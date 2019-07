Zlatan Ibrahimovic şovunu yaptı Pogba'yı bekliyor! Peki #bottlecapchallange nedir?

Sosyal medyada dönem dönem çeşitli hareketler popüler oluyor. Son günlerin popüler hareketine verilen isim ise #bottlecapchallange oldu.

#bottlecapchallange, şişe kapağını dönen tekme ile açmak anlamına geliyor.

Bir kişi kapağı kapalı şişeyi elinde tutarken, hareketi yapan kişi de dönen tekme atarak şişenin kapağını açmaya çalışıyor.

Zlatan Ibrahimovic de resmi twitter hesabından paylaştığı video ile bu akıma katıldı ve kendisine rakip olarak Paul Pogba'yı seçti.

Språkföralla (Zoran) you are welcome @paulpogba you are next #bottlecapchallange pic.twitter.com/r2cPxXa9tH