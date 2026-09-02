Bu yaz alıcılara acı biçimde gösterildi ki artık piyasa satıcının lehine. En üst seviyede gerçekten dünya çapında yeteneklerin böylesine kıt olması nedeniyle, Diomande ve Ayyoub Bouaddi gibi nispeten kendini henüz tam kanıtlamamış genç yetenekler bile çılgın rakamlara alıcı buluyor. Hal böyleyken, oyuncu biriktirme eğilimindeki zengin kulüplerin, umutsuzluğun akıl dışı hale getirdiği bir transfer piyasasından en çok kâr eden taraf olması da şaşırtıcı değil.

Örneğin PSG, yeni oyuncular için 150 milyon €'dan fazla harcadı ancak ihtiyaç fazlası görülen dört hücum oyuncusunu, Barcola, Ramos, Randal Kolo Muani ve Lee Kang-in'i satarak bunun neredeyse iki katını, 280 milyon €'yu kasasına koydu.

Chelsea'nin sahipleri Clearlake, bu yaza kadar neredeyse tamamen genç oyunculara yatırım yapmanın bedelini açıkça ödedi; tecrübesiz kadro geçen sezon Avrupa kupalarına katılma hakkı elde edemedi ve her yıl şişkin kadroyu boşaltmakta zorlanıyorlar. Ancak Batı Londra ekibi, diğer Premier League takımlarını elindeki gözden çıkarılmış oyuncular için değerinin üzerinde ödeme yapmaya ikna etme konusundaki dikkat çekici becerisini bir kez daha göstererek, oyuncu satışlarından PSG'den bile fazla gelir elde etti.

Tek başına Aston Villa, Nicolas Jackson ve Alejandro Garnacho'yu potansiyel olarak 100 milyon £ karşılığında onların elinden aldı; Manchester United ise bilinmez bir nedenle Santos için 48 milyon £ ödemek zorunda hissetti. Ancak Chelsea'nin en iyi işi, Liam Delap'ın Nottingham Forest'a inanılması güç 45 milyon £ karşılığında gitmesi oldu; Delap, Ipswich'ten 30 milyon £'a geldikten sadece bir yıl ve ligde bir gol sonra ayrıldı.

Ancak şişirilmiş bonservislerle oyuncu göndermeye gelince, yazın en kurnaz satıcısı Manchester City oldu. Rodri'yi Barcelona'ya kaptırmak sportif açıdan büyük bir darbe olabilir, ancak 30 yaşındaki ve ön çapraz bağ sakatlığından çok kısa süre önce dönmüş bir oyuncu için 65 milyon £ yine de son derece iyi bir bedeldi. Elbette bu, orta sahadaki hayal kırıklığı Tijjani Reijnders için Al-Qadsiah'tan 52 milyon £ almaları ya da geçen sezon Premier League'de sadece dört maçta oynayan James Trafford'dan 18 milyon £ kâr etmeleriyle kıyaslandığında hiçbir şeydi.

Yine de asıl nefes kesen, Tottenham'la yapılan çifte anlaşma oldu. City, Mısırlı oyuncu için Eintracht Frankfurt'a ödediği yaklaşık 60 milyon £'luk bedeli geri kazanmasını sağlayacak satın alma zorunluluğu içeren ilk kiralık transfer için Spurs ile Omar Marmoush konusunda anlaşmasının yanı sıra, bir şekilde Premier League'deki rakibini Savio için biçtiği akıl almaz 85 milyon £'luk değeri de ödemeye ikna etti. Bu rakam o kadar absürttü ki, birçok kişi bunun Etihad'da Savinho adıyla bu kadar zorlanan oyuncudan farklı bir Brezilyalı olup olmadığını sorguladı.

Elbette Savio/Savinho zamanla Spurs için iyi bir transfer olduğunu kanıtlayabilir, ancak bu gerçek değişmiyor; bir oyuncunun değeri öznel olsa bile gerçek şu ki, iki Premier League sezonunda atılan iki golün ardından kanat oyuncusunun bonservisinin neredeyse üçe katlanmasının mantıklı bir açıklaması yoktu. Bu açıdan bakıldığında, piyasanın tamamen delirdiği transfer dönemi gerçekten de buydu.