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Champions League Power Rankings 1:1Getty/GOAL

2026-27 Şampiyonlar Ligi güç sıralaması: PSG'yi durdurabilecek biri var mı?! Son şampiyon Barcelona ile kritik karşılaşma öncesinde gücünü gösterdi, Bayern Münih'in zaafları ise açığa çıktı

Madrid'e uzanan yolculuk başladı ve lig aşaması tüm hızıyla sürüyor. Peki şu anda hangi takımlar Avrupa Kupası'nı kaldırmak için en iyi durumda görünüyor?

Tom Maston
Çeviri:

  • 2026-27 Şampiyonlar Ligi’nde 36 takımın tamamı lig aşamasında ikişer maç oynadı. Yeni sezon Avrupa genelinde bol gollü başladı. Öyle ki ikinci maç haftasında 18 karşılaşmada top ağlarla rekor düzeyde 78 kez buluştu!

    Paris Saint-Germain, mayıs ayında Budapeşte’de oynanan finalde Arsenal’ı penaltılarla yenerek üst üste ikinci kez Avrupa Kupası’nı kazanmıştı. Son şampiyon, son 18 ayda rakiplerinden belirgin biçimde üstün görünse de üst üste üçüncü şampiyonluk yolunda güçlü bir rekabetle karşılaşması muhtemel.

    Peki bu aşamada Avrupa’nın zirvesi için PSG’ye meydan okumaya en yakın takım hangisi? GOAL’ün Güç Sıralaması, turnuva boyunca gerçek şampiyonluk adaylarını takip edip iddialı görünen diğer takımları elemek için burada olacak...

    Önceki güncelleme: 8 Eylül 2026.

  • Dışarıdan bakmakla yetinmek

    FBL-EUR-C1-VIKING-BAYERN MUNICH
    AFP

    Mütevazı Viking, ikinci maç gününde Bayern Münih karşısında sürpriz bir beraberlik elde etti.

    Bu sezonki güç sıralamamız biraz farklı olacak. Tüm takımları 1'den 36'ya sıralamak yerine, turnuvanın lig aşamasını örnek alarak en güçlü 24 adayı sıralayacağız. Diğer 12 takım ise ilk 24'ün dışında kalacak.

    Bu 12 takımdan hiçbirinin tur atlayamayacağı anlamına gelmiyor; eleme turlarında her zaman sürpriz yapan bir iki takım çıkar. Ancak bize göre şu anda ilk turu geçerek Avrupa yolculuğunu sürdürme ihtimali en düşük takımlar bunlar.

    Bu grupta, bu sezonki turnuvada şimdiden başarı elde etmiş takımlar da var. Turnuvaya ilk kez katılan Azerbaycan temsilcisi Sabah, bu seviyedeki ilk iç saha maçında Slavia Prag'ı yendi. İki Norveç kulübü de dikkat çekti: Viking, Bayern Münih ile 3-3 berabere kaldı; 24 saat sonra ise Bodo/Glimt, Borussia Dortmund'u mağlup etti. Yine de hepsinin en azından play-off turuna ulaşmak için önünde uzun bir yol var.

    LASK ve Slovan Bratislava gibi diğer mütevazı takımlar bu seviyenin gerisinde görünüyor. Galatasaray ile Fenerbahçe'nin şu ana kadar toplamda yalnızca bir puan almış olması da iki Türk kulübünün de tur atlayamayabileceği endişesini doğuruyor.

    GOAL'ün elenmesini beklediği 12 takım: AEK Atina, Bodo/Glimt, Fenerbahçe (⬇️), Feyenoord, Galatasaray (⬇️), LASK, Lens, Lille (⬇️), Sabah, Slavia Prag, Slovan Bratislava, Viking.

  • 24. Napoli ⬇️

    Villarreal CF v SSC Napoli - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2
    Getty Images Sport

    Napoli, üst üste ikinci sezonda da eleme aşamasına kalamama tehlikesiyle şimdiden karşı karşıya.

