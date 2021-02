Zlatan'dan LeBron James'e gönderme

Milan' forması Zlatan Ibrahimovic, Lakers'ın yıldızı LeBron James'in politik faaliyetlere katılmasını eleştirdi

Yaptığı açıklamalarla her zaman gündeme oturmayı başaran Milan'ın yıldız ismi Zlatan Ibrahimovic şimdi de LeBron James'e gönderme yaptı. Discovery Plus'a konuşan İsveçli golcü, NBA'de Los Angeles Lakers forması giyen ABDli oyuncu için; "O bir fenomen fakat statü sahibi insanların siyaset hakkında konuşmaları hoşuma gitmiyor. Ben futbol oynuyorum ve en iyi yaptığım şey bu.

Politikacı olsaydım siyaset yapardım. Ünlülerin yaptığı hatalardan birisi de bu. Benim için yaptığın işin en iyisini yapmak her zaman daha iyidir. Aksi durumda bazı konularda yanlış yapma riskiyle karşı karşıya kalırsınız" diye konuştu.

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi basketbolcuları arasında gösterilen James, ABD'de gerçekleştirilen başkanlık seçimlerinde, sandık merkezlerinde çalışmak için 42 binden fazla gönüllüye öncülük etmişti.

Süperstar James, Aralık ayında The Associated Press'e; "Sahada her şeyimi veriyorum. Sahadaki oyunumla insanlara ilham vermeye devam etmek istiyorum ancak şu anda insanları bir araya getirmeye, güçlendirmeye yardımcı olmak istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan Le Bron James, doğduğu şehir olan Akron'da 450'den fazla öğrenciye destek oluyor. Pandemi nedeniyle eğitime ara verilen okullardaki öğrencilerin evlerine yemek gönderilmesi ve 50 aileye konut sağlama gibi projeleri sürdürüyor.