Zlatan-LeBron tartışmasında yeni perde: Sporcular dünyayı birleştirir, siyaset dünyayı böler

Zlatan Ibrahimovic, LeBron James ile arasında yaşanan tartışmaya yeni bir boyut kazandırdı.

Futbol dünyasının en büyük ikonlarından biri olan Zlatan Ibrahimovic ile basketbolun en büyük ikonlarından LeBron James'in, spor ve siyaset özelindeki tartışması büyüyor.

"Yanlış giden hiçbir konuda çenemi kapalı tutmayacağım" diyerek Zlatan Ibrahimovic'e cevap veren LeBron James'e İsveçli yıldızdan yanıt geldi.

LeBron James - Zlatan Ibrahimovic tartışması nasıl başladı?

Gerginlik, ilk olarak Zlatan Ibrahimovic'in, ABD'li basketbolcunun politik konulara dahil olduğu gerekçesiyle ona yönelik yaptığı eleştiri ile başladı. Zlatan, tartışmaya agresif bir şekilde yaklaştı:

"O bir fenomen fakat statü sahibi insanların siyaset hakkında konuşmaları hoşuma gitmiyor. Politikacı olsaydım siyaset yapardım. Ünlülerin yaptığı hatalardan birisi de bu. Benim için yaptığın işin en iyisini yapmak her zaman daha iyidir. Aksi durumda bazı konularda yanlış yapma riskiyle karşı karşıya kalırsınız."

LeBron James'ten Zlatan Ibrahimovic'e yanıt

Ünlü basketbolcu, İsveçli futbolcunun bu sözleri üzerine ise bir basın toplantısında yanıt verdi:

"Halkım hakkında, eşitlik, sosyal adalet, ırkçılık, seçmen sindirme, topluluğumuz içinde yolunda gitmeyen her şey hakkında konuşup, fikirlerimi anlatacağım.

Bu ülkede ve dünyada olan biten her şeye ışık tutmaya devam edebilmek için elimdeki platformu kullanacağım.

Ibrahimovic'in bunu söylemiş olması komik çünkü 2018'de İsveç'e döndüğünde aynı şeylerden bahsettiğini sanıyordum. Soyadı herhangi bir İsveçli soyadı değildi ve biraz ırkçılığa maruz kaldığını hissetti, değil mi?

Ben eğitimli bir bakış açısından konuşuyorum ve ev ödevimi yapıyorum. Saldırmak için yanlış kişiyim."

Zlatan Ibrahimovic'ten LeBron James'e cevap

İsveçli futbolcu, konuyla ilgili bir kez daha görüş bildirerek tartışmayı alevlendirdi. Zlatan Ibrahimovic, 2018'de yaptığı açıklamanın, siyasetten ziyade ırkçılık ile alakalı olduğunun altını çizdi:

"Irkçılık ve siyaset iki farklı şeydir. Biz sporcular dünyayı birleştiririz, siyaset dünyayı böler. Herkese açığız, bunun nereli olduğunuzla hiçbir ilgisi yok. Birleşmek için yaptığımız şeyi yapıyoruz.

Başka bir iş yapmıyoruz çünkü o alanda iyi değiliz, aksi olsaydı siyasette olurdum.

"Bu benim mesajım. Sporcular sporcu olmalı, politikacılar ise politikacı."

Büyük resim

LeBron James'in aktivist yönünü eleştirerek tartışmayı başlatan Zlatan Ibrahimovic, LeBron'un karşı açıklamasına yanıt vererek tartışmada üçüncü perdeyi açmış oldu. İki büyük ikonun, tartışmayı hangi boyuta taşıyacağı merak konusu.