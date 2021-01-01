Zlatan Ibrahimovic'den yeni sözleşme açıklaması: Maldini istiyorsa ben hazırım

Zlatan Ibrahimovic, Milan ile sözleşme uzatıp uzatmayacağı hakkındaki soruya cevap verdi ama topu Milan yönetimine ve Paolo Maldini'ye attı.

Milan'a transfer olduğu günden bu yana gösterdiği performansla herkes şapka çıkartan Zlatan Ibrahimovic'in takımıyla sözleşme uzatıp uzatmayacağı en çok merak edilen konulardan biri olarak gündemdeki yerini koruyor.

İsveçli oyuncu da bu tartışmalara katkıda bulunacak bir açıklama yaptı.

Rai Play'deki Che Tempo Che Fa TV programına katılan Zlatan takım arkadaşlarıyla olmadığı bir günü çocuklarının yanında olmadığı bir güne benzeterek kulübüne sadakatini ortaya koydu ama diğer yandan mevcut durum hakkında belirsizlik olduğunu ifade etti.

Zlatan Ibrahimovic ne dedi?

"Gelecek sezon bir Milan oyuncusu olup olmayacağımı bilmiyorum. Bakalım. Eğer Paolo [Maldini] istiyorsa, ben buna hazırım."

"Verona maçında orada olmak istedim çünkü kendimi çok fazla takımın içinde hissediyorum ve ayrıca takımı da çok özledim. Takım arkadaşlarım olmadan geçirdiğim bir gün, çocuklarımın olmadığı bir güne benziyor." "Milan'da birçok sorumluluğum var ve kendimi bir lider gibi hissediyorum. Bu takım heyecan duyduğum tek takım. Rehber olmak, çok şey vermek ve çok şey öğretmek istiyorum. Çünkü bana baktıklarında benden bir şey bekliyorlar."

Ibrahimoviç'in bu sezonki performansı