2026 yaz transfer döneminin kazananları ve kaybedenleri: Arsenal ve Barcelona zaten görkemli olan orta sahalarını güçlendirdi, ancak Liverpool hâlâ yetersiz görünüyor ve Julian Alvarez Atletico Madrid'den ayrılamadı
Yaz transfer dönemi, yaklaşık üç aya varan çılgınlığın ardından kapandı. Elbette bunu her zaman son günün hemen ardından söyleriz. Piyasanın kontrolden çıktığını, tamamen raydan çıktığını hep söyleriz ama bu yaz gerçekten de durum öyle hissettirdi; en azından artık en büyük anlaşmaların neredeyse tamamının yapıldığı İngiltere'de.
Nitekim, en pahalı 10 transferin dokuzu Premier League kulüpleri tarafından gerçekleştirildi ve böylece bu kulüpler üst üste ikinci yaz toplam harcama rekorlarını kırdı. Tek istisna ise Yan Diomande'nin RB Leipzig'den Real Madrid'e 125 milyon euro karşılığında transferi oldu.
Ancak bu yıl asıl dikkat çeken nokta, yapılan değerlemelerin büyük bölümünün neredeyse hiç mantıklı gelmemesiydi. Morgan Rogers ve Elliot Anderson gibi isimler dokuz haneli bonservis bedelleriyle transfer oldu, üstelik en fazla abartılan oyuncular da onlar değildi.
Peki, 2026 yaz transfer döneminin en büyük kazananları ve kaybedenleri kimlerdi? İstediğini tam olarak alanlar kimler oldu? Ve kimler hayal kırıklığı yaşadı?
KAZANAN: Suudi Pro Ligi
Suudi Pro Ligi, Pep Guardiola'nın 2023 yazında ifade ettiği gibi, "transfer piyasasını değiştirdi". O dönem Manchester City'nin teknik direktörü, "Sadece birkaç ay önce Cristiano Ronaldo giden tek oyuncuyken, oraya bu kadar çok üst düzey oyuncunun gideceğini kimse hayal edemezdi" demişti. "Ama bence yakın gelecekte bu daha da fazla olacak."
Ancak Mohamed Salah'ın bu yaz Suudi Arabistan'a transferi geri çevirip Türkiye'ye gitmeyi tercih etmesi, özellikle de Krallık'ın son 18 ayda çeşitli spor dallarına yaptığı yatırımı gözle görülür şekilde azaltmasının ardından, 'Ronaldo Etkisi'nin zayıfladığı şüphesini doğurdu.
Buna karşın son birkaç hafta bu algıyı ciddi biçimde sarstı; Francisco Trincao, Tijjani Reijnders, Crysencio Summerville, Ollie Watkins ve Gabriel Martinelli yüksek bonservis bedelleriyle Suudi kulüplerine katıldı. Elbette bu oyuncuların hiçbiri, potansiyel yatırımcılar ya da izlenme rakamları açısından Ronaldo veya Salah'la kıyaslanabilecek bir çekim gücüne sahip değil. Ancak gözden düşen bu iki yıldızın aksine yeni gelenlerin tamamı ya hâlâ en iyi çağında ya da o döneme yaklaşmış durumda.
Dolayısıyla Ronaldo'nun, Pro Lig'in dünyanın en iyi beş liginden biri hâline gelebileceği yönündeki iddiası hâlâ çok uzak görünüyor olsa da, Premier League'deki 20'li yaşlarının ortasındaki oyuncuları kıta Avrupası yerine Orta Doğu'ya gitmeye ikna edecek kadar cazip para tekliflerinin hâlâ masada olduğu açık. Bu da tartışmalı biçimde Pep'in söylediklerini doğruluyor.
KAYBEDEN: Mohamed Salah
Salah, yeni takımının Ferencvaros karşısında Avrupa Ligi'ne utanç verici şekilde veda etmesinin ardından Trabzonspor'a bağlılığını yeniden teyit etmekte gecikmedi. "Bu projenin kalben ve ruhen bir parçasıyım, dün gece yaşananlar da bunu değiştirmeyecek," dedi Mısırlı yıldız; Macaristan'da rövanşta alınan ve Fatih Tekke'nin istifasını sunmasına yol açan (ilk etapta yönetim kurulu tarafından reddedildi) son derece kötü 4-0'lık yenilginin yarattığı sert yankılar sürerken.
