Bir basın raporu, Barcelona kulübü başkanı Joan Laporta'nın önümüzdeki cuma günü çok özel bir görev için Amerika'ya seyahat edeceğini ortaya çıkardı.

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"Mundo Deportivo" gazetesine göre, Barcelona Başkanı Joan Laporta, Sitges Gaziler Vakfı ve Katalan-Amerikan Enstitüsü tarafından Barcelona efsanesinin mirasını ve kişiliğini onurlandırmak amacıyla düzenlenen "Johan Cruyff Anıtı" girişiminin üçüncü edisyonuna cumartesi günü katılmak üzere cuma günü New York'a gidecek.

Riverside Park Stadı, cumartesi günü öğlen saatlerinde Barcelona'da Johan Cruyff liderliğindeki unutulmaz "Dream Team" üyelerinin katılımıyla bir anma maçına ev sahipliği yapacak. Maça Guillermo Amor, Julio Salinas, Eusebio Sacristán ve Jon Andoni Goikoetxea'nın yanı sıra, yine kulübün eski bir oyuncusu olan ancak daha sonraki bir döneme ait Santi Ezquerro katılacak.

Ayrıca Sitges Gaziler Vakfı üyeleri ve diğer davetliler de katılacak.

Cumartesi öğleden sonra ise Times Square'deki Knickerbocker Oteli'nde New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani ile New York Belediye Meclisi üyesi Francisco Moya'nın da katılacağı resmi bir karşılama töreni düzenlenecek.

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"Cruyff tarihin en iyisi"

Geçtiğimiz mart ayında Barcelona Başkanı Joan Laporta, Barça efsanesinin vefatının onuncu yıl dönümü vesilesiyle "Esports3" kanalındaki "Onze" programında yaptığı konuşmada Hollandalı Johan Cruyff'a bir selam gönderdi.

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Özlem ve hayranlık dolu bir konuşmada Laporta, Hollandalının kendi hayatı ve kulübün kimliği üzerinde bıraktığı kalıcı etkiyi anlattı.

Laporta şöyle konuştu: "Ne zaman bir ikilemle karşılaşsam, Johan'ın ne yapacağını düşünürüm."

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Ve ekledi: "Bunu yapmak güzel çünkü o, yapılması gereken konusunda cesur ve kararlıydı. Kararını bilmek her zaman güzeldir. Cesaret, karar almaya yardımcı olur. Bizim üzerimizde derin bir etkisi oldu."

Laporta, kendi kuşağı ile Cruyff arasındaki ilk karşılaşmayı duygusal bir şekilde hatırladı: "Johan geldiğinde biz benim kuşağımdan olanlar on yaşındaydık. Eşiyle birlikte geldi, Beatles'ınkine benzer saçlarla, bol gömlekler ve pantolonlar giyerek. Şık ve moderndiler. Özgürlüğe can atan, modern biriydi ve on yaşındaki bana bir iz bıraktı."

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Başkan ayrıca Hollandalının Barcelona üzerinde bıraktığı anında etkiyi de hatırladı ve şöyle dedi: "Geldiğinde Barcelona Bernabéu'da 5-0 kazandı, ligi kazandı ve o sahaya çıktığında herkes zaman geçirmekten keyif alıyordu. Yenilmez ve keyif vericiydi. Teknik direktör olarak da öyleydi. Her zaman en cesur kararları aldı."

Bugüne dair ise Laporta, bu mirası Barcelona'nın mevcut teknik direktörü Hansi Flick'e nasıl aktardığını şöyle açıkladı: "İlk görüşmemizde ona Almanca ve Katalanca bir mektup verdim çünkü bu, Barcelona'nın bir tanımı ve biz Barcelona taraftarlarının takımı nasıl oynarken görmeyi sevdiğimizin bir ifadesiydi."

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Ve devam etti: "Mektupta ona oyun tarzının Johan Cruyff'un tarzı olduğunu söyledim."

Bu fikri açıklayarak ekledi: "Barcelona her zaman önce ve her şeyden önce yerel yeteneklere inanmıştır, ardından eksiğimiz olanı dışarıda aramıştır. Tarihsel olarak durum böyleydi ve başarısını kanıtladı."

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Laporta oyuncu Cruyff'tan söz ederken daha da coşkuluydu ve şöyle dedi: "Bir oyuncu olarak Cruyff, zarafetin vücut bulmuş haliydi. Devrimciydi. Benim kuşağım onun gibi koşmaya, onun gibi topa vurmaya çalıştı; ayağının dış kısmını kullandığı o teknik yeni bir standart belirledi."

Ve sürdürdü: "Gördüğüm en güzel futbolcuydu. Olağanüstü bir tarza sahip, adeta yontulmuş, usta bir sanatçıydı. Topu alır, sonra döner ve ona doğru atılırdı; yaptığı her şeyi taklit etmeye çalıştık."

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Laporta, Cruyff'u her türlü tarihsel karşılaştırmanın üzerine çıkardı ve şöyle dedi: "Teknik direktör Johan'ı övüyoruz çünkü devrimciydi, ama oyuncu Johan, onu izleyen bizler için, bana göre tarihin en iyi oyuncusuydu."

Ve vurguladı: "Pelé, Maradona, Ronaldinho ve Lionel Messi gibi isimlere tüm saygımla, Johan tüm özelliklere sahipti. Ayrıca liderlik vasıfları da vardı."

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Laporta açıklamalarını şöyle tamamladı: "Sık sık tekrarladığı bir sözü severim: Yetenek, bin kez topa dokunmak değil, bir kez ama ustaca dokunmaktır. Karmaşık görünen şeyleri basitleştirdi. Çok zekiydi. Johan her zaman kazanırdı."

Messi'ye laf mı atmak istiyor?

Öte yandan İspanyol "Marca" gazetesi o dönem, Laporta'nın Cruyff'un tarihin en iyisi olduğu yönündeki açıklamalarının taraftarların büyük bir kesimi tarafından Messi'ye yönelik dolaylı bir ima olarak yorumlandığına dikkat çekmişti.

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Gazeteye göre, yeniden seçilen Barcelona Başkanı kulübün tarihini, simgelerini ve uzun vadeli vizyonunu vurgularken, konuşmasının tonu Arjantinli yıldızın mirasına hâlâ aşırı hassas yaklaşan taraftarlar arasındaki tartışmayı yeniden alevlendirdi.

Gazete, "Laporta'nın diğer tarihsel simgelere odaklanmasının ve kuşaklar arası karşılaştırmalarının, bazıları tarafından kulübün kimliğini en öne çıkan modern ikonlarından uzaklaştırarak yeniden biçimlendirme girişimi olarak yorumlandığını" belirtti.

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Bu, Barcelona'nın son seçimlerinde yaşanan krizin ardından geldi; eski teknik direktör Xavi Hernández, Laporta'yı 2023'teki Messi'nin dönüş dosyasını kötü yönetmekle suçlayarak açıkça eleştirmişti.