    Antonio Conte'nin Avrupa kupalarındaki kötü performansı göz önüne alındığında, Napoli'nin geçen sezon lig aşamasında elenmesi belki de sürpriz olmamalıydı. Yine de o dönem Serie A şampiyonu olan takımın ilk 24'e girememesi birçok kişiyi şaşırttı. Conte o zamandan bu yana takımdan ayrıldı; AC Milan'dan ayrılan Massimiliano Allegri göreve getirildi.

    Allegri için işler iyi başlamadı. Göreve geldiğinden beri çıktığı altı Serie A maçının yalnızca üçünü kazandı. Takımı ise Arsenal ve Villarreal yenilgilerinin ardından Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk puanını hâlâ arıyor. Allegri'yi en çok endişelendirecek sonuç Villarreal yenilgisi olacaktır. Napoli'nin lig aşamasındaki son iki maçı Sabah ve Viking'e karşı olsa da bu maçların önem taşıması için önce tur şansını koruması gerekiyor.

  • 23. Villarreal ⬆️

    Villarreal CF v SSC Napoli - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2
    Getty Images Sport

    Villarreal, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde ses getirmek için çok daha donanımlı görünüyor.

    Villarreal, geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nin en büyük hayal kırıklıklarından biriydi. Sarı Denizaltı, sekiz maçta yalnızca bir puan toplayarak 36 takımlı lig aşamasını sondan ikinci sırada bitirmişti. Bu sezon ise şimdiden çok daha iyi bir performans sergiliyor.

    İlk maçında Borussia Dortmund'a yenilse de Almanya'dan beraberlikle dönememesi talihsizlikti. Villarreal, ardından Inigo Perez'in takımının etkileyici bitiriciliğiyle öne çıktığı maçta Napoli'yi yenerek bu performansının üzerine koydu. Noel'den önce Slavia Pragua ve Sabah ile karşılaşacak Villarreal'in yeni yıla girerken üst tura çıkma mücadelesinin içinde olması bekleniyor.

  • 22. Porto ⬇️

    Real Betis Balompie v FC Porto - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2
    Getty Images Sport

    Porto, organizasyona büyük umutlarla katıldı ancak üst üste iki yenilgiyle başladı.

    İki yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi’ne dönen Porto, geçen sezon Francesco Farioli yönetiminde Liga Portugal şampiyonluğuna ulaştı. 2025 yazında göreve gelen İtalyan teknik direktör, Porto’yu Avrupa’da yenilmesi en zor takımlardan biri hâline getirdi. Ancak takımın bu kez Avrupa kupalarında iz bırakmak için yapması gerekenler var.

    İlk haftada Manchester City’ye yenilmesi beklenen bir sonuç olsa da Farioli, takımının Real Betis karşısında ikinci yarıda öne geçtikten sonra üstünlüğünü koruyamayıp İspanya’da 3-2 kaybetmesinden rahatsız olacaktır. Bu nedenle PSV ve Napoli’ye karşı oynayacakları iç saha maçları, Porto için şimdiden mutlaka kazanılması gereken karşılaşmalar gibi görünüyor.

  • 21. PSV ⬇️

    RB Leipzig v PSV Eindhoven - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2
    Getty Images Sport

    PSV, ilk iki maçından tek puandan fazlasını almayı umuyordu.

    Geçen sezon lig aşamasında Napoli ve Liverpool’u farklı mağlup etmesine rağmen PSV, eleme turlarına kalmayı başaramadı. İlk iki maçından yalnızca bir puan çıkaran Hollanda şampiyonunun 2025-26 sezonunda da aynı tabloyla karşılaşabileceği endişesi şimdiden var.

    Shakhtar Donetsk ile evinde berabere kalan PSV, ardından RB Leipzig deplasmanında az farkla yenildi. Ivan Perisic’in kaçırdığı penaltı, Peter Bosz’un takımına pahalıya mal oldu. PSV, kâğıt üzerinde lig aşamasının daha kolay fikstürlerinden birine sahip ancak avantajlı kurasından yararlanmaya bir an önce başlaması gerekiyor.

