Zorunlu bir değişiklik... Dünya Kupası öncesinde "siyasi tişört" krizinin çözümü

Haiti Futbol Federasyonu, Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) tarafından siyasi anlamlar taşıyabileceği gerekçesiyle tasarımdaki bazı unsurların kaldırılması talep edilmesinin ardından, 2026 Dünya Kupası öncesinde milli takımın ana ve yedek formalarında değişiklikler yapmak zorunda kaldı.

Karar, FIFA'nın forma tasarımını inceledikten sonra alındı. Formada, ülkenin bağımsızlığını kazanmasına ve Fransız egemenliğinin sona ermesine zemin hazırlayan ünlü "Vertière" savaşına atıfta bulunarak, bir grup özgürlük savaşçısının Haiti bayrağını dalgalandırdığı bir resim yer alıyordu.

Haiti milli takımının bir sözcüsü Perşembe günü "The Athletic" gazetesine yaptığı açıklamada, FIFA'nın formadaki tarihsel sembolizmi yanlış yorumladığını vurguladı ve yerel federasyonun sonunda talebe uyduğunu ve spor giyim üreticisine tasarımı değiştirmesini talimat verdiğini belirtti.

Sözcü, kaldırılması istenen resmin, 18 Kasım 1803'te gerçekleşen ve ülkenin bağımsızlığından önceki son aşamayı oluşturan Vertier Savaşı sırasında bağımsızlık kahramanlarını ve Haiti bayrağını dalgalandıran kişileri tasvir ettiğini açıkladı.

Ayrıca, Haiti milli takımının 18 Kasım 2025'te Dünya Kupası'na katılma hakkını kazandığını ve bu tarihin ülkenin tarihinde büyük bir ulusal sembolizm taşıdığını da ekledi.

Öte yandan, forma üreticisi şirket, tasarımın herhangi bir siyasi mesaj içermediğini, aksine Haiti halkına bir saygı gösterisi olduğunu ve ülke halkını karakterize eden gurur, dayanıklılık ve mücadele ruhunu ifade ettiğini vurguladı.

Şirket, tasarımın birkaç ay boyunca bir dizi incelemeye tabi tutulduğunu ve FIFA'nın onaylı resmi kanalları aracılığıyla sunulduğunu açıkladı. Ancak Uluslararası Federasyon, turnuvada onaylanan ekipman ve kıyafet yönetmeliklerine göre farklı şekilde yorumlanabileceği gerekçesiyle bazı görsel öğelerde değişiklik yapılmasını talep etti.

FIFA'nın turnuvalarında uyguladığı Uluslararası Futbol Federasyonu Konseyi yönetmelikleri, siyasi nitelikte sayılabilecek veya spor dışı mesajlar içeren herhangi bir sembol veya görüntünün yasaklanmasını öngörüyor.

Tartışmalı tasarım, tarihi lider Toussaint Louverture'in önderlik ettiği Haiti Devrimi'ne dayanıyor. Bu devrim, kayıtlı tarihte eski köleler tarafından yönetilen ve eskiden köleleştirilmiş olanların yönettiği bağımsız bir devletin kurulmasıyla sonuçlanan tek devrim olarak kabul ediliyor.

Bu, Haiti'nin son anda bir spor tasarımını değiştirmek zorunda kaldığı ilk sefer değildi; geçen kış Olimpiyatları'nda, Toussaint Louverture'in resmi, sporcuların sembolik ifadeye ilişkin kurallara uygun olmadığı gerekçesiyle Haiti heyetinin kıyafetlerinden çıkarılmıştı.

Haiti milli takımı, Fas, Brezilya ve İskoçya'nın yer aldığı üçüncü grupta mücadele edecek.

Haiti milli takımının, son günlerde tartışmalara neden olan tarihi resmin kaldırıldığı değiştirilmiş versiyonunu giyerek, Dünya Kupası'ndaki ilk maçını İskoçya ile oynaması bekleniyor.