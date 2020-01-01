Zlatan Ibrahimovic: Tanrı gibi kutlamak için gol atmak istedim

Sampdoria maçıyla Milan formasını yeniden sırtına geçiren Ibrahimovic taraftarların desteğiyle ilk maçında gol atmayı çok istediğini söyledi.

PSG, ve LA Galaxy maceralarının ardından yaklaşık sekiz yıl sonra 'a geri dönen Zlatan Ibrahimovic, ilk maçına karşısında çıktı. 0-0 biten karşılaşmanın 55. dakikasında Krzysztof Piatek'in yerine oyuna dahil olan tecrübeli yıldız gol atmayı başaramazken Milan sahadan bir puanla ayrıldı.

Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan Ibrahimovic, kendine özgü açıklamalarıyla yine adından söz ettirmeyi başardı. Taraftarla arasındaki bağın kendisini oldukça motive ettiğini söyleyen tecrübeli yıldız, "Sahaya çıkıp gol atmayı ve Curva'nın önünde bir tanrı gibi kutlamayı istedim." ifadelerini kullandı.

38 yaşındaki İsveçli, takımın potansiyeline ulaşmak için hala zamana ihtiyacı olduğunu kaydederken; "Yalnızca dört gündür buradayım. Takımın gelişmesi için her konuda yardımcı olacağım. Hala biraz özgüven eksikliği var. Sonuç iyi değil ve taraftarlar bu durumdan mutsuz ancak çalışmaya devam etmeli ve pozitif düşünmeliyiz." şeklinde konuştu.

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Sezona Marco Giampaolo yönetiminde umutlu giren ancak kötü sonuçların ardından teknik direktör değişikliğine giden Milan'da takımın başına Stefano Pioli getirildi. Gol yollarındaki sorunları Pioli yönetiminde de çözemeyen kımızı siyahlı ekip, 18 maçta topladığı 22 puanla 'nın 12. basamağında yer alıyor.

Zlatan Ibrahimovic'li Milan, Serie A'da sıradaki maçında 'ye konuk olacak ve 19. haftanın perdesini açılacak.