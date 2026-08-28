Zorlu bir durum: Barcelona yıldızının çektiği sıkıntı Camp Nou'da giderek artıyor

Barcelona teknik direktörü Hansi Flick, konuk ettiği Athletic Bilbao maçında Alejandro Balde'ye yeni bir mesaj gönderdi. Karşılaşma, La Liga'da Blaugrana'nın 2-0'lık galibiyetiyle sona erdi.

Flick, basın toplantısında Balde'nin performansının yüzde 100'ünü ortaya koyması için baskı yaptıktan sonra, Bask ekibi karşısında aldığı kararlarla yedek kulübesinden bir başka mesaj daha vermiş oldu.

Bilbao maçına Xavi Espart ilk 11'de başladı ve Flick sol kanatta bir değişiklik yaptığında tercihini Joao Cancelo'dan yana kullandı.

Sport gazetesi, ısınmaya başlamış olan Balde'nin yedek kulübesine geri döndüğünü ve maçta forma giyemediği için, herhangi bir profesyonel futbolcunun yapabileceği gibi hoşnutsuzluğunu gizleyemediğini belirtti.

Balde, görevinin zor olduğunun farkında; bunun nedeni yalnızca Hansi Flick'in kendisine bunu söylemesi değil, aynı zamanda Alman teknik direktörün fiilen bu yaklaşıma göre hareket etmesi. Bu yüzden oyuncu zor bir durumla karşı karşıya ve şimdilik Barcelona'da kalmak için mücadeleye devam etmeyi seçti.

Flick, 22 yaşında hâlâ büyük bir potansiyele sahip olan Balde'nin daha iyi bir versiyonunu görmekten mutluluk duyacak.

Balde, ilk 11 oyuncusu olmaktan yedek kulübesindeki bir oyuncu konumuna geçti. Son günlerde durumu, Xavi Espart'ın güçlü bir şekilde sahneye çıkmasıyla zarar gördü; Espart artık A takımda bir numara taşıyor ve ileri uçlu sol bek olarak oynuyor. Buna bir de Joao Cancelo transferi eklendi.

Balde bu meydan okumayı kabul edebilir ya da yeniden düşünüp transfer piyasasındaki teklifleri tekrar değerlendirebilir. Bu aşamada, 1 Eylül'ün yaklaşmasıyla iyi bir adres bulmak zor; ancak son saatlerde Milan'ın kendisiyle ilgilendiği yönünde haberler dolaşırken, Manchester United'ın da her an ona kapılarını açabileceği belirtiliyor.

Bek oyuncusunun değeri yaklaşık 40 milyon euro. Barcelona, gerçekleşmesi hâlinde onun ayrılığının kulüp kasalarına önemli bir meblağ getirmesi gerektiği görüşünde. Balde'nin önünde bir başka seçenek daha var: Kış transfer dönemine kadar beklemek ve mevcut ikincil rolünü sürdürürse ayrılmayı düşünmeye başlamak.

Balde'nin Barcelona ile 2028 yılına kadar bir sözleşmesi bulunuyor ve sözleşmesi 1 milyar euroluk bir serbest kalma bedeli içeriyor. Alternatif seçeneklerden biri de, Araujo ve Liverpool ile yapılan anlaşmaya benzer bir kiralık transfer; ancak bu senaryo şu an için gündemde değil.

Karar her şeyden önce Balde'nin kendi elinde: Ya kalıp kadroda bir yer edinmek için mücadele edecek ya da başka bir kulüpte kendisine ilk 11'de yer garantileyecek seçenekler arayacak.

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