Barcelona kulübü içindeki kaynaklar, Pedri'nin geçen çarşamba günü diğer İspanyol milli oyuncularla birlikte spor tesisine dönmesine rağmen takımın toplu antrenmanlarına katılmamasının sırrını açığa çıkardı.

Teknik direktör Hansi Flick artık A takımdaki tüm oyunculara sahip durumda; ancak Kanarya Adaları'ndan gelen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, dönüşünden bu yana grupla birlikte çalışmadı ve bu durum soru işaretlerine yol açtı.

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesine göre, mesele bir sakatlıkla ilgili değil, oyuncu için hazırlanmış belirli bir dönüş planıyla ilgili.

Gazete, kondisyon sorumlusunun, milli ara sonrasında fiziksel yükünü düzenlemek amacıyla Pedri'nin ilk günlerde takım arkadaşlarından ayrı olarak hazırlıklarına spor salonunda başlamasını önerdiğine dikkat çekti.

Tegueste şehrinin evladı, Barcelona antrenmanlarına katılmadan önce tek başına çalışırken çekilmiş fotoğraflarını paylaşmış ve bu da kendi özel programına bağlılığına işaret etmişti.

Pedri'nin, programındaki bir sonraki adım olarak önümüzdeki cumartesi günü sahada koşuya dönmesi bekleniyor. Kulüp içinde durumu hakkında tam bir güven hâkim ve toplu antrenmandan geçici olarak uzak kalması konusunda herhangi bir endişe bulunmuyor.