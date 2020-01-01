Zlatko Dalic, Hırvatistan Millî Takımı'nı iki yıl daha çalıştıracak

Hırvatistan Millî Takımı Teknik Direktörü Zlatko Dalic'in sözleşmesi 2022'ye kadar uzatıldı.

Futbol Federasyonu'ndan (HNS) yapılan açıklamada, 2017'den bu yana Hırvatistan Millî Takımı'nı çalıştıran Zlatko Dalic'in sözleşmesinin uzatıldığı belirtilerek, "Dalic'i yeni dönemde zorlu görevler bekliyor. ve 2022 Dünya Kupası Elemeleri bunların en önemlileri" ifadelerine yer verildi.

Federasyon Başkanı Davor Suker, Dalic ile devam etmekten memnuniyet duyduklarını ifade ederek, "Dalic, karşılıklı anlaşmada son derece kolay anlaşılır bir kişilik. Bir kez daha bizi seçtiği için çok mutluyuz" şeklinde görüş belirtti.

'nın ev sahipliği yaptığı 2018 Dünya Kupası'nda Hırvatistan Millî Takımı'na final oynatan teknik direktör Dalic de salgın nedeniyle ertelenen maçlarla beraber millî takımı 2022'ye kadar çalıştıracağını belirterek, "Her zaman söylerim, kendi ülkenin takımını çalıştırmak gibisi yok. Hırslıyım, hedeflerimiz var. Gururluyum" diye konuştu.