2026-27 Şampiyonlar Ligi’nde 36 takımın tamamı lig aşamasında ikişer maç oynadı. Yeni sezon Avrupa genelinde bol gollü başladı. Öyle ki ikinci maç haftasında 18 karşılaşmada top ağlarla rekor düzeyde 78 kez buluştu!
Paris Saint-Germain, mayıs ayında Budapeşte’de oynanan finalde Arsenal’ı penaltılarla yenerek üst üste ikinci kez Avrupa Kupası’nı kazanmıştı. Son şampiyon, son 18 ayda rakiplerinden belirgin biçimde üstün görünse de üst üste üçüncü şampiyonluk yolunda güçlü bir rekabetle karşılaşması muhtemel.
Peki bu aşamada Avrupa’nın zirvesi için PSG’ye meydan okumaya en yakın takım hangisi? GOAL’ün Güç Sıralaması, turnuva boyunca gerçek şampiyonluk adaylarını takip edip iddialı görünen diğer takımları elemek için burada olacak...
Önceki güncelleme: 8 Eylül 2026.