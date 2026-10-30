Sanches, Portekiz gazetesi A Bola'ya yaptığı açıklamada, "Ocak ayında yeniden sahalara dönmek istiyorum ve öyle de olacak" diye vurguladı. "İyi bir dönüş yapmak, kulübümü en iyi şekilde temsil etmek ve en çok sevdiğim şeyi büyük bir heyecanla yapmak istiyorum."

Eylül başında Sanches'in Paris Saint-Germain ile olan ve aslında gelecek yaza kadar geçerli olacak sözleşmesi feshedilmişti. O tarihten bu yana 29 yaşındaki futbolcu yeni bir kulüp arıyor ancak henüz sonuç alamadı.

"Zor dönemlerden geçtim" diyen Sanches, çok sayıda sakatlığın damga vurduğu kariyerine değindi. "Ne yazık ki yaşamamayı tercih edeceğim sakatlıklar geçirdim ama bunların hiçbiri profesyonellik eksikliğinden kaynaklanmadı" sözleriyle her zaman örnek bir tutum sergilediğini vurguladı.

Renato Sanches, Bayern Münih'e ne zaman transfer oldu?

Sanches, 2016'da 18 yaşındayken Portekiz ile Avrupa şampiyonu olup şampiyonluğa giden yolda düzenli olarak ilk 11'de oynadıktan sonra bir dönem dünyanın en büyük orta saha yeteneklerinden biri olarak görülüyordu. Kısa süre sonra Benfica'dan Bayern Münih'e 35 milyon euro bonservis bedeliyle transfer oldu ancak Münih'teki yüksek beklentileri hiçbir zaman karşılayamadı.

Sanches, Bayern Münih ile üç yıl sözleşmeli kaldı ve bu sürede 53 resmî maça çıktı. 2017/18 sezonunda Swansea City'ye kiralandıktan sonra 2019'da Bayern'den kalıcı olarak ayrıldı ve 20 milyon euro bonservis bedeliyle OSC Lille'e transfer oldu. Portekizli oyuncu orada kariyerine yeniden ivme kazandırdı ve 2022'de PSG'ye transfer oldu.

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Ancak sonraki dört yılda Paris ekibi formasıyla yalnızca 27 maça çıkabildi. Sakatlıklar onu sık sık durdurdu ve ancak nadiren iyi performans sergiledi. AS Roma'ya, ülkesindeki Benfica'ya ve Panathinaikos'a kiralanması kalıcı bir düzelme sağlamadı. Geçen sezon Yunan ekibi formasıyla 24 maça çıktı.

Renato Sanches, yaklaşık beş yıldır Portekiz forması giymiyor

Sanches'in çabaları uzun süredir Portekiz millî takımına dönmesine yetmiyor. Bugüne kadar çıktığı 32 millî maçın sonuncusunu Kasım 2021'de oynadı. "Avrupa'nın en iyi kulüplerinden bazılarında oynamamı sağlayan tam da profesyonelliğimdi. Bu kulüplerin hepsi Renato'nun nasıl çalıştığını biliyor" diyen Sanches, profesyonelliği konusunda kendisine yönelteceği bir eleştiri olmadığını vurguladı. "Bazı insanlar diğerlerinden daha zor dönemlerden geçer ve hayatımın bu döneminin artık geride kaldığına inanıyorum."

Bu arada ocak ayında hangi kulübe gidebileceği tamamen belirsiz. Geçen yaz Union Berlin'in kendisiyle ilgilendiği iddiasına ilişkin söylentiler çıkmıştı ancak Bundesliga'ya dönüş somutlaşmadı. Eylül sonunda Foot Mercato, Sanches'in Avrupa futbolundan ayrılıp Brezilya'nın köklü kulübü Corinthians Sao Paulo'ya transfer olabileceğini yazmıştı.