Zlatan Ibrahimovic'ten Kylian Mbappe'ye Real Madrid tavsiyesi

Genoa deplasmanında attığı frikik golüyle gol perdesini açan ve takımının 3-0'lık galibiyetinde önemli rol oynayan Zlatan Ibrahimovic, eski takımı PSG'nin formasını giyen genç yıldız Kylian Mbappe'nin Real Madrid'e transfer olması gerektiğini söyledi.

Efsane oyuncu genç yıldızın daha kurumsal bir yapıya ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Ibrahimovic ne söyledi?

İtalyan basınından Corriere della Sera'ya verdiği röportajda kendi kariyerinden, futbol dünyasına dek çarpıcı açıklamalar yapan İsveçli yıldızın sözleri ses getirdi:

"Mbappe'ye PSG'den ayrılması gerektiğini söylediğim doğru. Real Madrid gibi daha iyi yapılandırılmış bir takımda oynaması onun için en iyisi olacak ama Kylian ile konuştuktan sonra PSG başkanına onu satmaması gerektiğini söyledim çünkü PSG için çok önemli bir isim.

"Maradona gerçek bir efsane. Onunla ilgili bir belgesel izledikten sonra Napoli'ye gitmek istemiştim. Tarihin en güçlü oyuncusu ise bence Ronaldo. Çocukken onu taklit ettiğim zamanları hatırlıyorum. Messi ise bir profesyonel.

"Her zaman futbol için yaşıyor. Ama bu yıl Ballon d'Or'u Lewandowski'nin hak ettiğine inanıyorum.

"Guardiola Barcelona'da birlikte çalıştık ama beni hiçbir zaman anlamadı. Yapmam gereken her şeyi planlamak istiyordu. Guardiola'nın problemi, oyuncuların kişiliklerini sevmiyor. Bir problem haline gelmiştim.

"Ben de takımdan ayrıldım"

Mbappe ayrılmaya yakın

Ibrahimovic'in takımdan ayrılması yönünde tavsiyede bulunduğu Mbappe, PSG'den gelen sözleşme tekliflerini geri çevirirken, sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Real Madrid'in transfer döneminin son günlerinde resmi teklif de yaptığı Mbappe'nin transferini 1 Ocak'ta duyurması bekleniyor.

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