Ancak Salah'ın, Trabzonspor'a sürpriz transferinden şimdiden pişmanlık duyduğu yönündeki spekülasyonları yalanlama gereği hissetmesi bile çok şey anlatıyordu. Kanat oyuncusu, Türk ekibine bedelsiz transferle katıldıktan sonra gördüğü karşılamadan etkilenmiş olabilir ama Salah bunu nasıl sunmaya çalışırsa çalışsın, Papara Park Liverpool'dan geçen sezonun sonunda ayrıldıktan sonra olmayı beklediği yer değildi. Geçen sezonun sonunda Liverpool'dan ayrıldıktan sonra varış noktası olarak Papara Park'ı düşündüğünü söylemek zor. Premier League tarihinin en iyi bireysel sezonlarından biriyle Liverpool'u İngiltere'deki 20. şampiyonluğuna, yani rekoru egale eden zafere taşırken Anfield'da yeni sözleşmeye imza attığında, Süper Lig'e bir geçiş ihtimali aklından bile geçmiyordu.
Bu nedenle insan, Salah'ın son 12 ayda aldığı bazı kararlardan pişman olup olmadığını düşünmeden edemiyor. Arne Slot ve başkaları tarafından Liverpool'dan ayrılmaya zorlandığını düşünüyor olabilir ama devasa maaş talepleriyle güçlü bir Avrupa kulübüne transfer ihtimalini fiilen ortadan kaldırmasına onu kimse zorlamadı.
Dolayısıyla Salah'ın davaya bağlılığını sürdürmesi takdire şayan ("Buraya kazanmaya geldim' sözü benim için sadece bir slogan değil") ve Orta Doğu'ya gitmek için daha da fazla milyonlarca parayı reddettiği için övgüyü hak etse de, bu sezon Konferans Ligi'nde oynayacak olmaktan memnun olması mümkün değil. Üstelik bu üzücü tablonun başlıca sorumlusu da aslında kendisi.
KAZANAN: Arsenal
Yaz dönemi, Arsenal cephesinden bakıldığında hayal kırıklıklarından da yoksun değildi: Arsenal, Vinicius Junior, Morgan Rogers ve Julian Alvarez'i transfer etmeyi denedi ancak başaramadı; bu da Mikel Arteta'nın hücumda hâlâ biraz yıldız gücünden yoksun olduğu anlamına geliyor. Ancak İspanyol teknik adamın, Andrea Berta'nın son birkaç ayda yaptığı çalışmalarla ilgili gerçekten şikâyet edecek fazla bir şeyi yok.
Ezri Konsa'nın Aston Villa'dan gelişi, teknik direktörün artık sakat William Saliba'nın yerine üst düzey bir alternatife sahip olduğu anlamına gelirken, Newcastle'ın eski kaptanı Bruno Guimaraes'in Emirates'teki yeni ortamına şaşırtıcı olmayan şekilde hızla uyum sağlaması ve Christos Tzolis'in şimdiden sezonun transferi için bir aday gibi görünmesi de dikkat çekiyor.
Arsenal'ın ayrıca çılgınca istikrarsız Martinelli için kulüp rekoru olan 56 milyon sterlin bonservis bedeli kasasına koyduğu düşünüldüğünde, bunu son Premier League şampiyonu için son derece başarılı bir transfer dönemi dışında başka türlü değerlendirmek mümkün değil. Geçen sezon İngiltere'nin en güçlü kadrosuna sahip olan takım, daha da güçlendi ve üst üste ikinci şampiyonluğu neredeyse bir formalite hâline getirdi.
Kaybeden: Manchester United'ın savunması
Michael Carrick, pazar günü Manchester United'ın yaz transfer dönemindeki çalışmalarından "memnun" olduğunu biraz da şaşırtıcı biçimde dile getirdi. Elbette United, orta sahadaki seçeneklerini artırma yönündeki temel hedefine Youri Tielemans, Andrey Santos ve belki de hepsinden önemlisi Carlos Baleba'yı kadrosuna katarak ulaştı, ancak savunmadaki bariz eksikliklerini gidermek için hiçbir şey yapmadı.
Şampiyonluk hedefi olan bir takımın Luke Shaw'la sol bekte başlaması kabul edilemez ve Gary Neville'ın Sky Sports'ta söylediği gibi, "United'ın bireysel olarak iyi sayılabilecek bazı savunmacıları var ama ortada bir dörtlü savunma yok ve baskı altına girmeye başladığında, sezon içinde birkaç sakatlık da yaşandığında sizi yarı yolda bırakır."