  • 20. RB Leipzig ⬇️

    RB Leipzig v PSV Eindhoven - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2
    Getty Images Sport

    Leipzig, ilk maç gününde Como deplasmanında aldığı yenilginin ardından toparlanarak sonraki maçında PSV'yi mağlup etti.

    Geçen sezon Avrupa kupalarında hiç yer alamayan Leipzig, Bundesliga'yı üçüncü sırada bitirerek yeniden Avrupa'nın en üst düzey sahnesine döndü. Ancak Şampiyonlar Ligi'ne dönüşü kötü başladı: Bu sezonki ilk Avrupa maçında, turnuvanın yeni ekiplerinden Como'ya farklı yenildi.

    Teknik direktör Martin Demichelis için sevindirici olan ise Alman ekibinin toparlanıp Brajan Gruda'nın ikinci yarıdaki golüyle PSV karşısında dar bir galibiyet almasıydı. Avrupa'da sıradaki rakipleri Real Madrid ve Manchester City olan Leipzig'in, Red Bull Arena'daki morali yüksek tutmak için bu galibiyete büyük ihtiyacı vardı.

  • 19. Shakhtar Donetsk ⬆️

    FBL-EUR-C1-SHAKHTAR-AEK
    AFP

    Arda Turan yönetimindeki Shakhtar, lig aşamasındaki ilk iki maçında bir galibiyet ve bir beraberlik aldı.

    Rusya'nın ülkelerini işgali nedeniyle maçlarını farklı yerlerde oynamayı sürdüren Ukrayna temsilcisi Şahtar Donetsk'ten Şampiyonlar Ligi'ne dönüşünde pek bir şey beklenmiyordu. Arda Turan'ın ekibi bu kez Avrupa maçları için Stamford Bridge'i evi olarak seçti ve çarşamba günü AEK Atina'yı yenerek Batı Londra'daki yeni sahasında galibiyetle açılış yaptı.

    Bu galibiyet, PSV deplasmanında alınan fazlasıyla değerli beraberliğin ardından geldi. Önünde Slovan Bratislava ve Fenerbahçe maçları da bulunan Şahtar, şimdiden topladığı dört puan sayesinde eleme turlarına uzanacak bir yol çizmek için çok iyi bir konumda.

  • 18. Club Brugge ⬆️

    FC Internazionale Milano v Club Brugge KV - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2
    Getty Images Sport

    Nicolo Tresoldi, San Siro'da Inter'i mağlup eden hat-trick'iyle Avrupa sahnesinde adını duyurdu

    Club Brugge, yeni Şampiyonlar Ligi formatının ilk iki yılında da eleme turlarına kaldı. İlk maçında Aston Villa’ya yenildikten sonra San Siro’da Inter karşısında nefes kesen bir galibiyet elde eden Belçika ekibi, üst üste üçüncü kez eleme turlarına kalabileceğine inanıyor.

    Çocukluğundan beri AC Milan taraftarı olan Nicolo Tresoldi, hat-trick yaparak manşetlere çıkarken kanat oyuncusu Carlos Forbs’un hızı ve çalımları Inter savunmasına büyük sorunlar yaşattı. Önündeki nispeten kolay maçlar düşünüldüğünde Belçika ekibi, şimdiden ilk 24’te bitireceğine güvenebilir.

  • 17. Stuttgart ⬆️

    SK Slovan Bratislava v VfB Stuttgart - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2
    Getty Images Sport

    Deniz Undav da gol attı, Stuttgart Bratislava'daki maçta iki maçta iki galibiyete ulaştı

    Sebastian Hoeness, Stuttgart'ta etkileyici işler yapmayı sürdürüyor. Takımı, üç sezon içinde Bundesliga'da düşme play-off'u oynamaktan iki kez Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanmaya taşıdı. Deniz Undav hücumda takımın kilit ismi hâline gelirken, onun arkasında oynayan Angelo Stiller ve Jamie Leweling Avrupa'nın en büyük kulüplerinin ilgisini çekiyor.

