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Ballon d'Or Power Rankings 1:1Getty/GOAL

2027 Ballon d'Or güç sıralaması: Lamine Yamal ve Kylian Mbappe, Harry Kane'i zirveden indirmek için ilk hamlelerini yapıyor

Futbolun en prestijli bireysel ödülü için yarış bir kez daha başladı; çok sayıda yıldız isim zafere ulaşmak için mücadele ediyor.

Tom Maston
Çeviri:

  • Bir kapı kapanırken diğeri açılır. Harry Kane'in 2026 Ballon d'Or ödülünü kazanmasının yankıları henüz sürerken gözler, üç aydır devam eden 2027 Altın Top yarışına çevrilecek.

    Ufukta büyük bir uluslararası turnuva olmadığından, bu Ballon d'Or mücadelesi kulüp düzeyinde yaşanacak. Bu kez özellikle Şampiyonlar Ligi'ndeki performansların belirleyici olması bekleniyor.

    Futbolun en çok konuşulan bireysel ödülünü 2021'den bu yana üst üste kazanan olmadı. Kane, unvanını korumak için yoğun bir rekabetle karşı karşıya kalacak; çok sayıda yıldız isim, zirvede yer alabileceklerine inanıyor.

    Her zamanki gibi, yarışın her adımını burada, GOAL'de takip edeceğiz. Güç Sıralamamız da başladı...

  • 10. Ousmane Dembele (Paris Saint-Germain)

    Paris Saint-Germain v SK Slovan Bratislava - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1
    Getty Images Sport

    Dembele, 2025'te kazandığı Ballon d'Or'a bir yenisini eklemek istiyor.

    2026-27 sezonunda: Dört gol, altı asist. UEFA Süper Kupası'nı kazandı.

    Ousmane Dembele, 2025'teki zaferinin ardından bir yıl sonra da Ballon d'Or'da ilk 10'a girerek başarısını sürdürdü. Şampiyonlar Ligi'ndeki etkili performanslarının da yer aldığı sezona sağlam başlangıcı, onu 2027'de yeniden ödül için yarışabilecek konuma getirdi.

    Fransa millî takım oyuncusu şu anda sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak, ancak sezonun kritik ikinci yarısında etkili olmak için yeterince erken dönecek. Paris Saint-Germain, Khvicha Kvaratskhelia'yı sezonu kapatmasına neden olan diz sakatlığı nedeniyle kaybetmesinin ardından Dembele'den daha fazla sorumluluk almasını bekleyecek.

  • 9. Declan Rice (Arsenal)

    FC Bayern München v Arsenal FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3
    Getty Images Sport

    Rice, bu sezon büyük maçların oyuncusu olduğunu bir kez daha gösterdi.

    2026-27'de: Bir gol, dört asist. Community Shield'i kazandı.

    Arsenal'in Premier League'i kazanıp Şampiyonlar Ligi finaline yükselmesine rağmen, 2026 Ballon d'Or sıralamasında en üstte yer alan oyuncusu Declan Rice'ın yalnızca 15. olması taraftarlar arasında bir miktar huzursuzluk yarattı.

    Bu durum, Mikel Arteta'nın her zaman bireysel yeteneklere bel bağlamayan üst düzey bir takım kurduğunun göstergesi olabilir. Yine de Arsenal oyuncuları önümüzdeki 12 ayda daha fazla bireysel takdir görmeyi umacak. Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e karşı sergilediği mükemmel performansın ardından Rice, bu konuda ön sıradaki isim olmaya devam ediyor.

  • 8. Erling Haaland (Manchester City)

    Liverpool v Manchester City - Premier League 2026/27
    Getty Images Sport

    Manchester City'nin saha dışındaki sorunlarına rağmen Haaland, yüksek tempoda gol atmayı sürdürdü.

    2026-27 sezonunda: 16 gol.

    Bir futbolcu aynı sezonda hem Ballon d'Or'u kazanıp hem de küme düştü mü hiç?! Çok sayıda mali kuralı ihlal ettikleri için Premier League'den alacakları cezayı bekleyen Erling Haaland ve Manchester City'deki takım arkadaşları için bu sezon böyle bir ihtimal kesinlikle masada.

