Manchester City Teknik Direktörü Enzo Maresca, takımının maçlarda geriye düştükten sonra soğukkanlılığını korumakta zorlandığını kabul etti. Cumartesi öğleden sonra Fulham karşısında alınan beraberlik, kulübün Batı Londra ekibine karşı 20 maçlık galibiyet serisini sona erdirdi.

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Galibiyet serisi sona erdi

Manchester City'nin Fulham karşısındaki tarihi üstünlüğü, cumartesi günü Maresca'nın takımının Etihad Stadyumu'nda 1-1 berabere kalmasıyla sona erdi.

Konuk ekip, maçtaki ilk şutuyla öne geçti. Oscar Bobb, City savunmasını kolayca geçtikten sonra topu Rodrigo Muniz'e aktardı. Muniz de düzgün bir vuruşla topu üst köşeye gönderdi.

Sonucu ve kulüpteki mevcut atmosferi değerlendiren Maresca, BBC Sport'a şunları söyledi: “Sonuçlar açısından zor bir dönem. Böyle dönemleri sevmiyoruz. Yeni bir şey inşa etmeye çalışırken bunun yaşanması da normal.”

Maresca taktiksel eksikleri belirledi

Fulham açılış golüyle eşitliği bozduktan sonra Erling Haaland'ın City adına attığı gol geçersiz sayıldı. Bernd Leno, Haaland'ın kafa vuruşunu kurtarmıştı ve forvet topu çizgiden geçirirken kalecinin elleri hâlâ topun üzerindeydi . İkinci yarıda ise Elliot Anderson, Fulham'ın kornerden gelen topu uzaklaştırmasının ardından ceza sahası dışından gelişine vurarak eşitliği sağladı.

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Takımının geriye düşme eğilimi sorulduğunda Maresca, “Yanlış yaptığımız bir şey var,” dedi. “Geriye düştükten sonra bir şeyler yapmaya çalışıyor, acele ediyorsunuz. Bu bizim için iyi değil. Gol yemeden oynamanın bir yolunu bulmalıyız. Premier League'deki bütün maçlar böyle geçiyor [rakipler üzerimize geliyor].”

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Anderson'dan dikkat çeken katkı

Anderson'ın etkileyici vole golü, Manchester City'ye bir aydan uzun bir süre sonra ilk Premier League puanını kazandırdı ve ligde üst üste üç yenilgilik seriyi bitirdi. City, beraberlikten önce Aston Villa'ya (2-1), Brighton'a (1-0) ve Nottingham Forest'a (3-1) mağlup olmuştu.

Genç oyuncunun katkısını öven Maresca, “Harika bir gol. Daha fazla ileride olabilmek için çözümler bulmaya çalışıyoruz. Çok iyi bir maç çıkardı. Bugün Ayyoub ve Elliot konusunda bir değişiklik yaptık. Elliot biraz daha ileride, ceza sahasına yakın oynadı,” dedi.

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Haaland'ın geçersiz sayılan golüne tepki

Maçta tartışmalı anlar da yaşandı. Özellikle Haaland'ın ilk yarıda geçersiz sayılan golü dikkat çekti. Maresca, pozisyondan duyduğu hayal kırıklığını gizlemese de hakem kararına yönelik eleştirisinde ölçülü kaldı. Teknik direktör, “Bence oldukça açık. Ama onlar farklı bir karar verdi,” dedi.