yerine hayal kırıklığı yaratan 4-0'lık bir yenilgi aldı. Bu yenilgi, İngiltere'nin 2027'de dünya şampiyonu olmak için çözmesi gereken ciddi sorunları gözler önüne serdi.

    Yine de İngiltere, dünyanın en iyi millî takımlarından biri. Kadrosu yetenekli oyuncularla dolu ve baskının en yoğun olduğu anlarda sonuca ulaşmayı başarmış bir takım. Nitekim İspanya, 2024 Olimpiyatları'ndan bu yana yalnızca üç maç kaybetti; üçünü de İngiltere'ye karşı oynadı. İngiltere ciddi bir şampiyonluk adayı. İspanya karşısındaki performansı da henüz Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanamamış olsa bile turnuvanın favorileri arasında yer almayı hak etmesinin bir başka önemli nedeni.

  • 1. İspanya

    Alexia Putellas Spain Nations League trophy 2025
    Getty Images

    Son dünya şampiyonu, EURO 2025 finalisti ve aralık ayında Uluslar Ligi’ni kazanan İspanya, 2027’de yeniden zafere ulaşmanın favorisi.

    2027 Kadınlar Dünya Kupası yaklaşırken son şampiyon, hâlâ yenilmesi gereken takım konumunda.

    İspanya'nın mağlup edilebileceğini düşündüren nedenler var. Son Dünya Kupası'nda Japonya, grup aşamasında İspanya'yı 4-0 yenmişti. İspanya'nın 2024 Olimpiyatları'ndaki hayal kırıklığı yaratan ve madalya kazanamadığı performansını ise EURO 2025 finalinde İngiltere'ye penaltı atışları sonucunda yenilmesi izledi.

    Bu hayal kırıklığının ardından Sonia Bermudez, İspanya'nın yeni teknik direktörlüğüne getirildi. Teknik direktör olarak ne kadar iyi olduğu konusunda da soru işaretleri sürüyor. Ancak eski Barcelona forveti, takımını Uluslar Ligi şampiyonluğuna ve İngiltere'nin de yer aldığı Dünya Kupası eleme grubunun zirvesine taşıyarak bu şüphelerin bir kısmına yanıt verdi.

    İspanya'nın haziran ayında İngiltere'yi 4-0 yenmesi, 2027 Kadınlar Dünya Kupası öncesinde neden açık ara favori olmaya devam ettiğinin en iyi örneğiydi. Bu hafta Aitana Bonmati, Mapi Leon ve Claudia Pina gibi kilit oyuncularının yokluğuna rağmen ABD karşısında aldığı galibiyet de turnuvanın en güçlü adayı olduğuna dair inancı pekiştirdi. Bu geniş kadroyu durdurmak kolay olmayacak.