    Bu sezon Stuttgart'ın lehine olan bir başka etken de Opta'ya göre turnuvaya katılmaya hak kazanan 36 takım arasında en kolay fikstüre sahip olması. Stuttgart, Viking ve Slovan Bratislava'yı yenerek görece kolay başlangıcını değerlendirdi. Kasım ayı bitmeden Atlético Madrid ve Inter daha zorlu sınavlar sunacak, ancak Hoeness'in takımı için eleme turlarına kalmak şimdiden çok yakın.

  • 16. Real Betis ⬆️

    Real Betis Balompie v FC Porto - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2
    Getty Images Sport

    Isco, ikinci hafta maçında geriye düşmesine rağmen Porto’yu mağlup eden Betis’in galibiyet golünü attı.

    20 yılı aşkın bir aradan sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi’ne dönen Real Betis, Manuel Pellegrini yönetiminde İspanya’da yeniden hesaba katılması gereken bir güç hâline gelirken geçen sezon La Liga’yı beşinci sırada tamamladı.

    Avrupa’ya da etkili bir başlangıç yapan Betis, Lille ve Porto’yu üst üste 3-2 mağlup ederek yalnızca eleme turlarına kalma değil, son 16 turuna doğrudan yükselme yarışına da girdi. Betis’in önündeki dört maçta bu ivmeyi koruması gerekecek. Zira son iki maçında Arsenal ve Bayern Münih ile karşılaşacak olan ekip, bu maçlara katılımını garantilemek için hâlâ puana ihtiyaç duyarak çıkmak istemeyecektir.

  • 15. Como ⬇️

    Feyenoord v Como 1907 - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2
    Getty Images Sport

    Como, turnuvaya yaptığı harika başlangıcın ardından Feyenoord deplasmanında gerçeklerle yüzleşti.

    Como, üç yıl önce en üst ligde bile oynamayan bir Şampiyonlar Ligi yeni takımı olabilir, ancak turnuvaya yalnızca sayıyı tamamlamak için katılmadı. Serie A’nın yükselen ekibi, son iki sezonda İtalya’nın en büyük kulüplerini yenme becerisini gösterdi. Cesc Fabregas’ın takımı şimdi de Avrupa’nın en iyi ekiplerinden bazılarını mağlup etmeye odaklandı.

    Avrupa macerasına ilk maçında RB Leipzig’i farklı yenerek etkileyici bir başlangıç yaptılar. Ancak çarşamba günü Feyenoord deplasmanında aldıkları yenilgi, Fabregas ve yetenekli kadrosuna acı bir gerçeklik kontrolü yaşattı. Sıradaki rakip Manchester United. Yeni katılan Como, Manchester United’ı yenerse kasım ayı bitmeden karşılaşacağı Lens ve AEK Atina maçları öncesinde gruptan çıkmak için çok avantajlı bir konuma gelecek.

  • 14. Sporting CP ⬆️

    FBL-EUR-C1-LENS-SPORTING
    AFP

    Sporting, üst üste üçüncü sezon eleme turlarına yükselmeyi hedeflerken kusursuz bir başlangıç yaptı.

    Sporting, Şampiyonlar Ligi’nin gediklilerinden biri hâline gelmeye başlıyor. Geçen sezon lig aşamasını sürpriz biçimde ilk sekizde tamamladıktan sonra son 16 turunda Bodo/Glimt’i büyük bir geri dönüşle mağlup ederek çeyrek finale kadar ilerledi.

    Bu başarının mimarı Rui Borges hâlâ takımın başında. Sporting, Galatasaray ve Lens karşısında aldığı galibiyetlerle Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk iki maçını kazanan takımlar arasına girerken Borges de bir kez daha hünerini gösteriyor. Sıradaki rakipleri LASK ve Shakhtar Donetsk olan Lizbon ekibi, ocak ayında Barcelona ve Manchester City ile karşılaşmadan çok önce ilk sekizde bitirmeyi garantilemenin eşiğine gelebilir.

