Bir kapı kapanırken diğeri açılır. Harry Kane'in 2026 Ballon d'Or ödülünü kazanmasının yankıları henüz sürerken gözler, üç aydır devam eden 2027 Altın Top yarışına çevrilecek.

Ufukta büyük bir uluslararası turnuva olmadığından, bu Ballon d'Or mücadelesi kulüp düzeyinde yaşanacak. Bu kez özellikle Şampiyonlar Ligi'ndeki performansların belirleyici olması bekleniyor.

Futbolun en çok konuşulan bireysel ödülünü 2021'den bu yana üst üste kazanan olmadı. Kane, unvanını korumak için yoğun bir rekabetle karşı karşıya kalacak; çok sayıda yıldız isim, zirvede yer alabileceklerine inanıyor.

Her zamanki gibi, yarışın her adımını burada, GOAL'de takip edeceğiz. Güç Sıralamamız da başladı...