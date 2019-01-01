Zlatan Ibrahimovic: Pogba, Mourinho'dan kurtuldu

Ibrahimovic, Mourinho'nun kovulmasından sonra performansı yükselen Pogba'nın bu form grafiğini özgürlüğüne bağlıyor.

Manchester United'da Jose Mourinho'nun görevden alınmasıyla birlikte performansı yükselişe geçen Paul Pogba, Portekizli teknik adamdan sonra Solskjaer yönetiminde çıktığı 6 maçta 5 gol atıp 4 asist yaptı.

Pogba'nın performansının yükselişi devam ederken Fransız futbolcunun eski takım arkadaşı ve yakın dostu olan Zlatan Ibrahimovic, oyuncunun içinde bulunduğu durumu değerlendirdi.

ESPN'e konuşan İsveçli efsane, Pogba'nın artık daha özgür olduğunu belirterek, ''Bazı oyuncular taktiklerin önüne geçebiliyor. Onların saha içinde özgür olmaları gerekiyor. Paul Pogba da bu oyunculardan biri. Mourinho ona güvenmedi, o da Mourinho'dan güven hissetmedi. Eğer hocanızdan güven hissetmiyorsanız, motive değilseniz bir futbolcu olarak iyi oynamanız çok zor. Şu anda Mourinho ayrıldı ve Paul daha özgür'' şeklinde konuştu.

Paul Pogba'nın yükselen grafiğinin yanı sıra Manchester United, Mourinho gönderildikten sonra Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde 6'sı Premier Lig olmak üzere toplam 7 maçtan zaferle ayrıldı. Norveçli teknik adam, Manchester United'ın başında ilk 7 resmi maçını kazanan ilk teknik direktör olarak da tarihe geçti.