"Zorlu bir ders": Ruben Dias itiraf etti: Danimarka, Portekiz'in eksiklerini ortaya çıkardı

Danimarka karşısında alınan ağır yenilgi, Portekiz'in UEFA Uluslar Ligi serüveninde yalnızca kötü bir gece olmanın ötesine geçti; takımın büyük maçlarla başa çıkabilme yeteneğine dair soru işaretlerini yeniden gündeme getirdi. Zira milli takım, kritik anlarda rakibine ayak uyduramaz halde buldu kendini.

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Portekiz Milli Takımı'nın savunmacısı Ruben Dias, Cumartesi günü UEFA Uluslar Ligi grup aşamasının beşinci haftasında karşı karşıya geldikleri maçta Danimarka'nın 4-1'lik galibiyeti hak ettiğini kabul etti ve yenilginin, takımının son maç öncesinde geliştirmesi gereken yönleri ortaya çıkardığını belirtti.

Portekiz gazetesi "Ojogo"nun aktardığı açıklamalarında Dias şunları söyledi: "Her şeyden önce, Danimarka daha iyiydi; büyük kaliteye sahip bir takımları var ve bunu biliyoruz. Kazanmak için en iyi seviyemizi ortaya koymamız gerekiyordu, ancak onlar maçın belirleyici bölümlerinde üstünlüklerini kabul ettirdiler."

Sözlerine şöyle devam etti: "Gollerini de etkili anlarda attılar; mesela ilk yarının bitmesine hemen önce gelen ilk gol gibi, ki bu da oyun bir ölçüde dengeli giderken maçın doğasını biraz değiştirdi."

Devamında şunları ekledi: "İkinci yarıda biz dengemizi yeniden bulmaya çalışırken ikinci ve üçüncü golleri attılar, bu da bizi hayal kırıklığına uğrattı. Bu bizim için bir ders niteliğinde; seviyeleri bizi şaşırtmadı çünkü onlarla daha önce birçok kez karşılaştık, ancak yeterince iyi değildik ve daha iyi bir performans ortaya koymamız gerekiyor."

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Portekizli savunmacı, takımının performansındaki denge bozukluğunun başlıca nedenlerinden söz ederek şunları söyledi: "Sorun, onlar topu tehlikeli bir biçimde elinde tutmayı başarırken, biz top bizdeyken rahat hissedemeyince başladı; bu da bizi yıprattı ve bir dengesizlik hali yarattı."

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Şunu açıkladı: "Her şey bu noktadan başladı, ardından işler ilerledi ve maç boyunca başka sorunlar ortaya çıktı." Sonucun ağırlığına rağmen Dias, yenilginin Portekiz Milli Takımı'nın gruptaki yolculuğunda elde ettiklerini silmediğini vurguladı ve takımın yüksek hedeflerinin, her maç kaybını ciddiyetle ele almayı zorunlu kıldığını belirtti.

Bu konuda şunları söyledi: "Yenilginin bir ağırlığı ve etkisi var, özellikle de her maçı kazanma hırsına sahipken. Grubun lideriyiz ve bu konuma ulaşmak çok fazla çalışma gerektirdi; başardıklarımızı kesinleştirmek için önümüzde hâlâ bir maç var."

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Dias açıklamalarını, Danimarka karşısındaki yenilgiden ders çıkarma ve önümüzdeki Salı günü Galler ile oynanacak son maç öncesinde hataları düzeltmeye çalışma gerekliliğini vurgulayarak tamamladı; bu da Portekiz'in grup liderliğini pekiştirme çabası içinde gerçekleşiyor. Bu, teknik direktör Jorge Jesus'un ekibinin 12 puanla lider olduğu gruptaki ilk yenilgisi oldu. Buna karşılık Danimarka Milli Takımı puanını 9'a çıkarırken, Norveç Milli Takımı da aynı hafta kapsamında bu akşam Galler'i 3-1 yenerek puanını 6'ya yükseltti.

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