"Şu anda, koşullar göz önüne alındığında gayet iyi. Bugün hastaneden taburcu edildi. Bu, hepimiz için en güzel haber" diyen Eberl, açıklamayı Bayern Münih'in 1. FC Magdeburg ile oynayacağı Almanya Kupası maçı öncesinde ARD'ye yaptı.

Eberl, Belçikalıyı geçen hafta bu denli rahatsız eden ve ambulans helikopterin sevk edilmesini gerektiren şekilde yere yığılmasına yol açan rahatsızlığı da açıkladı. Eberl, "Sorunun ne olduğu bulundu. Geçen cuma yaşanan bu olaya beyin zarındaki tahriş neden oldu" dedi.

Kompany daha önce de bir virüsle mücadele etmiş ve RB Leipzig ile oynanan kritik maçta saha kenarında takımını neredeyse hiç yönlendirememişti. Basın toplantıları ve antrenmanlar gibi tüm programlarını iptal etmek zorunda kalan Kompany, Arsenal maçında ise hâlâ rahatsız olmasına rağmen teknik direktör kulübesine dönmüştü.

Geçen cuma ikinci takımın antrenmanı sırasında yere yığılmış ve ambulans helikopterle hastaneye kaldırılmıştı. Düşerken omzunun da çıktığı belirtiliyor. Eberl daha sonra Bayern Münih teknik direktörünün haftalarca görev yapamayacağını söylemiş, kulübün tamamen iyileşmesi için ona gereken tüm zamanı tanıyacağını belirtmişti.

Kompany, Bayern Münih'teki görevine ne zaman dönecek?

Eberl, iyi haberlere rağmen Kompany'nin dönüş takviminde bir değişiklik olup olmadığını çarşamba akşamı doğrudan doğrulamak istemedi. "Artık rehabilitasyonuna evinde devam edebilir. Onun için bu, dinlenmek ve ilaç kullanmak demek. Çok ama çok kısa süre içinde yeniden yüzde yüz hazır olarak saha kenarında olacağından eminim. Doktorlar dönebileceğini söylediğinde o da dönebileceğini söyleyecektir. Ona gereken tüm zamanı tanıyoruz. Başından beri haftalardan söz ediyoruz."

Kompany'nin hastalığıyla ilgili olarak, az uyuyup durmaksızın çalışması da gündeme gelmişti. Bu durum, profesyonel futbolda teknik direktörlerin pek çok fedakârlık, eleştiri ve yoğun baskıyla geçen çalışma hayatına ilişkin bir tartışma başlatmıştı. Eleştirel görüşlere göre bu koşullar sonuçta insanları hasta ediyordu.

Ancak aşırı çalışma ve baskıyla Kompany'nin yere yığılması ve hastalığı arasında bir bağlantı yok. En azından Eberl bunu açıkça ifade etti. "İşimizde baskı ve iş yükü var. Ama Vinnie'nin hastalığı söz konusu olduğunda dikkatli olmak gerek" diyen Eberl, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu, hepimizin yakalanabileceği bir hastalık. Kimsenin başına gelmesini istemem ama bunun Bundesliga'daki işimizde yaşadığımız baskıyla ilgisi yok. Bu bir hastalık ve ikisini kesinlikle birbirinden ayırmak gerekiyor. Daha önce kaptığı virüs de buna yol açmadı. Doktorlar bunun mümkün olmadığını söyledi."





Getty Images





Eberl "zor bir dönem"den söz etti: Bayern Münih'te neler yaşandı?

Kompany'nin ciddi hastalığının yanı sıra Eberl ve Bayern Münih, sezon boyunca başka zorlu konularla da karşı karşıya kaldı. Yaz aylarında Jamal Musiala'nın bayılma nöbetleri ve epilepsi hastalığı dünya çapında dikkat çekti. Son dönemde Kompany'nin hastalığının yanı sıra Joshua Kimmich'in babasının Arsenal ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçından hemen önce ani ölümü de kulübün gündemindeydi. Orta sahanın oyununu yönlendiren Kimmich, o zamandan beri takımda yok.

Eberl, "Böyle olaylarla baş etmek zorunda kalan çok fazla kulüp olmadı. Önemsiz meselelerden söz etmiyoruz" dedi ve ekledi: "Bunlar futbolla ilgisi olmayan konular ve futbolun yalnızca ikincil bir öneme sahip olduğunu bize gösteriyor. Şu anda zor bir dönemden geçiyoruz ama bu kulübün nasıl kenetlendiğini görüyorsunuz."

Eberl, bu nedenle Kimmich'in gelecek cumartesi BVB ile oynanacak kritik maçta takıma dönüp dönmeyeceği konusunda da kesin bir şey söylemedi. "Jo, eğer bundan söz etmek mümkünse, zihnini yeniden toparlamak istediğini hissettiğinde onu her zaman memnuniyetle karşılarız. Umarım bu yakında olur."

Getty Images



