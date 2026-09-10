Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta, dün akşam Şampiyonlar Ligi'nde takımının Napoli karşısında aldığı galibiyet sırasında üç oyuncusuna sinirlenirken görüldü.

Geçen sezon Avrupa kupasının lig aşamasındaki sekiz maçının tamamını kazanan Arsenal, bu sezonki kampanyasına da müthiş bir başlangıç yaptı ve İtalya'da Napoli'yi 1-0 mağlup etti.

Arsenal maç boyunca daha iyi olan takımdı, ancak kaptan Martin Ödegaard'ın 75. dakikada attığı galibiyet golüne kadar kaçırdıkları pozisyonların kendilerine üç puana mal olacağı görünüyordu.

Arteta, takımının Napoli'deki performansından duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve tek hayal kırıklığının maçı erken bitirememeleri olduğunu söyledi.

Arteta maçın ardından "TNT Sports"a şöyle konuştu: "Üç puanı tamamen hak ettik. Belki performans skora yansımadı, çünkü takım harikaydı."

İngiliz "Metro" gazetesinin aktardığına göre şunları ekledi: "Savunmalarını yarmak için birçok anda yüksek kalite gösterdik ve birçok harika fırsatı harcadığımız için bu talihsizlikti."

Devamında: "Başka herhangi bir günde skor farklı olurdu. Yarattığımız fırsat sayısı göz önüne alındığında bunu farklı bir şekilde yapmamız gerekirdi, ama sonunda galibiyeti elde ettik."

Arteta, Ödegaard'ın son dönemdeki etkili performansı hakkında yorumunu şöyle sürdürdü: "Martin sonuçları etkileyen goller katıyor ve hücumcu oyuncularımızdan istediğimiz de bu. Belirleyici olmalarını istiyoruz ve bugün de kesinlikle öyleydi."

Arteta Kuzey Londra'ya mutlu bir adam olarak dönerken, maçı bitirmeye çalışırlarken üç oyuncusuna karşı büyük bir öfke duydu.

Arsenal, maçın son dakikalarında ikinci golü atmak için altın bir fırsatı harcadı ve "TNT Sports" kanalının spor yorumcusu Lucy Ward, Napoli kontratak yapmaya çalışırken Arteta'nın Kai Havertz, Noni Madueke ve Christos Tzolis'e geri dönmeleri için bağırdığını fark etti.

Ward şunları söyledi: "Mikel Arteta, Havertz, Madueke ve Tzolis o ataktan sonra toparlanmadıkları için kenar çizgisinde son derece öfkeliydi."

Devamında: "Bu son derece ilginçti. Arsenal'in atağı sona erdiğinde bu üçlü hep birlikte yavaşça geri döndü ve Mikel Arteta yan çizgi boyunca koşarak onlara pozisyonlarına dönmeleri için bağırdı."

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