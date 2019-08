Zlatan Ibrahimovic: Manchester United'ın ihtiyacı varsa ben buradayım!

Bu sezon LA Galaxy ile çıktığı 22 maçta 22 gol atan Zlatan Ibrahimovic, hala Premier Lig'de oynayabileceğine inanıyor.

LA Galaxy'nin 'te Los Angeles FC ile 3-3 berabere kaldığı maçta 2 kez ağları havalandıran ve ligdeki gol sayısını 22'ye çıkaran Zlatan Ibrahimovic, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

37 yaşındaki İsveçli golcü, hala Premier Lig'de oynayacak kadar iyi olduğunu ifade etti ve 'ın kendisini yeniden transfer edebileceğine dair esprili bir demeç verdi.

"Premier Lig'de rahatlıkla oynayabilirim. Manchester United bana ihtiyaç duyuyorsa ben buradayım. Ama Galaxy'nin oyuncusuyum, bu yüzden üzgünüm!"

"Ben Avrupa'daki işimi yaptım, çok da sevdim. Buraya 33 kupa getirdim ve burada da bir şeyler kazanmayı umuyorum. Bu maceranın nerede sona ereceğini bekleyip göreceğiz."

2016 ve 2018 yılları arasında Kırmızı Şeytanlar ile 2 sezon geçiren yıldız isim, çıktığı 53 resmi maçta 29 kez fileleri bulmayı başarmıştı.

Geçirdiği ciddi bir sakatlık sebebiyle Old Trafford'daki serüveni kısa süren Zlatan, Mart 2018'de LA Galaxy'nin yolunu tuttu.

Premier Lig'in üçüncü haftasında, sahasında 'ı ağırlayan ve 2-1 mağlup olan eski takımının maçını izlediğini söyleyen Ibrahimovic, Manchester United'ın çok şanssız olduğunu dile getirdi:

"Manchester United'ın son maçnı izledim. Bence çok şanssızlardı. Penaltıyı atabilselerdi farklı olurdu ama İngiltere'de bir maç son düdüğe kadar bitmez, her an her şey olabilir; özellikle en tehlikeli anlar olan son dakikalarda."

Geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajında eğer Paul Pogba isterse Manchester United'dan ayrılması gerektiğini söylemişti. Eski takım arkadaşı da olan Fransız oyuncu ile ilişkisine de değinen Zlatan, "Onunla konuşuyorum. Bir sürü tavsiye veriyorum ama bunları sizinle paylaşmayacağım!" şeklinde konuştu.