  • 13. Roma ⬇️

    FBL-EUR-C1-ROMA-REAL MADRID
    AFP

    Felaket gibi geçen son 10 dakika, Roma’ya Real Madrid karşısında pahalıya patladı

    Roma, 2018-19 sezonundan bu yana ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ediyor. Gian Piero Gasperini, Roma'yı yeniden İtalyan futbolunun önde gelen güçlerinden biri hâline getirmeyi başardı. Eski Atalanta teknik direktörünün yönetiminde yenilmesi son derece zor bir takım hâline gelen başkent ekibi, ikinci maçında Real Madrid karşısında son 10 dakikaya 3-1 önde girerken ses getirecek bir sonuç almaya hazırlanıyordu.

    Ancak bazı tuhaf oyuncu değişikliklerinin ardından ev sahibi ekip, Stadio Olimpico'da son dakikalarda üç gol yedi. Böylece Fenerbahçe deplasmanındaki beraberliğin ardından ilk iki maçından yalnızca bir puan çıkarabildi. Slovan Bratislava'yı konuk edeceği maç ise Gasperini ve oyuncularına ilk fırsatta toparlanmak için ideal bir şans sunmalı.

  • 12. Borussia Dortmund ⬇️

    FBL-GER-BUNDESLIGA-DORTMUND-WERDER BREMEN
    AFP

    Dortmund'un sezona güçlü başlangıcı, Bodo/Glimt deplasmanındaki yenilgiyle sert biçimde sona erdi.

    Erling Haaland, Jude Bellingham ve Achraf Hakimi gibi isimler süper yıldızlığa uzanan yolda Borussia Dortmund'dan geçerken kulüp, Avrupa futbolunun en önemli yıldız yetiştirme merkezlerinden biri olarak ün kazandı. Ancak son yıllarda Dortmund'dan çıkan üst düzey oyuncuların sayısı azaldı. Bu nedenle Bundesliga devi yaz aylarında genç oyunculara yöneldi ve Niko Kovac'ın elinde artık neredeyse sınırsız potansiyele sahip bir kadro var.

    Bu potansiyel, Dortmund'un Bundesliga sezonuna iyi başlamasına yardımcı oldu. Ancak Kuzey Kutup Dairesi'nde Bodo/Glimt'e yenilmesinin ardından Şampiyonlar Ligi serüveni şimdiden tehlikeye girdi. Olumlu taraftan bakıldığında Dortmund, Villarreal karşısında bir galibiyet aldı. Üçüncü haftada Sabah ile oynayacağı maç da yeniden galibiyetle tanışmak için ideal bir fırsat sunuyor.

  • 11. Manchester United ⬇️

    FBL-EUR-C1-ATLETICO MADRID-MAN UTD
    AFP

    United, Atletico Madrid'e yenilirken gol önündeki savurganlığının bedelini ödedi.

    Michael Carrick, geçen sezonun ikinci yarısında geçici teknik direktör olarak gösterdiği etkileyici performansla Manchester United'ı yeniden Şampiyonlar Ligi'ne taşıdı. Ancak kalıcı teknik direktör olarak başlangıcı pek de planladığı gibi gitmedi. Manchester United, sezona tüm kulvarlarda oynadığı ilk dokuz maçın yalnızca ikisini kazanarak başladı.

    Bu galibiyetlerden biri, Şampiyonlar Ligi'ne ilk kez katılan Sabah'ı Old Trafford'da farklı mağlup ettiği maçta geldi. Ancak ardından Atletico Madrid karşısında alınan yenilgi, United kadrosundaki bitiricilik ve üst düzey tecrübe eksikliğini ortaya koydu. United'ı sırada Como ve Roma'ya karşı iki zorlu maç bekliyor. Carrick'in İtalyan rakiplere karşı oynanacak bu iki maçın ikincisinde hâlâ takımın başında olup olmayacağı ise belirsiz.

