"Durumu göz önüne alındığında şu anda gayet iyi. Bugün hastaneden taburcu edildi. Bu, hepimiz için en güzel haber" diyen Eberl, FC Bayern'in 1. FC Magdeburg ile oynayacağı Almanya Kupası maçı öncesinde ARD'ye konuştu.

Eberl, Belçikalı teknik adamı geçen hafta bu kadar zorlayan ve kurtarma helikopterinin sevk edilmesini gerektiren baygınlığına yol açan rahatsızlığın ne olduğunu da açıkladı. Eberl, "Neyin neden olduğu bulundu. Geçen cuma yaşanan bu olaya beyin zarı tahrişi yol açtı" dedi.

Kompany daha önce de bir virüsle mücadele etmiş ve RB Leipzig'e karşı oynanan önemli maçta kenardan takımı yönetmekte güçlük çekmişti. Basın toplantıları ve antrenmanlar dâhil tüm programını iptal etmek zorunda kaldıktan sonra Arsenal maçında, tam olarak iyileşmemiş olmasına rağmen teknik direktör kulübesine dönmüştü.

Geçen cuma ikinci takımın antrenmanı sırasında bayılarak yere yığıldı ve kurtarma helikopteriyle hastaneye götürüldü. Düşerken omzunun da çıktığı belirtiliyor. Eberl daha sonra Bayern teknik direktörünün haftalarca görevinden uzak kalacağını ve kulübün ona tamamen iyileşmesi için ihtiyaç duyduğu tüm zamanı tanıyacağını söylemişti.

Kompany FC Bayern'deki görevine ne zaman dönecek?

Eberl, çarşamba akşamı iyi haberlerin ardından Kompany'nin dönüş takviminin değişip değişmediğini doğrudan doğrulamadı. "Artık rehabilitasyon sürecini evde geçirebilir. Onun için bu, dinlenmek ve ilaç kullanmak demek. Sonrasında çok ama çok eminim ki kısa süre içinde yüzde yüz hazır olarak yeniden saha kenarında olacak. Doktorlar geri dönebileceğini söylediğinde o da dönebileceğini söyleyecektir. İhtiyaç duyduğu tüm zamanı ona tanıyacağız. En başından beri haftalardan söz ettik."

Kompany'nin rahatsızlığı gündeme gelirken, az uyuyarak sürdürdüğü yorulmak bilmez çalışma temposu da tartışılmıştı. Bu durum, profesyonel futbolda teknik direktörlerin pek çok fedakârlık, eleştiri ve yoğun baskıyla geçen çalışma hayatına ilişkin bir tartışma başlatmıştı. Eleştirel görüşlere göre bunlar sonuçta insanı hasta ediyordu.

Ancak aşırı çalışma ve baskıyla Kompany'nin bayılması ve rahatsızlığı arasında bir bağlantı yok. En azından Eberl bunu kesin bir dille ifade etti. Eberl, "İşimizde baskı ve yoğunluk var. Ama Vinnie'nin rahatsızlığı söz konusu olduğunda dikkatli olmak gerekiyor" dedi ve ekledi: "Bu, hepimizin yakalanabileceği bir rahatsızlık. Kimsenin başına gelmesini istemem ama bunun Bundesliga'daki işimizde yaşadığımız baskıyla ilgisi yok. Bu bir rahatsızlık ve ikisini kesinlikle birbirinden ayırmak gerekiyor. Daha önce kaptığı virüs de buna neden olmadı. Doktorlar bana bunun mümkün olmadığını söyledi."





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Eberl "zor bir dönem" dedi: FC Bayern'de neler yaşandı?

Kompany'nin ciddi rahatsızlığının yanı sıra Eberl ve Bayern, sezon boyunca başka zorlu konularla da karşı karşıya kaldı. Yaz aylarında Jamal Musiala'nın bayılma nöbetleri ve epilepsi hastalığı dünya çapında dikkat çekmişti. Son dönemde Kompany'nin rahatsızlığının yanı sıra Joshua Kimmich'in babasının Arsenal'e karşı oynanacak Şampiyonlar Ligi maçının hemen öncesinde ani ölümü de kulübü derinden etkiledi. Orta sahanın oyun kurucusu o zamandan beri forma giyemiyor.

Eberl, "Böyle olaylarla başa çıkmak zorunda kalan çok fazla kulüp olmadı. Önemsiz şeylerden söz etmiyoruz" dedi ve ekledi: "Bunlar futboldan çok uzak konular ve bize futbolun yalnızca ikinci planda olduğunu gösteriyor. Şu anda zor bir dönemden geçiyoruz ama bu kulübün nasıl kenetlendiğini görüyorsunuz."

Eberl, Kimmich'in gelecek cumartesi BVB'ye karşı oynanacak önemli maçta takıma dönüp dönmeyeceğini de bu nedenle belirsiz bıraktı. "Jo, eğer böyle bir şeyden söz etmek mümkünse, artık kafasını yeniden toparlamak istediğini hissederse her zaman memnuniyetle karşılanacaktır. Umarım bu yakında olur."

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