Nitekim bu şimdiden yaşanıyor. United, Premier League'deki ilk iki maçında, hem de lige yeni yükselen rakiplerine karşı dört gol yedi. Bu nedenle Carrick'in, 2025-26 sezonunun tamamında 54 kez geçilen aynı kırılgan savunma hattıyla devam ederken United'ın geçen sezona göre "potansiyel olarak daha iyi bir takım" olduğunu söylemesi, kendi kendini kandırıyormuş gibi hissettiriyor.
KAZANAN: Jose Mourinho
Jose Mourinho'nun sık sık yaptığı gibi acımasızca dürüst olalım: Portekizli teknik direktör uzun süredir geçmiş başarılarının ekmeğini yiyor. Chelsea'deki ikinci döneminden bu yana bir lig şampiyonluğu kazanamadı ve Spurs'ten Roma'ya, Fenerbahçe'ye, oradan da Benfica'ya uzanan yolu, teknik adam olarak gerileyişini kusursuz biçimde gözler önüne serdi.
Ancak azalan verim, Mourinho'nun futboldaki en büyük görevlerden birini yeniden kapmasına engel olmadı. Florentino Perez'in, 2010 ile 2013 yılları arasındaki ilk Real Madrid dönemine uzanan bir şekilde 'The Special One'a karşı bir zaafı var ve Mourinho'yu Bernabeu'ya geri getirme fikriyle defalarca flört ettikten sonra, Blancos başkanı bunu sonunda bu yaz gerçekleştirdi.
Dahası Mourinho için daha da iyi olan, Perez'in transfer piyasasında Marc Cucurella, Denzel Dumfries, Bernardo Silva, Ibrahima Konate ve hepsinden önemlisi büyük ilgi gören Yan Diomande gibi isimleri getirerek onu sonuna kadar desteklemesi oldu.
Elbette tarih bize başka hiçbir şey öğretmediyse bile, işler ters gittiğinde Mourinho'nun her zaman suçlayacak başka birini bulacağını öğretti; ancak şu anda elinin altındaki kadronun gücü düşünüldüğünde, bu sezon en azından büyük bir kupa kazanamazsa gerçekten hiçbir bahanesi olamaz.
Kaybeden: Richard Hughes
Richard Hughes, Liverpool tarihinin en pahalı dört transferinden sorumlu, ancak taraftarlar şimdi Suudi Arabistan'da yeni bir görev üstlenmeye hazırlanan sportif direktör yüzünden kendilerini kandırılmış hissediyor.
Liverpool, Hughes'un Bournemouth'tan gelişinin ardından ilk sezonunda ligi kazandı, ancak bu başarıya neredeyse hiçbir katkı vermeyen tek bir yeni transferle, Federico Chiesa ile ulaşıldı. Bu sürpriz zaferin ardından Hughes, Anfield'ın şimdiye kadar gördüğü en büyük harcama dönemini yönetti, fakat Liverpool Premier League tarihinin en kötü şampiyonluk savunmalarından birine imza attı. Bunda Marc Guehi transferinin sonuçlandırılamamasının da azımsanmayacak bir payı vardı.
Dolayısıyla bu yazın, hataları telafi etmeye odaklanması gerekiyordu. Slot'un yerine teknik direktör olarak Andoni Iraola'yı göreve getiren Hughes'tan, eski Bournemouth patronuna Anfield'da yoğun oyun tarzını mümkün olan en kısa sürede uygulayabilmesi için ihtiyaç duyduğu her şeyi sağlayarak onu başarıya hazırlaması bekleniyordu.
Ancak temmuz ayında Iraola'nın kamuoyu önünde daha fazla transfer talebinde bulunmasına rağmen, tuhaf hamleler ve daha da garip bir hareketsizlik karışımıyla şekillenen transfer kampanyasının ardından, tıpkı tüm taraftarlar gibi Iraola da Hughes tarafından hayal kırıklığına uğratıldığını düşünmekte haklı. Evet, Victor Munoz potansiyel bir fırsat transferi gibi görünüyor ve Bradley Barcola da Salah'ın ayrılığıyla oluşan boşluğu doldurmaya yardımcı olmak için geç de olsa geldi, ancak Liverpool hâlâ her bölgede sayısal olarak yetersiz. Daha da kötüsü, orta sahada hâlâ uzman bir 6 numara eksik ve Iraola'nın elinde amaca uygun tek bir bek bile yok.
