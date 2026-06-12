Alexi Lalas, Fox Sports'taki meslektaşlarını oldukça şaşırttı. Eski ABD milli futbolcusu, cuma günü futbol dünyasının dev isimleri Zlatan Ibrahimovic ve Thierry Henry ile birlikte ABD'nin açılış maçını değerlendirdi, ancak "wanker" kelimesini kullanması meslektaşlarını şaşkına çevirdi.

Sunucu Rebecca Lowe, ABD'nin Paraguay ile oynayacağı maçın analizini yaparken, komedyen James Corden'ın bir televizyon programının reklamını yapmaya çalıştı. "Biraz James Corden'dan bahsedebilir miyiz?"

Corden, kısa süre önce After Hours adlı programında ABD milli takımının tam bir antrenman kıyafetini giymişti. "Buna ne diyordunuz?" diye sordu Corden. "Full kit wanker, değil mi?"

Full kit wanker, futbol sahası dışında tamamen futbol kıyafeti giymiş bir yetişkine yönelik pek de nazik olmayan bir terimdir.

Henry kulaklarına inanamadı ve yüzündeki ifade de yorum yapmaya pek yer bırakmadı. "Gerçekten bunu mu söyledi?" diye sordu şok olmuş Henry, "wanker" kelimesine atıfta bulunarak.

Henry yıllardır, çoğunlukla İngiltere'de, analizci olarak çalışıyor. Orada televizyonda küfürlü kelimeler kullanmak kesinlikle yasak olduğundan, Lalas'ın kullandığı kelimeler şok etkisi yarattı.

"Şu anda Amerikan televizyonunda olduğumuz için şanslıyız!" diye tepki gösterdi sunucu Lowe. "Çünkü 'W kelimesi' İngiliz televizyonunda kesinlikle kullanılamaz."

Zlatan da Lalas'ın kullandığı kelimelerden şok oldu. Normalde dilini iyi tutan İsveçli, Amerikalı meslektaşının yorumunun ardından sadece iki kez "wow" diyebildi.