    Bu belirsizliğe rağmen Norveçli golcü, şu ana kadar kale önünde yine müthiş bir performans sergiledi. Enzo Maresca'nın takımının ligde kalması imkânsız hâle gelirse Haaland ve diğer oyuncular dinlendirilip Şampiyonlar Ligi'ne odaklanılabilir. Bu da Avrupa'da zafere ulaşma ihtimalini ve oyuncuların Ballon d'Or'da takdir görme şansını artırabilir.

  • 7. Vitinha (Paris Saint-Germain)

    Paris Saint-Germain v FC Barcelona - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3
    Getty Images Sport

    Vitinha, sezonun ilk haftalarında dünyanın en iyi orta saha oyuncusu olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.

    2026-27'de: Dört gol, bir asist. UEFA Süper Kupası'nı kazandı.

    PSG'nin üst üste iki Şampiyonlar Ligi zaferinde kilit rol oynayan Portekizli milli futbolcu Vitinha'nın, günümüz futbolunda diğer tüm merkez orta saha oyuncularının ulaşmayı hedeflediği seviyeyi belirlediği artık kabul görüyor.

    Fransa şampiyonu, lig aşamasında Manchester City ve Barcelona karşısında aldığı ses getiren galibiyetlerin ardından üst üste üçüncü Şampiyonlar Ligi zaferi için de güçlü bir konumda. Her iki maçta da ceza sahası dışından attığı muhteşem gollerle galibiyeti getiren isim Vitinha'ydı. İstikrarlı üstün performansını böyle özel anlarla taçlandırmayı sürdürürse üç yıl içinde ikinci kez Ballon d'Or'da ilk üçe girebilir.

  • 6. Michael Olise (Bayern Münih)

    FC Bayern München v 1. FC Union Berlin - Bundesliga 2026/27
    Getty Images Sport

    Olise, hem Bayern Münih'te hem de Fransa Milli Takımı'nda yükselişini sürdürüyor

    2026-27 sezonunda: 14 gol, sekiz asist. DFL Süper Kupası'nı kazandı.

    Michael Olise'nin Bayern Münih'te büyük çıkış yaptığı olağanüstü sezonun ardından 2026 Ballon d'Or sıralamasında dokuzuncu sırada kalması bazıları için sürpriz oldu. Ancak dünya çapındaki performansını sürdürdükçe önümüzdeki 5-10 yıl içinde daha üst sıraları zorlaması neredeyse kesin.

    Fransız oyun kurucu, yeni sezonun ilk aylarında yavaşlama belirtisi göstermiyor. Oylar için kendi takımındaki oyuncularla da sıkı bir rekabet içinde olsa da Olise'nin 2027'de en azından ilk 10 için yarışması bekleniyor.

  • 5. Desire Doue (Paris Saint-Germain)

    FBL-EUR-C1-PSG-BARCELONA
    AFP

    Doue, 2026 Ballon d'Or'a aday gösterilmemesinin ardından kendini iyi toparladı.

    2026-27 sezonunda: Beş gol, altı asist. UEFA Süper Kupası'nı kazandı.

    2025 Şampiyonlar Ligi finalinde maçın oyuncusu seçilen Desire Doue, 2026 Ballon d'Or için belirlenen 30 kişilik aday listesine bile giremedi. Ancak sezonun ilk haftaları bir göstergeyse Fransa'nın forveti bu hayal kırıklığını geride bırakmış görünüyor.

    Doue, Şampiyonlar Ligi'nde hem Manchester City'ye hem de Barcelona'ya karşı yeteneğini gösteren anlar yaşattı. Kvaratskhelia'nın gelecek sezona kadar dönmesi beklenmezken Luis Enrique, 21 yaşındaki oyuncudan Gürcü futbolcunun bıraktığı büyük boşluğu doldurmasını ve eleme turlarında PSG'nin öne çıkan ismi olmasını bekleyecektir.

  • 4. Harry Kane (Bayern Münih)

    FC Bayern München v Arsenal FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3
    Getty Images Sport

    Kane, 2021'de Lionel Messi'den bu yana üst üste Ballon d'Or kazanan ilk oyuncu olmayı hedefliyor.