Transfer döneminin sonunda, Hughes'un Iraola'yı göreve getirirken sahip olduğu plan neyse ondan vazgeçildiği ve onun da ilerledikçe doğaçlama yaptığı hissi oluştu. Zihinsel ve fiziksel olarak kırılgan Ronald Araujo'yu bir anda savunmanın merkezini güçlendirmek için kadroya katarken, aynı zamanda yeterli bir alternatif bulamadığı için Cody Gakpo'yu satmaya çalıştı ama bunda başarısız oldu.
Son gün Anfield çevresindeki çaresizlik hissi elle tutulur durumdaydı, bu yüzden Hughes'un özlenmeyeceğini söylemek yanlış olmaz. Aksine, birçok taraftar, daha transfer dönemi açılmadan Al-Hilal'e gideceği belli olduğu hâlde bu yazki transfer dönemini yönetmesine neden izin verildiğini bilmek istiyor...
KAZANAN: Barcelona
Bu yaz gerçekten dikkat çekici bir şey oldu: Barcelona, La Liga sezonu başlamadan önce tüm yeni oyuncularını kaydettirmeyi başardı! Normalde kozlarını oynamayı seven başkan Joan Laporta ve Blaugrana yönetiminin geri kalanı, pencerenin son birkaç haftasını hesapları dengelemek için yeni ve yaratıcı yollar bulmaya çalışarak telaş içinde geçirirdi. Ancak bu kez Camp Nou çevresinde tuhaf ama memnuniyet verici bir sakinlik hakimdi.
GOAL'ün 23 Ağustos'taki Elche maçı öncesinde yayımladığı bu kapsamlı açıklama dosyasında belirttiği gibi, Barca'nın uzun süredir devam eden mali sorunları fiilen sona erdi. Bu yüzden Anthony Gordon, Karim Adeyemi, Joao Cancelo ve Rodri'nin tamamı Martinez Valero'da oynama hakkına sahipti.
Bu nedenle Laporta'ya şartlı da olsa kredi vermek gerekiyor. Kulübün bugün rekabetçi kalabilmesi için geleceğini ipotek altına aldığı gerekçesiyle çok ağır eleştiriler aldı ve bu eleştirilerin büyük bölümü tamamen haklıydı. Ancak yaptığı kumar şimdilik sonuç verdi...
Bununla birlikte, Barca'nın bütçesi üzerindeki baskıyı maaş yükünden yüksek ücretli oyuncuları çıkararak azaltmayı başardığı için sportif direktör Deco özellikle övgüyü hak ediyor. Robert Lewandowski, Araujo ve benzeri isimlerin ayrılması, Paris Saint-Germain'in Ferran Torres'i 50 milyon euroya almasının sağlanması ve istenmeyen La Masia ürünleri Jofre Torrents, Tommy Marques ile Hector Fort'tan gelir elde edilmesi, kulübe doğrudan kâr sağladı.
Özetle: Felaket bir şey yaşanmadığı sürece, ki Camp Nou'da bunun ihtimal dışı olduğu elbette söylenemez, Barca gelecek yazki transfer döneminde pandemiden bu yana ilk kez hiçbir mali kısıtlamaya takılmadan hareket edebilecek.
Kaybeden: Julian Alvarez
Julian Alvarez'a Dünya Kupası'nda geleceği soruldu. O da gayet yerinde bir şekilde bunun "konuşmanın zamanı olmadığını" söyledi, ardından da konu hakkında konuştu. "Dürüst bir insan olmaya çalışıyorum," diye açıkladı. "[Atletico Madrid'de] konuşmam gereken kişilerle konuştum ve herkes için en iyisi transfer. Hayalimi gerçekleştirmek istiyorum."
Bu hayal, elbette, Atletico'nun La Liga'daki rakibi Barcelona'ya transfer olmaktı ve Barcelona da Alvarez'in hayalini gerçeğe dönüştürmeye fazlasıyla istekliydi. Ancak Barça, Atleti'nin astronomik bonservis talebini karşılamaya yanaşmadı ve bunun yerine Arjantinli oyuncuyla çok açık bir şekilde ilgilenmeyi sürdürerek Rojiblancos üzerinde baskı kurmayı tercih etti.
Şaşırtıcı olmayan şekilde, oldukça yaygın olan ve genellikle işe yarayan bu taktik Metropolitano'da hiç iyi karşılanmadı; zira orada Antoine Griezmann'ın 2019'da Camp Nou'ya nasıl gittiği hâlâ unutulmuş değil.
