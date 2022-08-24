Milan'ın eski futbol yöneticisi Zvonimir Boban, yoğun maç programından şikayet eden Jürgen Klopp ile Pep Guardiola'yı eleştirdi. İtalya basınından Gazzetta dello Sport'a konuşan Boban, Avrupa futbolunun son durumunu değerlendirirken, Süper Lig projesine de değindi ve utanç verici olarak nitelendirdiği bu projenin hayata geçmesinin mümkün olmadığını söyledi.

"Süper Lig saçma bir projeydi ve iki gün içerisinde öldü. Aslına bakılırsa hiç doğmadı bile diyebiliriz. Sağlıklı rekabet ve sportif değerlerin ön planda olmadığı her futbol projesinin sonu kötü olur. Futbol onu seven ve takip eden herkese ait. Süper Lig futbolu bizden çalma girişimiydi ve hak ettiği gibi utanç verici bir şekilde başarısız oldu. Hakkında çok fazla konuşulsa da hiçbir zaman var olmayacak.

Bununla beraber projenin öncülerinden olan Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'ni kazanması da UEFA'nın ne kadar temiz olduğunun kanıtıydı. Carlo Ancelotti ve Luka Modric için çok mutluyum çünkü her şeyi hak ediyorlar.

Günümüzde futbol dünyasında farklı stratejilerle başarılı olan pek çok takım var. Benim için histeriden uzak uzun döngülerle teknik direktörlerine güvenen kulüpleri izlemek büyük bir keyif. Guardiola ve Klopp da bu yönde gelen başarının en net kanıtı. Yine de bu iki futbol adamının yoğun maç trafiğinden şikayet etmesini anlamsız buluyorum. Kulüplerin oyuncu ve teknik direktörlerin yüksek maaşlarını ödeyebilmek için daha fazla sayıda maç oynaması gerekiyor.

Baresi ve Gullit yüksek maç sayısından hiç şikayet etmezdi. Capello ve Lippi de her şeyi kazanan ama hiçbir zaman şikayet etmeyen hocalardı. Klopp ve Guardiola elbette çok başarılı isimler ve ellerinde beş oyuncu değiştirme hakları varken neden şikayet ettiklerini anlamıyorum. Onların bu tarz mazeretlere ihtiyaçlarının olduğunu zannetmiyorum"