Zlatan Ibrahimovic'ten Olivier Giroud'a uyarı: Tek tanrı var o da benim

Zlatan Ibrahimovic, Milan'ın transfer listesinde yer alan Olivier Giroud hakkında açıklamalarda bulundu.

Transfer çalışmalarına başlayan Milan'da gündeme gelen en dikkat çekici isim Olivier Giroud oldu. Chelsea ile yollarını ayıran tecrübeli golcünün İtalyan ekibiyle sözleşme imzalamasına kesin gözüyle bakılıyor.

Takımın yıldızlarından Zlatan Ibrahimovic, gerçekleşmesi muhtemel bu transferle ilgili görüşünü paylaşırken kendine has üslubunu kullandı.

Zlatan Ibrahimovic neler söyledi?

La Gazzetta dello Sport'a konuşan İsveçli yıldız çok fazla kralın olduğunu ama tanrının tek olduğunu ifade etti.

"Ne kadar çok üst düzey oyuncu alırsak o kadar iyi. Giroud harika tecrübeleri olan bir oyuncu. Gelirse burada güzel karşılanır.

"Bencil miyim? Öyle olmak zorundayım. Çok kral var ama bir tane tanrı var o da benim. Ama takım arkadaşlarım olmadan bir şey yapamam bunu da biliyorum.

"Futbol beni insanlarla tanıştırdı, farklı kültürler deneyimlememi sağladı. Bana sahip olduğum hayatı verdi. Ben ne verdim. Dünyanın en komple forvet oyuncusu."

39 yaşındaki oyuncu bu sezon Serie A'da sahaya çıktığı 19 karşılaşmada 15 gol atarken iki de asist yaptı.

Zlatan ayrıca İsveç'te bir illegal bahis şirketiyle bağlantısı olduğu gerekçesiyle UEFA'dan ceza aldı.

Olivier Giroud geçtiğimiz sezon ne yaptı?

34 yaşındaki yıldız bu sezon Chelsea formasıyla tüm kulvarlarda 31 karşılaşmada görev aldı. Fransız golcü bu maçlarda 11 kez gol sevinci yaşadı.