Suudi Arabistan Millî Takımı'nın teknik direktörü Yunan Georgios Donis, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenmesi planlanan Kasım 2026 kampı hazırlıkları kapsamında "Yeşiller"in kadrosunu açıkladı. Söz konusu kamp, 2027 Asya Kupası'nın ertelenmesine ilişkin gelişmeler ışığında, önümüzdeki aşamaya hazırlık programının bir parçası olarak gerçekleştirilecek.

Donis, Suudi Arabistan Millî Takımı'nın resmî hesabının bugün çarşamba öğleden sonra "X" platformu üzerinden yayımladığı kadroya göre, 9-17 Kasım tarihleri arasında sürecek kampa çıkacak 30 oyuncuyu seçti.

Suudi Arabistan'ın kasım kampı kadrosu tecrübe ile gençliği bir araya getirdi ve şu şekilde oluştu:

Kaleciler: Mohammed Al-Owais, Hamed Yousef, Abdulquddus Attiah.

Savunma: Abdulelah Al-Amri, Sultan Tenker, Abdullah Al-Khaibari, Hassan Al-Tambakti, Ali Lajami, Nawaf Boushal, Mohammed Mahrizi, Saud Abdulhamid, Mohammed Abu Al-Shamat, Mutaib Al-Harbi, Faris Abedi.

Orta saha: Musab Al-Juwayr, Mukhtar Ali, Mohammed Kanno, Ziyad Al-Johani, Abdullah Al-Khaibari, Nasser Al-Dawsari, Abdulmalik Al-Oyayri, Ahmed Al-Ghamdi, Turki Al-Ammar.

Hücum: Sultan Mandash, Mohammed Al-Qahtani, Marwan Al-Sahafi, Mohammed Al-Kuwaikebi, Abdullah Al-Hamdan, Firas Al-Buraikan, Abdullah Al-Salem.

Ayrıca oku: Bono, Mendy ve iki Mısırlı: Afrika'nın en iyi kalecisi ödülü için çetin bir mücadele

Suudi Arabistan Millî Takımı, Katar kampı süresince iki hazırlık maçı oynayacak. Takım, 13 Kasım cuma günü Güney Kore ile karşılaşacak, ardından aynı ayın 17'sinde, salı günü Özbekistan'la mücadele edecek.

2027 Asya Kupası'nın önümüzdeki yılın başında düzenlenmesi planlanıyordu; ancak turnuva 23 Aralık 2027 ile 21 Ocak 2028 tarihleri arasına ertelendi.

Turnuvanın tarihinin değişmesine rağmen Suudi Arabistan Millî Takımı kasım kampı programına bağlı kaldı ve oyuncuların katılımı için 8 Kasım pazar günü belirlendi.

Ayrıca oku: Mısır-Fas denklemi, Afrika'nın en iyi teknik direktörü yarışında kendini dayatıyor