Bu sezonki güç sıralamamız biraz farklı olacak. Tüm takımları 1'den 36'ya sıralamak yerine, turnuvanın lig aşamasını örnek alarak en güçlü 24 adayı sıralayacağız. Diğer 12 takım ise ilk 24'ün dışında kalacak.

Bu 12 takımdan hiçbirinin tur atlayamayacağı anlamına gelmiyor; eleme turlarında her zaman sürpriz yapan bir iki takım çıkar. Ancak bize göre şu anda ilk turu geçerek Avrupa yolculuğunu sürdürme ihtimali en düşük takımlar bunlar.

Bu grupta, bu sezonki turnuvada şimdiden başarı elde etmiş takımlar da var. Turnuvaya ilk kez katılan Azerbaycan temsilcisi Sabah, bu seviyedeki ilk iç saha maçında Slavia Prag'ı yendi. İki Norveç kulübü de dikkat çekti: Viking, Bayern Münih ile 3-3 berabere kaldı; 24 saat sonra ise Bodo/Glimt, Borussia Dortmund'u mağlup etti. Yine de hepsinin en azından play-off turuna ulaşmak için önünde uzun bir yol var.

LASK ve Slovan Bratislava gibi diğer mütevazı takımlar bu seviyenin gerisinde görünüyor. Galatasaray ile Fenerbahçe'nin şu ana kadar toplamda yalnızca bir puan almış olması da iki Türk kulübünün de tur atlayamayabileceği endişesini doğuruyor.

GOAL'ün elenmesini beklediği 12 takım: AEK Atina, Bodo/Glimt, Fenerbahçe (⬇️), Feyenoord, Galatasaray (⬇️), LASK, Lens, Lille (⬇️), Sabah, Slavia Prag, Slovan Bratislava, Viking.