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Canlı Skorlar
Kayserispor
KAY
Bugün
20:30
0 - 0
Fenerbahçe
FB
Kadir Has Şehir Stadı
Maç Önü
Kadrolar
Detaylar
Video
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Maç Önü
Kadrolar
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Kayserispor - Fenerbahçe Canlı Anlatımı,
14.01.2020
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Canlı Anlatım
İstikbal Mobilya Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk karşılaşmasında sahasında Fenerbahçe'yi ağırlıyor.
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