Hollanda Teknik Direktörü Xavi Hernandez, yaklaşan UEFA Uluslar Ligi maçları için formda Lazio orta saha oyuncusu Kenneth Taylor'ı kadroya almamanın verdiği en zor karar olduğunu açıkladı. Taylor, Serie A'nın zirvesinde parlamasına rağmen yıldız oyuncuların geri dönmesi ve orta sahadaki yoğun rekabet nedeniyle kadro dışında kaldı.

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Lazio ile Serie A'nın zirvesinde olmasına rağmen Taylor kadroya alınmadı

Hollanda Millî Takımı Teknik Direktörü Xavi Hernandez, Yunanistan ve Almanya'ya karşı oynanacak UEFA Uluslar Ligi maçlarının kadrosunda Kenneth Taylor'a yer vermemesine ilişkin konuştu. 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, kaptanlığını yaptığı Lazio'yu 11 hafta sonunda Serie A'nın zirvesine taşıyarak ligde olağanüstü bir performans sergiledi.

Taylor, Xavi'nin ilk kadro seçiminde yer almış ve Sırbistan deplasmanındaki maçta forma giymişti.

Ancak orta sahadaki yoğun rekabet, eski Ajax oyuncusunun nihai kadroya girememesine neden oldu.

Xavi: Taylor'ı kadroya almamak en zor karardı

Pazartesi sabahı düzenlediği basın toplantısında Xavi, Taylor'ı kadro dışında bırakmanın karşılaştığı en zor karar olduğunu, bunun önceki millî takım kampında Memphis Depay hakkında verdiği zor kararı bile geride bıraktığını kabul etti.

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Xavi, “İlk dönemde en zor karar Memphis'le ilgiliydi, şimdi ise Kenneth'le ilgiliydi,” dedi.

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“Kadroya alınabilirdi ama kesinlikle değerlendirdiğimiz oyuncular arasında. Böyle performans göstermeye devam ederse kesinlikle geri dönebilir. Bu şekilde gol atmayı sürdürürse geri dönecektir.”

Orta sahaya dönüşler ve taktik seçenekler

Xavi, Frenkie de Jong, Justin Kluivert ve Joey Veerman'ın dönüşüyle kadronun seçeneklerinin arttığını ve Taylor'ın orta sahadaki yoğunluğun doğrudan etkisiyle dışarıda kaldığını belirtti.

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Veerman ile De Jong'un orta sahada birlikte oynayıp oynayamayacağı sorulduğunda Xavi, “Evet, bu bir olasılık. Bütün iyi oyuncular birlikte oynayabilir. Joey, Dortmund'da iyi gidiyor. Frenkie üst düzey bir oyuncu; Barcelona'da onu bizzat stoper olarak oynattım. Ama elbette tercihim bu değil,” yanıtını verdi.

Xavi, kadro seçimlerinde oyuncuların form durumunun ve kulüplerindeki performanslarının belirleyici olmaya devam ettiğini ekledi.

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Hollanda, kritik iki Uluslar Ligi maçına hazırlanıyor

Taylor İtalya'dan izleyecek olsa da Hollanda, 13 Kasım'da Yunanistan ve 16 Kasım'da Almanya ile oynayacağı kritik Uluslar Ligi maçlarına odaklanıyor.

Xavi'nin ekibi ayrıca genç yetenekler Ruben van Bommel ve Gjivai Zechiël'i Avrupa Şampiyonası play-off maçları için 21 Yaş Altı Millî Takımı'na göndermek yerine A Millî Takım kadrosunda tutmayı tercih etti.

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Taylor, gelecek millî takım aralarında yeniden Hollanda kadrosuna girebilmek için Serie A'daki etkileyici kulüp performansını sürdürmeye çalışacak.