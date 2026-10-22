Al-Nassr'ın teknik direktörü Avustralyalı Ange Postecoglou, Saudi Roshn Ligi'nde Al-Faisaly ile karşılaşacağı maçta, zor da olsa galibiyet aldığı Neom maçının kadrosuna başvurmaya karar verdi.

Al-Nassr, Roshn Ligi'nin on birinci haftasında yarın Cuma günü Al-Majmaah Spor Şehri Stadı'nda Al-Faisaly'e konuk olacak.

Suudi "Al-Riyadiyah" gazetesi, takımın o karşılaşmada son derece zorlu bir galibiyet almasına rağmen Postecoglou'nun Neom'a karşı oynanan geçen maçtaki aynı kadroya güveneceğini belirtti.

Al-Nassr, Roshn Ligi'nin onuncu haftasında önceki gün Salı günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park Stadı'nda bir araya geldiği konuğu Neom'u 1-0 mağlup etmişti.

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Gazete, Avustralyalı teknik direktörün, özellikle Fransız ikili; defans oyuncusu Mohamed Simakan ve kanat oyuncusu Kingsley Coman'ın yaşadığı sakatlıkların devam etmesi nedeniyle herhangi bir değişiklik yapmayı reddettiğini açıkladı.

Al-Nassr, puan tablosunun zirvesinde Al-Qadsiah ve Al-Hilal'i kovalamayı sürdüreceği yeni bir galibiyet almak amacıyla Al-Faisaly maçına çıkıyor; özellikle de bu iki takım aynı günün kapanışında birbirleriyle karşılaşacak.

Al-Nassr, Suudi Ligi puan tablosunda 22 puanla üçüncü sırada yer alıyor; bir maç fazla oynayan lider Al-Qadsiah'ın 3 puan, ikinci sıradaki Al-Hilal'in ise 2 puan gerisinde bulunuyor.

Al-Nassr'ın kadrosu şu şekilde olacak:

Kaleci: Bento Matheus

Savunma hattı: Nawaf Boushal, Inigo Martinez, Abdulelah Al-Amri, Ayman Yahya

Orta saha: Abdullah Al-Khaibari, Angelo Gabriel, Samu Costa

Hücum hattı: Sadio Mane, Cristiano Ronaldo, Joao Felix