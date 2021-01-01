Rıza Çalımbay'ın ekibi, Göztepe'yi deplasmanda 5-3 mağlup etti ve yenilmezlik serisini sekiz maça çıkardı.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında İzmir'de adeta gol şov vardı. Göztepe'ye konuk olan Sivasspor, rakibini 5-3 mağlup etmeyi başardı.

Göztepe - Sivasspor maçının gollerini kimler attı?

Karşılaşmanın gol perdesini Mustapha Yatabare açtı. Yıldız oyuncu, 23. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi. 38'de Faycal Fajr skoru 2-0'a getirirken, 41 ve 45'te fileleri havalandıran Tyler Boyd, ilk yarının 4-0 bitmesini sağladı.

55. dakikada Yatabare bir kez daha sahneye çıktı ve skoru 5-0'a getirdi. 60'da Cherif Ndiaye, 66'da ise Titi, Sivasspor filelerini havalandırdı ve farkı üçe indirdi. 90. dakikada Fousseni Diabate, ağları sarsarak maçın skorunu tayin etti: 3-5.

Göztepe - Sivasspor maçının kırılma anı

Tyler Boyd'un 41. dakikada kaydettiği gol, maçın tamamen kopmasını sağladı.

Göztepe - Sivasspor maçının oyuncusu

İzmir temsilcisinin filelerini iki kez havalandıran Tyler Boyd, maçın oyuncusu olmayı hak etti.

Göztepe - Sivasspor maçının rakamı: 8

Sivasspor, İzmir'de aldığı bu galibiyet ile ligde yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı.

İki takım kaç puanda?

Göztepe, 39 puanda kalırken Sivasspor ise puanını 40'a yükseltti.

İki takımın gelecek maçları

Göztepe, 3 Nisan Cumartesi günü Kayserispor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sivasspor ise yine aynı gün, Trabzonspor'u ağırlayacak.