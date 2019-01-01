Kadınlar Dünya Kupası
Zlatan Ibrahimović

Zlatan Ibrahimovic şovunu yaptı Pogba'yı bekliyor! Peki #bottlecapchallange nedir?

Yorum()
Ibrahimovic de sosyal medyanın son modası #bottlecapchallange'a katıldı ve Pogba'yı rakip olarak seçti. Peki #bottlecapchallange nedir, nasıl yapılır?

Sosyal medyada dönem dönem çeşitli hareketler popüler oluyor. Son günlerin popüler hareketine verilen isim ise #bottlecapchallange oldu.

#bottlecapchallange ne demek?

#bottlecapchallange, şişe kapağını dönen tekme ile açmak anlamına geliyor.

Süper Lig ve Avrupa'dan son dakika transfer haberleri

(do not use) bant

Bir kişi kapağı kapalı şişeyi elinde tutarken, hareketi yapan kişi de dönen tekme atarak şişenin kapağını açmaya çalışıyor.

Zlatan farkını ortaya koydu

Zlatan Ibrahimovic de resmi twitter hesabından paylaştığı video ile bu akıma katıldı ve kendisine rakip olarak Paul Pogba'yı seçti.

 

Editörün Seçtikleri

 

Bu da ilginizi çekebilir!

 

Goal twitter

 

Kapat