  • 10. Inter ⬇️

    FC Internazionale Milano v Club Brugge KV - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2
    Getty Images Sport

    Inter, yeni Şampiyonlar Ligi sezonuna üst üste iki yenilgiyle başladı

    Inter, geçen sezon Şampiyonlar Ligi’nde beklentilerin belki de en uzağında kalan takımdı. 2025’in kaybeden finalisti, Bodo/Glimt’e hem evinde hem deplasmanda yenilerek play-off turunda elendi. Cristian Chivu bu hayal kırıklığının ardından takımı toparlayıp görevdeki ilk yılının sonunda lig ve kupada şampiyonluğa ulaştı. Ancak Avrupa’da işler henüz pek düzelmiş değil.

    Opta Inter’in lig aşamasındaki 36 takım arasında en kolay ikinci fikstüre sahip olduğunu belirledi. Buna rağmen ilk maçta Real Madrid’e kıl payı kaybeden Inter, ardından evinde Club Brugge’e 4-3 yenilerek puan tablosunun alt sıralarına geriledi. Gidişatı tersine çevirmek için hâlâ zamanları var, ancak turnuvada bir kez daha ileri turlara gidebilecekleri şimdiden en iyi ihtimalle şüpheli görünüyor.

  • 9. Aston Villa ⬆️

    Aston Villa FC v Fenerbahce SK - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2
    Getty Images Sport

    Aston Villa, Unai Emery yönetiminde Avrupa sahnesindeki iddiasını bir kez daha ortaya koyuyor

    Aston Villa'da yaz boyunca büyük bir değişim yaşandı. Avrupa Ligi finalindeki zaferde ilk 11'de yer alan altı oyuncu takımdan ayrıldı. Çoğunlukla yeni transferlerden oluşan bir takım kurmayı hedefleyen Unai Emery'yi bu nedenle bir geçiş sezonu bekliyor. Yeni gelen oyunculardan bazılarının sakatlıklarıyla birlikte takıma katılması İspanyol teknik adamın işini kolaylaştırmadı, ancak Villa Park'ta işler gecikmeli de olsa yoluna girmeye başlamış görünüyor.

    Şampiyonlar Ligi'nde ise Emery'nin takımı için işler pek de iyi gidemezdi. Club Brugge deplasmanında kazanan Aston Villa, ardından Fenerbahçe'yi 6-0 mağlup etti. Bir sonraki maçında Viking'i ağırlayacak olan Villa, üçte üç yapabileceğine de güveniyor. Takım, kasım sonlarında ise Barcelona ile karşılaşmak üzere Camp Nou'ya gidecek.

  • 8. Atletico Madrid ⬇️

    Atletico de Madrid v Manchester United - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2
    Getty Images Sport

    Atletico, Liverpool yenilgisinin ardından Metripolitano'da Manchester United'ı mağlup ederek toparlandı.

    Atletico Madrid, beklentilerin aksine geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale kadar mücadele ederek yükseldi ancak Arsenal'e kıl payı elendi. Diego Simeone, takımı ilk hafta Anfield'da mağlup olsa da bu sezon da ileri turlara gidebileceğine inanacaktır.

    Atletico Madrid, ikinci maçında Manchester United'ı yenerek etkileyici bir şekilde toparlandı. Kasım ayı başında Bayern Münih ile karşılaşacak olsa da kalan maçlarının tamamı kazanılabilir görünüyor. Bu da ocak ayı geldiğinde son 16 turuna doğrudan katılma hakkı kazanan takımlar arasında yer almasının rahatlıkla mümkün olduğu anlamına geliyor.

  • 7. Liverpool ⬆️

    LASK v Liverpool FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2
    Getty Images Sport

    Bradley Barcola, LASK galibiyetinde yaptığı hat-trick'le Liverpool kariyerine hızlı bir başlangıç yaptı.

    Liverpool, geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde 2024-25 sezonuna kıyasla bir tur daha ileri gitse de performans düzeyi bakımından geriye gitti ve üst üste ikinci kez PSG'ye elendi. Arne Slot'un yerine teknik direktörlüğe getirilen Andoni Iraola'nın Anfield'a yeniden heyecan verici, hücum odaklı bir futbol getirmesi umuluyor ancak şu ana kadarki gelişme sınırlı kaldı.

