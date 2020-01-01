Zlatan Ibrahimovic, Milan'dan ayrılmaya karar verdi

Zlatan Ibrahimovic, ara transfer döneminde katıldığı Milan'dan sezon sonunda ayrılmaya karar verdi.

İtalya'daki koronavirüs salgını sebebiyle ülkesi İsveç'e giden Zlatan Ibrahimovic, flaş bir karar aldı.

Sport Mediaset'in haberine göre, Ibrahimovic, Milano'ya geri döndükten sonra yöneticilerine takımdan sezon sonunda ayrılmak istediğini iletecek.

Milan'ın eski futbol direktörü Zvonimir Boban'ın görevinden alınması, Zlatan'ın bu kararı almasında etkili oldu. Tecrübeli futbolcunun kulüpteki karışıklıklar sebebiyle takıma karşı motivasyonunu kaybettiği iddia edildi.

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Devre arasından bu yana Milan formasıyla ligde ve kupada 10 karşılaşmaya çıkan 38 yaşındaki futbolcu, 4 gol attı ve 1 asist yaptı.