Beklenti, Alvarez meselesinin de tamamen aynı şekilde sonuçlanacağı yönündeydi; çünkü bu işler genelde böyle yürür. Yüksek profilli bir oyuncu ayrılmak isterse, sonunda çoğu zaman istediğini alır (daha fazlası için Alexander Isak'ın Newcastle'dan Liverpool'a transferine bakın!).
Ancak Atleti, oyuncu gücüne boyun eğmedi. Geri adım atmadı ve onlar için yıldız forvetlerini takımda tutmak bir ilke meselesine dönüştü. "Bu durum parayla ilgili değil," başkent kulübü şöyle dedi: "Bu, haysiyetle ilgili."
Alvarez de kendi duruşunu korumaya çalıştı. Barcelona'ya gitmeyi kafasına koyduğu için bunun yerine Arsenal'e katılma fikrini değerlendirmeyi dahi reddetti. Ancak sonunda, geçen hafta sonu Sevilla maçını 'hastalık' nedeniyle kaçırmasının ardından Atletico'da antrenmanlara dönmek zorunda kaldı.
Bundan sonra ne olacağını kestirmek güç. Futbol taraftarı çabuk fikir değiştiren bir topluluk, ancak Alvarez'in şu ana kadarki tek sezonluk maçında, Villarreal karşılaşmasında aldığı düşmanca tepkiye bakılırsa Metropolitano tribünlerini yeniden kazanması için çok fazla zamana ve gole ihtiyacı olacak.
Atleti cephesine gelince, devasa bir miktar parayı kaçırdılar. Ama haysiyetlerini korudular. Ve şaşırtıcı biçimde Alvarez de öyle.
KAYBEDEN: Aston Villa
Premier League'i dördüncü sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi bileti almasının üzerinden sadece beş gün geçmişken Aston Villa, Avrupa Ligi finalinde Freiburg'u farklı mağlup ederek kulübün 30 yıldaki ilk büyük kupasını kazandı. Ancak İstanbul özel bir dönemin başlangıcı olmadı; ortaya çıktığı üzere bu, fiilen bir devrin sonuydu. Bunu da, Türkiye'deki o duygusal 3-0'lık galibiyete ilk 11'de başlayan oyunculardan altısının o günden bu yana satılmış olması çarpıcı biçimde ortaya koyuyor.
Tecrübeli ikili Lucas Digne ile Emiliano Martinez'in ayrılığı pek de sürpriz sayılmazken, Rogers, Konsa, Tielemans ve Watkins'in de gitmesi Villa taraftarını yıktı.
Kulübün çok sevilen menajeri Unai Emery, her satışın "kulübün iyiliği için" kabul edildiğini söyleyerek taraftarın öfkesini yatıştırmaya çalıştı. Bu öfkenin temel hedefinde ise Premier League'in tartışmalı maliyet kontrol kuralları var. Ayrıca Villa'nın elde edilen gelirin önemli bir kısmını İspanyol teknik adamın kadrosuna yeniden yatırdığı ve bu süreçte son derece heyecan verici genç oyuncuları kadroya kattığı da belirtilmeli.
Ancak yeni Premier League sezonunun başındaki üst üste iki yenilgi, yaz boyunca mali nedenlerle kupalı bir kadronun dağıldığını gören Emery'nin adeta sıfırdan başladığı Villa Park'ta moralleri yükseltmeye pek yardımcı olmadı.
KAZANAN: Ruben Amorim
Mourinho'nun Real Madrid'e dönüş fırsatını yakalamasında şans faktörü varsa, vatandaşı Ruben Amorim de AC Milan tarafından kendisine oldukça hızlı bir kefaret fırsatı verilmesiyle adeta futbol tanrıları tarafından kutsandı. Amorim, Sporting CP'deki döneminde gerçek potansiyele sahip bir teknik direktör olduğunu göstermiş olabilir ancak özgeçmişi Mourinho'nunkiyle kıyaslandığında sönük kalıyor. Ayrıca 41 yaşındaki çalıştırıcı, ocak ayında gecikmeli biçimde erken bir sona erdirilen Manchester United macerasının felaketle sonuçlanmasının ardından bu göreve geldi.
Bu nedenle Milan, Massimiliano Allegri'nin yerine geçecek ismi aramaya başladığında Amorim'i teknik direktör adayları listesinin zirvesine bile koymamıştı. Acı verecek ölçüde pragmatik bir teknik adam olan Allegri, kulübün Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkını kaybetmesine yol açan sezon sonundaki feci çöküşün ardından kovulmuştu.