    2026-27 sezonunda: 16 gol, dokuz asist. DFL-Süper Kupası'nı kazandı.

    2026 Ballon d'Or ödülünü hak ederek kazanan Kane, 33 yaşına basmasına rağmen hâlâ kariyerinin zirvesinde. Bayern, Bundesliga şampiyonluğunu koruma mücadelesine başlarken Kane de gol yollarındaki üretkenliğini bir kez daha gösteriyor.

    İngiltere kaptanı, Şampiyonlar Ligi lig aşamasında Arsenal'e karşı tüm yeteneklerini sergileyerek oyunun her yönünde üstün bir performans ortaya koydu. Bu tür performansları sürdürürse 2021'de Lionel Messi'den bu yana Altın Top'u üst üste kazanan ilk oyuncu olmak için güçlü bir konuma gelecek.

  • 3. Raphinha (Barcelona)

    Sevilla FC v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27
    Getty Images Sport

    Raphinha, 2026 Ballon d'Or kısa aday listesine alınmamasının ardından etkileyici bir dönüş yaptı.

    2026-27 sezonunda: 16 gol, dört asist.

    Raphinha’nın 2026 Ballon d’Or için belirlenen 30 kişilik aday listesine alınmaması belki de en çok tartışma yaratan karardı. Brezilyalı oyuncu, bu kararın yol açtığı hayal kırıklığını hem La Liga’da hem de Şampiyonlar Ligi’nde Barcelona adına etkili performanslara dönüştürdü.

    Robert Lewandowski’nin ayrılmasının ardından Hansi Flick tarafından santrfor olarak oynatılan Brezilyalı millî futbolcu, yeni rolünde başarılı bir performans sergiliyor. Bu nedenle Raphinha’nın 2027’de futbolun en büyük bireysel ödülü için yeniden yarışta olmaması şimdiden büyük sürpriz olur.

  • 2. Kylian Mbappe (Real Madrid)

    FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27
    Getty Images Sport

    Mbappe, 2026'da ikinci olmasının ardından Ballon d'Or'u kazanmak için uzun süren bekleyişine son vermeyi umuyor.

    2026-27'de: 15 gol, 3 asist.

    Kylian Mbappe, genç yaşta adını duyurur duyurmaz geleceğin Ballon d'Or kazananı olarak gösterildi. Ancak 28. yaş gününe yaklaşan Real Madrid forveti, ilk Altın Top ödülünü hâlâ bekliyor.

    Fransa kaptanı, 2026'da Kane'in ardından ikinci olarak bu ödülde bugüne kadarki en yüksek derecesini elde etti. Madrid'in sezona istikrarsız başlamasına rağmen Mbappe'nin El Clasico'da galibiyeti getiren iki golü, Real Madrid'in son dönemdeki kupa hasretine son vermeyi hedefleyen Mbappe ile Jose Mourinho'nun Bernabeu'da işleri yoluna koymaya başladığını gösterdi.

  • 1. Lamine Yamal (Barcelona)

    Valencia CF v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27
    Getty Images Sport

    Üst üste ilk üçte yer almasının ardından Yamal, 2027 Ballon d'Or ödülünün şimdiden favorisi

    2026-27 sezonunda: 12 gol, yedi asist.

    Lamine Yamal, temmuza kadar 20 yaşına girmeyecek. Ancak Barcelona'nın kanat oyuncusu, Ballon d'Or'da şimdiden iki kez ilk üçte yer aldı. Dünyanın en iyi futbolcularından biri hâline gelme hızı düşünüldüğünde, Altın Top'u birden fazla kez kazanıp kazanmayacağı değil, ne zaman kazanacağı konuşuluyor.

    Yamal, sezonun ilk haftalarında zaman zaman yine büyüleyici bir performans sergiledi. Savunmacılar, İspanyol genç oyuncunun hızlı ayak hareketleri ve korkusuzca yaptığı driplingler karşısında sık sık çaresiz kaldı. Bahis şirketlerinin 2027 ödülü için şimdiden favorisi olması da şimdiye kadar gördüklerimiz düşünüldüğünde son derece doğal.