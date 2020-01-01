Zürih'te futbolcular karantinaya alındı

Futbolcularındaki pozitif vaka sayısı artan Zürih'te tüm oyuncular karantinaya alındı.

İsviçre Süper Ligi ekiplerinden Zürih'te futbolcularda görülen pozitif vaka sayısındaki artış sonrası takımın ligdeki iki maçı ertelendi ve oyuncular karantinaya alındı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 23 yaşındaki defans oyuncusu Mirlind Kryeziu'nun testinin pozitif çıkmasının ardından yapılan kontrollerde takımda başka vakaların da tespit edildiği belirtildi.

Zürih'in ligde Sion ve ile oynayacağı karşılaşmaların ertelendiği, oyuncuların da 17 Temmuz'a kadar karantinada kalacağı kaydedildi.

Daha fazla takım

Kulübün, İsviçre Futbol Ligi (SFL) ile yapılacak görüşmeler sonrası ligdeki durumuna ilişkin karar verileceği aktarıldı.