    Buna rağmen Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı iki maçı da kazandı. Önce Anfield'da Atletico Madrid karşısında geriden gelerek galip geldi, ardından Avusturya'da LASK'ı altı gol atarak yendi. Bradley Barcola, hat-trick yaptığı LASK maçında Liverpool kariyerinde kendini göstermeye başladı. Nispeten kolay fikstürlerden birine de sahip olan Iraola'nın ekibi, ilk sekizde bitireceğine şimdiden güvenmeli.

  • 6. Manchester City ↔️

    Manchester City v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2
    Getty Images Sport

    Erling Haaland’ın ikinci yarıda attığı iki gol, Manchester City’nin PSG’ye yenilmesini önlemeye yetmedi.

    Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ni kazanmayı Manchester City'den daha fazla isteyen bir takım belki de yok. Finansal kuralları ihlal ettiği için Premier League'den ağır bir yaptırım gelmesi muhtemelken Enzo Maresca'nın ekibinin Avrupa'nın elit takımları arasındaki yerini korumak için tek gerçekçi umudu, kıtanın en büyük turnuvasını kazanmak.

    Bu açıdan bakıldığında çarşamba günü PSG karşısında alınan yenilgi, yeni görünümüyle City'nin turnuvada ileri turlara ulaşmak istiyorsa erişmesi gereken seviyeyi ve bunu ne kadar çabuk yapması gerektiğini hatırlattı. İkinci yarıdaki performansı, Avrupa'nın en iyi takımlarıyla nasıl başa çıkabileceğine dair umut verdi. Aralık ayı başında Barcelona karşısında nasıl bir sonuç alacağını görmek ilginç olacak.

  • 5. Real Madrid ↔️

    AS Roma v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2
    Getty Images Sport

    Antonio Rudiger, ikinci haftada Roma deplasmanında Madrid'in müthiş geri dönüşünü tamamladı.

    Real Madrid, son iki sezonda Şampiyonlar Ligi'nde beklentilerin çok uzağında kaldı. Kulüp, hem ülke içinde hem de Avrupa'da yeniden kupa kazanmak için Jose Mourinho'ya yöneldi. Ancak sezonun ilk haftalarındaki vasat performansların ardından Portekizli teknik direktör üzerindeki baskı şimdiden arttı.

    Madrid, çarşamba günü Roma karşısında 3-1 geriye düştüğünde bu baskı iyice artacak gibi görünüyordu. Ancak son 10 dakikada üç gol bulan Real Madrid, yenilginin eşiğinden dönerek galibiyete ulaştı. Böylece Inter karşısındaki önceki galibiyetinin ardından Şampiyonlar Ligi'nde iki maçta iki galibiyet elde etti. Yine de Mourinho'nun takımının en azından yarı finale kadar ilerleyebilmesi için ciddi ölçüde gelişmesi gerekiyor.

  • 4. Bayern Münih ⬇️

    FBL-EUR-C1-VIKING-BAYERN MUNICH
    AFP

    Michael Olise'in kırmızı kartı, Viking deplasmanında beklenmedik şekilde puan kaybeden Bayern'e pahalıya patladı

    Geçen sezon Şampiyonlar Ligi ilerledikçe Bayern Münih, birçok taraftarın favorisi hâline geldi. Ancak turnuva tarihinin en iyi yarı finallerinden birinin ardından PSG'ye elendi. Harry Kane, Michael Olise ve Luis Diaz'dan oluşan etkileyici hücum üçlüsünün öncülüğündeki Bundesliga devi, çeyrek finalde Real Madrid de dâhil olmak üzere o ana kadar karşısına çıkan tüm rakipleri geçmişti.

    Bu kez işler aynı şekilde yolunda gitmedi. Bayern'in ikinci hafta Viking'i yenememesi de bunun göstergesi oldu. Vincent Kompany'nin ekibi 2-0 geriden gelip ikinci yarıda öne geçti. Ancak Olise'nin kırmızı kartı takımı 10 kişi bıraktı ve Bayern, Norveç'in mütevazı ekibinden son dakikada beraberlik golü yedi.

