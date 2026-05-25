Willem van Hanegem'e göre, Ajax'ın Conference League ön eleme turuna katılmak için play-off'ları kazanmasını coşkuyla kutlamasına gerek yok; bunu Algemeen Dagblad gazetesindeki köşe yazısında belirtiyor.

Amsterdam ekibi Pazar günü FC Utrecht'i penaltılarla mağlup etti (1-1, penaltılarda 4-3). Van Hanegem, şimdilik Óscar García'dan pek etkilenmiş değil. "Olağanüstü bir şey göstermedi." Feyenoord efsanesi, play-off galibiyetinin ardından García'nın Ajax'taki geleceğinin sorgulanmasını anlaşılmaz buluyor.

“Bu sonuçlara dayanarak, kulübün sıradan bir teknik direktörle devam etmesi gerektiğini birdenbire söyleyemezsiniz,” diyor Van Hanegem. “Oyuncularla konuşurken sürekli elini ağzına götürüyor, ama nedenini bilmiyorum, çünkü şu anki Ajax’ta olağanüstü ya da şaşırtıcı bir şey görmüyorum.”

Eski futbolcu, galibiyet sonrası Jordi Cruijff’in tepkisini anlamlı buluyor. “Ajax için, García ile tekrar zirveye çıkacaklarını düşünen insanlardan daha umut verici. Cruijff içini çekerek şöyle dedi: ‘Sıkıntılar bitti, şimdi kaliteli yeni bir Ajax’a doğru yol alalım.’”

Köşe yazarına göre Ajax, yeni statüsüne alışmalı. “Ajax taraftarları, ikinci ön eleme turuna kalmayı garantilemiş olmaktan çok mutluydu, bana öyle geldi.” Conference League’e ulaşmanın bir zamanlar Feyenoord için yükselişin başlangıcı olduğunu vurguluyor.

Gjivai Zechiël, Van Hanegem'den övgü aldı. “Kusursuz bir maç çıkarmadı, ama çok gelişti.” Robin van Persie, gelecek sezon bu kiralık oyuncuya bir şans verecek.

“Bana normal geliyor. Onu geri istemiyorlarsa, muhtemelen birkaç harika orta saha oyuncusu transfer ederler. Çünkü mevcut Feyenoord’un seviyesine hiç zorlanmadan ayak uydurabilir,” diyor Van Hanegem.