Nitekim Mauricio Pochettino ve Oliver Glasner gibi isimlerle görüştükten sonra Milan, San Siro'da görevi Bask teknik adam Liverpool'dan daha iyi bir teklif alana kadar Iraola'ya vermek istedi. Bunun sonucunda Milan, Amorim'e yöneldi. Amorim de o zamandan bu yana yeni kulübünün transfer piyasasında, Goncalo Ramos için ödenen dudak uçuklatan 74 milyon euro da dahil olmak üzere, Serie A'daki diğer tüm takımlardan daha fazla harcama yaptığını gördü.
Elbette mali desteğin boyutu Amorim üzerindeki baskıyı ciddi ölçüde artırdı ve sezona yüzde 100'lük bir başlangıç yapılmasına rağmen, Milan'ın gerçek gücü hakkında net bir fikir edinmemiz ancak bu hafta sonu Juventus ile oynanacak maçın ardından mümkün olacak. Yine de Milan, Portekizliye oyunun en iyi genç taktik adamlarından biri olarak itibarını yeniden inşa etmesi için tartışmasız şekilde yeterli araçları sundu.
Kaybeden: Marcus Rashford
Dünya Kupası öncesinde Marcus Rashford ile Anthony Gordon'ın, Thomas Tuchel'in İngiltere takımında sol kanat pozisyonu için mücadele ettiğini biliyorduk. Ancak çok son ana kadar bilmediğimiz şey, ikilinin aynı zamanda bu sezonki Barcelona kadrosunda yer almak için de fiilen rekabet ediyor olduğuydu.
Rashford, geçen sezon Camp Nou'daki kiralık döneminde verimli bir performans sergiledi; Blaugrana formasıyla 49 maçta 14 gol attı ve 15 asist daha yaptı. Ancak bu, kulübün sportif direktörü Deco'yu, kanat oyuncusunun Manchester United sözleşmesindeki görece düşük satın alma maddesini karşılamaya ikna etmeye yetmedi.
Portekizli isim, Hansi Flick'in hücum hattının sol tarafı için Gordon'ın daha iyi bir seçenek olduğunu düşündü ve eski Newcastle hücum oyuncusunun La Liga kariyerine üç maçta üç asistle olumlu bir başlangıç yapması göz önüne alındığında, belki de haklıydı.
Rashford'ın karakteri hakkında çok şey söyleyen nokta, Katalonya'daki yeni çevresine alışma sürecinde rakibine yardım etmiş olması. "Bana şehir ve yaşanabilecek yerlerle ilgili tavsiyeler verdi," diye açıkladı Gordon, St. James' Park'tan €80 milyonluk yaz transferini tamamladıktan sonra. "Çok nazik ve düşünceli bir adam."
Ancak bu, Rashford için insanın kendisini daha da kötü hissetmesine yol açıyor. Rashford, büyük takdiri hak edecek şekilde, "rüya transferini" Barca'ya tamamlama umutlarının bir İngiltere takım arkadaşı tarafından fiilen suya düşürüldüğünü gördükten sonra Old Trafford'da Michael Carrick'in planlarına yeniden girmeyi başardı.
KAZANAN: Bayern Münih
Geçen yazda olduğu gibi, Bayern Münih'in kadro derinliği konusunda bazı endişeler var; çok sayıda taraftar, Harry Kane ve Luis Diaz için daha kaliteli alternatiflere ihtiyaç duyulduğu görüşünde. Ancak Max Eberl'in, Bayern'in 2026-27 sezonuna girerken mevcut kadrosundan memnun olduğunu söylemesinin nedeni anlaşılabiliyor.
Ismael Saibari için PSV ile Faslı oyuncunun Dünya Kupası'ndaki performanslarından önce anlaşmayı fiilen tamamlamak son derece akıllıca bir hamleydi ve çok yönlü hücum oyuncusunun Vincent Kompany'nin kadrosuna oldukça faydalı bir katkı yapması bekleniyor. Nathanial Brown da Dünya Kupası'nda etkileyiciydi ve bunu başaran az sayıdaki Almanya oyuncusundan biriydi; Eintracht Frankfurt'tan geldikten sonra Bayern kariyerine umut verici bir başlangıç yapması da şaşırtıcı olmadı.
Yine de Eberl ve ekibinin bu yaz yaptığı en iyi şeyin Michael Olise'yi takımda tutmak olduğu inkâr edilemez. Fransa milli oyuncusu, Real Madrid'e transferle güçlü şekilde anılıyordu ve bu olduğunda genellikle tek bir sonuç çıkar: oyuncu Bernabeu'nun yolunu tutar. Ancak Olise hâlâ Allianz Arena'da, bu da Bayern'in 2020'deki üçleme zaferinden bu yana ilk Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazanmaya bir kez daha fazlasıyla yaklaşması gerektiği anlamına geliyor.