    Olise, gördüğü kırmızı kart nedeniyle üçüncü haftadaki Arsenal maçını da kaçıracak. Bu karşılaşma, iki takım için de önemli bir sınav olacak.

  • 3. Arsenal ⬆️

    Arsenal FC v LOSC Lille - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2
    Getty Images Sport

    Arsenal, ilk iki maçında en iyi performansını sergileyemese de ikisinden de istediği sonucu aldı.

    Mayıs ayında finalde mağlup olan Arsenal'ın ilk Avrupa Kupası'nı kazanma kararlılığı bu sezon doruğa çıkabilir. Özellikle de beklendiği gibi, Manchester City'ye yönelik yaptırımlar kesinleştiğinde Premier League şampiyonluk yarışında rakiplerine büyük fark atarsa. Mikel Arteta'nın takımında kupaya uzanabilecek güçte bir savunma ve orta saha var. Ancak Arsenal'ın yaz aylarında yıldız bir forvet transfer edememesinin ardından hücum gücüyle ilgili soru işaretleri sürüyor.

    Arsenal için ilk adım, 2025-26 sezonunda lig aşamasındaki kusursuz performansını tekrarlamak. Napoli ve Lille karşısında en iyi oyununu sergileyemese de şu ana kadar iki maçını da kazandı. Mikel Arteta'nın takımını sırada Bayern Münih deplasmanı bekliyor. Arsenal, Bavyera'da rakiplerine güçlü bir mesaj vermek isteyecek.

  • 2. Barcelona ↔️

    TOPSHOT-FBL-EUR-C1-GALATASARAY-BARCELONA
    AFP

    Lamine Yamal, Barcelona'nın Galatasaray karşısında geriden gelerek kazandığı maçta formunun zirvesindeydi.

    Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi'ni son kez kazanmasının üzerinden 11 yıl geçti. Ancak bu sezon PSG'yi tahtından indirebilecek bir takım varsa bunun Hansi Flick'in ekibi olduğu düşünülüyor. Barcelona, Alman teknik direktör yönetiminde son iki sezonda La Liga'ya damga vurdu. Buna karşın yüksek savunma hattı ve orta sahasının rakiplere bıraktığı boşluklar nedeniyle Avrupa'da hedeflerine ulaşamadı.

    Rodri'nin transferinin bu açıdan dengeleri değiştireceğine inanılıyor. Kontra atakları durdurma konusunda İspanya kaptanından daha iyi bir oyuncu olmadığı düşünülüyor. Lamine Yamal ve Raphinha ise yeni sezona gol yollarında etkileyici bir başlangıç yaptı. Yamal, ikinci haftada Galatasaray karşısında alınan galibiyette iki muhteşem asist yaptı. Sıradaki rakibi PSG olan Barcelona'nın iddiası şimdi en zorlu sınavıyla karşı karşıya.

  • 1. Paris Saint-Germain ↔️

    Manchester City v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2
    Getty Images Sport

    Üst üste iki kez Avrupa şampiyonu olan takım, Manchester City’yi mağlup ettiği maçın ilk yarısında futbol dersi verdi.

    Son iki sezonun her birinde Şampiyonlar Ligi'ni kazanan PSG, 2026-27 sezonunda üst üste üçüncü şampiyonluğunun peşinde. Hedefi, Avrupa Kupası'nı art arda üç kez kazanan Real Madrid dışındaki ilk takım olmak. İlk işaretler de umut verici: Slovan Bratislava'yı farklı mağlup ettikten sonra Manchester City deplasmanında gücünü gösteren bir galibiyet aldı.

    Luis Enrique'nin takımı, ilk yarıda hızla 3-0'lık üstünlük kurarken nefes kesen bir performans sergiledi. City devre arasından sonra çok daha fazla sorun çıkarsa da Fransız şampiyonu üstünlüğünü koruyarak 4-2 kazandı. PSG'nin sıradaki rakibi Barcelona. Bu maç, finalin bir ön gösterimi olabilir.