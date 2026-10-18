Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain ile karşılaşmaya hazırlanıyor. Hansi Flick, kötü hava koşulları nedeniyle gecikmelerin ve aksaklıkların yaşandığı yorucu Sevilla dönüş yolculuğunun ardından oyuncularına toparlanmaları için yeterli süre tanımak istiyor.

İspanyol "Sport" gazetesine göre, Real Betis karşısında alınan farklı galibiyetin ardından Barcelona'nın Sevilla'dan dönüşü yorucu bir yolculuğa dönüştü; oysa takım bu büyük haftaya olumlu bir havada başlamayı umuyordu.

Katalan ekibinin kafilesinin maçın hemen ardından doğrudan Katalonya'nın başkentine dönmesi planlanıyordu, ancak kötü hava koşulları, sakin geçmesi beklenen yolculuğu uzun bir bekleyiş ve plan değişikliği gecesine çevirdi.

Sonunda Hansi Flick ve oyuncuları pazar günü öğle saatlerinde uçakla yola çıkabildi ve Barcelona'ya saat 14.00'ten sonra ulaştı.

Alman teknik direktör, doğal olarak, Joan Gamper Spor Merkezi'nde sabah saat 11.00'de yapılması planlanan antrenmanı iptal etme kararı aldı.

Oyuncular Katalonya'ya varır varmaz, kulüp tesislerindeki spor salonunda hafif ve kısa bir yenilenme çalışması yapacak, sahada hiçbir antrenman gerçekleştirmeden dinlenmek üzere evlerine dönecek.

Bu durum, sıkışık maç takviminin gölgesinde yaşanıyor; takımın hafta sonu boyunca karşılaştığı olağanüstü koşullar, fiziksel yük yönetimini ve oyuncuların eforunu daha da önemli hale getiriyor.

Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nde salı akşamı oynanacak Paris Saint-Germain maçı öncesinde yalnızca iyi düzeyde tek bir antrenman yapabilecek.

Antrenman, pazartesi akşamı saat 18.30'dan itibaren Paris ekibinin kendi stadında gerçekleştirilecek; ilk 15 dakika basına açık olacak.

Yaklaşan maçın zorluğuna rağmen Flick, taktiksel hazırlıklara odaklanmak yerine oyuncularının fiziksel kondisyonunu iyi bir şekilde geri kazanmasına öncelik verdi.

Luis Enrique'nin yönettiği takımın performansını analiz etmek için daha sonra, kafilenin konakladığı otelde zaman olacak.

Yorgunluğun ardından mola

Barcelona kafilesi ve teknik ekibin Fransa'dan dönüşünün ardından takım, seyahat ve yolculuk yorgunluğundan önemli bir süre uzak kalacak. Katalan kulübü, Spotify Camp Nou'da Real Madrid, Alaves ve Aston Villa karşısında üst üste üç maç oynayacak; ardından 2026-2027 sezonu İspanya La Liga'nın 12. hafta mücadelesinde Atletico Madrid ile karşılaşmak için 8 Kasım Pazar günü yeniden yola çıkacak.

Türkiye'den Paris'e, Sevilla üzerinden geçen bir süreçte Barcelona'nın uçaklarla ilgili sorunlar nedeniyle çektiği sıkıntı arttı ve son günler Katalan ekibi için son derece yorucu hale geldi.

Buna karşın takım, sahada rakiplerine karşı belirgin bir farkla ve hiçbir merhamet göstermeden üstünlüğünü sürdürüyor.

Barcelona salı günü, Prens Parkı Stadı'nda Paris Saint-Germain'e konuk olduğunda şimdiye kadarki en önemli sınavını verecek.

Maçın sonucunun bu aşamada iki takımın puan durumundaki yerine herhangi bir etkisi olmayacak olsa da, mevcut Barcelona'nın gerçekten Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu için mücadele edebilecek güçte olup olmadığını belirlemek açısından önemli bir ölçüt oluşturacak.