Kaybeden: Tottenham
Tottenham'ın, Premier League'de üst üste gelen 17'nciliklerin ardından takviyelere yüklü miktarda para harcaması gerektiği son derece açıktı. Ancak yıllardır cimri olmakla eleştirilen ENIC, bu yaz para saçmaktan da öte adeta parayı ateşe attı.
Spurs'ün, son birkaç sezonda Premier League'in daha iyi orta sahalarından biri olan Sando Tonali için 92 milyon sterlini kabul edilebilir bir bedel olarak görmesini belki zorlayınca anlamak mümkün olabilir, ancak küme düşen bir kulübe Mateus Fernandes için 85 milyon sterlin vermenin ya da Manchester City'ye Savio için 75 milyon sterlin ödemenin mantığını kavramak kesinlikle imkânsız.
Asıl çılgınca olan ise şu: Bunca harcamaya rağmen Spurs hâlâ zorlanıyor. Premier League'deki ilk iki maçında hem Brentford hem de Newcastle karşısında sahadan silindiler. Bunun nedeni de sahanın neredeyse her bölgesinde dünya çapında kalite eksikliği yaşamayı sürdürmeleri, özellikle de hücum hattında.
Bu nedenle Roberto De Zerbi kendisini çok zor bir konumda buluyor. Tıpkı Slot'un geçen sezon Liverpool'da yaşadığı gibi, sezona bariz şekilde dengesiz bir kadroyla başladı ve yazın yapılan transfer harcamaları nedeniyle maddi destek eksikliğinden de pek şikâyet edemez. Ancak Slot'tan farklı olarak De Zerbi'nin elinde Premier League şampiyonluğu gibi bir kredi yok, bu da onun şimdiden muazzam bir baskı altında olduğu anlamına geliyor.
Bazen daha fazla para gerçekten de daha fazla sorun demektir, özellikle de o parayı kötü harcıyorsanız.
Kaybeden: Everton
Çocukluğunda Everton taraftarı olup Liverpool formasıyla bir efsaneye dönüşen Jamie Carragher, konu Everton olduğunda tarafsız bir gözlemci sayılmaz. Ancak eski Liverpool savunmacısı, hafta başında Everton'ın "Premier League tarihinin en kötü yönetilen kulüplerinden biri" olduğu yönündeki iddiasını yinelediğinde haksız değildi. Hatta bu görüş, bu yaz uygulanan fiyaskoya dönüşen transfer stratejisiyle tartışmasız biçimde doğrulandı.
Everton'ın sağ bek transferi yapamaması ya da yapmaması, Ainsley Maitland-Niles'ın 4,2 milyon sterlin karşılığında beklentilerin altında kalan gelişi öncesinde Merseyside'da dilden dile dolaşan bir şakaya dönüşmüştü. Ancak kulüp, altyapısından yetişen genç yıldız Harrison Armstrong'u Nottingham Forest'a satmaya kalktığında kimsenin gülecek hâli yoktu. Bu hamle ancak taraftarların sert tepkisi nedeniyle iptal edildi. Yine de Everton'ın içine düştüğü acı tabloyu asıl özetleyen şey, transfer döneminin son günüydü.
Beto'yu Fiorentina'ya sattıktan sonra Everton, Portekizli forvetin yerine üç olası ismi belirledi ancak bunların hiçbirini kadrosuna katamadı. Folarin Balogun da 40 milyon sterlinlik, bir var bir yok hâline gelen anlaşmadan son anda çekildi. Sonuç olarak Everton, ayrıca Iliman Ndiaye'yi de mevcut piyasa koşullarına göre görece düşük sayılabilecek 65 milyon sterlin bedelle Manchester City'ye kaptırdıktan sonra, teknik direktör David Moyes'u en az ocak ayına kadar yalnızca tek bir santrforla, Thierno Barry ile çalışmak zorunda bıraktı.
Bu durum gülünç, ama bir o kadar da hiç şaşırtıcı değil. Friedkin Group'un 2024'te nefret edilen eski sahip Farhad Moshiri'den kulübü devralmasının ardından, Everton'ın yavaş yavaş İngiliz futbolunda yeniden önemli bir güce dönüşebileceğine dair umut doğmuştu. Ancak bu umut, taraftarlar arasında yeniden tanıdık bir umutsuzluk hissine bıraktı yerini. Carragher'in pazartesi günü söylediği gibi, “Everton sanki hiç bir yere gitmiyormuş gibi hissettiriyor.” Son transfer dönemi de bunun nedenini gösterdi.
