Kulüp futbolu önümüzdeki günlerde geri dönecek olsa da dünyanın en iyi genç futbolcularından bazılarının aklı millî takımda olacak. Çünkü 17 Yaş Altı Dünya Kupası perşembe günü Katar'da başlıyor. Çok sayıda genç yetenek, kendi yaş grubunda dünya şampiyonluğunu Portekiz'den devralmak için Orta Doğu'da sahaya çıkacak.

ABD, güvenlik endişeleri nedeniyle turnuvadan son anda çekildi. Ancak diğer 47 takımın planlandığı gibi katılması bekleniyor. Böylece taraftarlar, önümüzdeki üç buçuk hafta boyunca geleceğin muhtemel süperstarlarını yakından izleyebilecek.

Cesc Fabregas, Toni Kroos ve Phil Foden, yıllar içinde 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nın Altın Top ödülünü kazanan oyunculardan yalnızca bazıları. Bu da turnuvanın olağanüstü yeteneklere kendilerini gösterme fırsatı sunma konusunda güçlü bir geçmişe sahip olduğunu gösteriyor. Peki 2026'da kimlere dikkat etmeli? GOAL bu yılki 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda izlenmesi gereken 10 genç yıldız adayını seçti...