İspanya Milli Takımı, kazanmaktan başka bir dil bilmediğini bir kez daha kanıtladı. Dünya şampiyonu, Çek başkentinden değerli bir galibiyetle ayrıldı. Bu galibiyetle puan kaybetmeden yoluna devam etti, grup liderliğini sağlamlaştırdı ve durmak bilmeyen galibiyet serisini sürdürdü. Böylece İspanya hâkimiyetinin yalnızca bir dönem değil, Dünya Kupası'ndan Uluslar Ligi'ne kadar her şeyi kazanmak isteyen eksiksiz bir proje olduğunu teyit etti.

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Bitiş düdüğünün ardından en net duyulan ses, Rodri'nin yokluğunda orta sahaya liderlik etmesine engel olmayan yüzündeki maskeyle son derece önemli bir maçtan söz eden orta saha oyuncusu Martin Zubimendi'ye aitti.

Bask kökenli orta saha oyuncusu, sakatlanan Rodri'nin yerine maça ilk 11'de başladı ve Barcelona yıldızının yokluğunda Zubimendi'nin rolü milli takım için kilit önem taşıyordu; Prag'daki maça başlarken bu karşılaşmanın son derece rekabetçi geçeceğinin farkındaydı.

Zubimendi, İspanyol "Sport" gazetesinin aktardığına göre maçın ardından şunları söyledi: "Son derece önemli bir maç oynamamız gerektiğini biliyorduk, çok ciddi bir mücadeleye girmemiz gerektiğinin farkındaydık; onların fırsatları oldu, ama sonucu kendi lehimize çevirdik."

Maç, Zubimendi için özel bir meydan okuma oluşturdu; çünkü herkesin dikkatini çeken bir görüntüyle, yüzünde maskeyle oynamak zorunda kaldı. Bu konuda şöyle konuştu: "İşler beklediğimden daha iyi gitti, buna alışmaya başladım, dakikalar kazanıyorum ve duruma uyum sağlıyorum; bu da milli takıma katılıp birkaç dakika oynadıktan sonra Çek Cumhuriyeti gibi güçlü bir rakibe karşı maça çıktığında her zaman kolay olmayan bir şey."

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İspanya'nın en büyük sorunu duran toplardı; Çekler bu konuda oldukça başarılıydı, ancak Zubimendi ve takım önceden uyarılmıştı. Oyuncu şunları vurguladı: "Tam da bunu konuşuyorduk, eğer bu maçta geliştirmemiz gereken tek bir şey varsa, o da duran toplar; üzerinde çalışmamız gereken konu bu."

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Öte yandan, gün ilk golü atan Atlético Madrid oyuncusu Álex Baena için de özel bir gündü. Milli takımda oynadığında dikkat çekici biçimde parlıyor ve teknik direktör De la Fuente'nin güvenine layık olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Baena şöyle konuştu: "Maça mükemmel biçimde hâkim olduk; bazı anlarda duran toplardan gol atmak için birçok fırsatımız oldu ve ikinci bir gol atabilecek durumdaydık."

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Şunları ekledi: "Sahada sakindik, oyunun gidişatına hâkimdik, onların duran toplardan gelen fırsatları nedeniyle biraz tereddütlü anlarımız olsa da, iyi bir performans sergiledik ve galibiyetten dolayı mutluyuz."

Gol penaltıdan geldi ki bu onu şaşırttı. Baena şöyle dedi: "Penaltıyı kimin kullanacağını gördüğümde şaşırdım, ama bir gol atarak takıma yardımcı olduğum için mutluyum. Sahada Ferran vardı, Fabián vardı, bir de ben vardım; herhangi birimiz penaltı atabilirdi."

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Sıradaki durak, Madrid'de İngiltere ile karşılaşma; grubun liderini ve çeyrek finale şampiyon özgüveniyle kimin gireceğini belirleyecek bir maç. Prag'daki galibiyetin ardından İspanya bu karşılaşmaya yüksek moralle giriyor; üstelik her maçta sorumluluk almaya muktedir olduğunu kanıtlayan yeni bir nesille. Rodri'nin yokluğunda bile, Zubimendi maskeyle oynarken bile, hatta Baena penaltıyı kendisinin kullanacağına şaşırdığında bile.