KAZANAN: Elit satıcılar
Bu yaz alıcılara acı biçimde gösterildi ki artık piyasa satıcının lehine. En üst seviyede gerçekten dünya çapında yeteneklerin böylesine kıt olması nedeniyle, Diomande ve Ayyoub Bouaddi gibi nispeten kendini henüz tam kanıtlamamış genç yetenekler bile çılgın rakamlara alıcı buluyor. Hal böyleyken, oyuncu biriktirme eğilimindeki zengin kulüplerin, umutsuzluğun akıl dışı hale getirdiği bir transfer piyasasından en çok kâr eden taraf olması da şaşırtıcı değil.
Örneğin PSG, yeni oyuncular için 150 milyon €'dan fazla harcadı ancak ihtiyaç fazlası görülen dört hücum oyuncusunu, Barcola, Ramos, Randal Kolo Muani ve Lee Kang-in'i satarak bunun neredeyse iki katını, 280 milyon €'yu kasasına koydu.
Chelsea'nin sahipleri Clearlake, bu yaza kadar neredeyse tamamen genç oyunculara yatırım yapmanın bedelini açıkça ödedi; tecrübesiz kadro geçen sezon Avrupa kupalarına katılma hakkı elde edemedi ve her yıl şişkin kadroyu boşaltmakta zorlanıyorlar. Ancak Batı Londra ekibi, diğer Premier League takımlarını elindeki gözden çıkarılmış oyuncular için değerinin üzerinde ödeme yapmaya ikna etme konusundaki dikkat çekici becerisini bir kez daha göstererek, oyuncu satışlarından PSG'den bile fazla gelir elde etti.
Tek başına Aston Villa, Nicolas Jackson ve Alejandro Garnacho'yu potansiyel olarak 100 milyon £ karşılığında onların elinden aldı; Manchester United ise bilinmez bir nedenle Santos için 48 milyon £ ödemek zorunda hissetti. Ancak Chelsea'nin en iyi işi, Liam Delap'ın Nottingham Forest'a inanılması güç 45 milyon £ karşılığında gitmesi oldu; Delap, Ipswich'ten 30 milyon £'a geldikten sadece bir yıl ve ligde bir gol sonra ayrıldı.
Ancak şişirilmiş bonservislerle oyuncu göndermeye gelince, yazın en kurnaz satıcısı Manchester City oldu. Rodri'yi Barcelona'ya kaptırmak sportif açıdan büyük bir darbe olabilir, ancak 30 yaşındaki ve ön çapraz bağ sakatlığından çok kısa süre önce dönmüş bir oyuncu için 65 milyon £ yine de son derece iyi bir bedeldi. Elbette bu, orta sahadaki hayal kırıklığı Tijjani Reijnders için Al-Qadsiah'tan 52 milyon £ almaları ya da geçen sezon Premier League'de sadece dört maçta oynayan James Trafford'dan 18 milyon £ kâr etmeleriyle kıyaslandığında hiçbir şeydi.
Yine de asıl nefes kesen, Tottenham'la yapılan çifte anlaşma oldu. City, Mısırlı oyuncu için Eintracht Frankfurt'a ödediği yaklaşık 60 milyon £'luk bedeli geri kazanmasını sağlayacak satın alma zorunluluğu içeren ilk kiralık transfer için Spurs ile Omar Marmoush konusunda anlaşmasının yanı sıra, bir şekilde Premier League'deki rakibini Savio için biçtiği akıl almaz 85 milyon £'luk değeri de ödemeye ikna etti. Bu rakam o kadar absürttü ki, birçok kişi bunun Etihad'da Savinho adıyla bu kadar zorlanan oyuncudan farklı bir Brezilyalı olup olmadığını sorguladı.
Elbette Savio/Savinho zamanla Spurs için iyi bir transfer olduğunu kanıtlayabilir, ancak bu gerçek değişmiyor; bir oyuncunun değeri öznel olsa bile gerçek şu ki, iki Premier League sezonunda atılan iki golün ardından kanat oyuncusunun bonservisinin neredeyse üçe katlanmasının mantıklı bir açıklaması yoktu. Bu açıdan bakıldığında, piyasanın tamamen delirdiği transfer dönemi gerçekten de buydu.