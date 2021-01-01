Zlatan Ibrahimovic'e LeBron James yanıtı: Saldırmak için yanlış kişiyim!

Zlatan Ibrahimovic futbolcuların "iyi oldukları işi" yapmaları gerektiğini söyledi ancak LeBron James, Milan'ın yıldızını iki yüzlülükle suçladı.

LeBron James, Zlatan Ibrahimovic'in sporcuların siyasetten uzak durmaları ve işlerine odaklanmaları gerektiği sözlerine karşılık verdi.

Milan'ın yıldızı geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada NBA'in kült ismini hedef alarak statüsünden faydalandığını belirtmişti.

TV sunucusu Laura Ingraham tarafından da 'sus ve topunu sür' sözleriyle hedef alınan LeBron James, kariyeri boyunca aktivist yönüyle ön plana çıktı ve şimdi de İsveçli golcünün yorumlarına yanıt vermek zorunda kaldı.

Zlatan Ibrahimovic ne dedi?

Ibrahımovic Discovery Plus'a verdiği demeçte şu açıklamalarda bulundu:

"O fenomen bir isim ancak statü sahibi insanların siyaset hakkında konuşmalarından hoşlanmıyorum. İşini yap. Futbol oynuyorum çünkü en iyi yaptığım şey futbol, politikacı değilim. Politikacı olsaydım o zaman siyaset yapardım."

"Ünlülerin yaptıkları hatalardan birisi bu. Benim için belli konulardan kaçınmak ve yaptığının en iyisini yapmak her zaman daha iyidir. Aksi halde bir şeyleri yanlış yapma riskiyle karşı karşıya kalırsınız."

LeBron James, Zlatan Ibrahimovic'e ne yanıt verdi?

Bir basın toplantısında konuşan James, "Yanlış giden hiçbir konuda çenemi kapalı tutmayacağım." dedi.

"Halkım hakkında, eşitlik, sosyal adalet, ırkçılık, seçmen sindirme hakkında, topluluğumuz içinde yolunda gitmeyen her şey hakkında konuşup, fikirlerimi anlatacağım."

"Bu ülkede ve dünyada olan biten her şeye ışık tutmaya devam edebilmek için elimdeki platformu kullanacağım."

Lebron James, kendisini eleştiren Ibrahimovic'in 2018'de basının bir İsveçli ismi olmadığı için kendisine diğer İsveçli oyunculardan farklı muamele yaptığı yönündeki ifadelerini de hatırlatarak, ünlü futbolcunun bir tür ırkçılık hissettiği için bu sözleri sarf ettiğine dikkat çekti.

"Ibrahimovic'in bunu söylemiş olması komik çünkü 2018'de İsveç'e döndüğünde aynı şeylerden bahsettiğini sanıyordum. Soyadı herhangi bir İsveçli soyadı değildi ve biraz ırkçılığa maruz kaldığını hissetti, değil mi?"

"Ben eğitimli bir bakış açısından konuşuyorum ve ev ödevimi yapıyorum. Saldırmak için yanlış kişiyim."

LeBron James siyaset hakkında ne dedi?

LeBron James, Lakers'ı NBA'de şampiyonluğa taşımasının ardından 2020 Associated Press Yılın Erkek Sporcusu seçildi ve dördüncü ödülünü kazandı.

Bununla birlikte Black Lives Matter hareketini ve eşitlik için savaşan diğer tüm kuruluşları desteklemekten gurur duyduğunu söyledi.

James AP'ye yaptığı açıklamada, "Sahada ne yaptığımı hala biliyorum ve tabii ki sahada her şeyimi veriyorum." dedi.

"Ama şu anda sahada yapabildiğimden daha fazlasını yapabilirim. Basketbolu oynama tarzımla insanlara ilham vermeye devam etmek istiyorum ama insanlara daha iyi hale getirmek, ilham vermek, bir arada tutmak ve güçlendirmek için yapabileceğim çok daha fazla şey var."

Zlatan Ibrahimovic, İsveç medyası hakkında ne dedi?

Zlatan İbrahimoviç, 2018 yılında Fransız kanalı Canal Plus'a verdiği bir röportajda İsveç medyasını ırkçılıkla suçladı.

Malmö'de Bosnalı bir baba ve Hırvat bir annenin çocuğu olarak dünyaya gelen Ibrahimovic, "Hala bana saldırıyorlar. Çünkü İbrahimovic olduğumu kabul edemiyorlar. Başka bir İsveçli oyuncu aynı hatayı yapsa onları savunurlar. Ama bana gelince beni savunmazlar." dedi.

"Bu ırkçılıkla ilgili. Irkçılık var demiyorum ama gizli ırkçılık var diyorum.Olduğuna yüzde 100 eminim. Çünkü ben Andersson ya da Svensson değilim. Öyle olursam inanın bana beni savunurlar. Bir banka soysam bile beni savunurlar. Ama bana gelince olması gerektiği gibi savunmuyorlar."

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Birleşik Devletler'in bir önceki başkanı Donald Trump'a karşı olduğunu her fırsatta dile getiren NBA yıldızı LeBron James, ABD'de George Floyd'un boğularak öldürülmesinin ardından başlayan ırkçılık karşıtı protestolara ve "Black Lives Matter" hareketine ön saflarda destek vermişti.

LeBron James, Afro-Amerikalılara karşı saldırıların arttığı ABD'de 3 Kasım'da gerçekleşen seçimlerde Joe Biden'ı destekleceğini söylemişti.

"Black Lives Matter" eylemleri nedeniyle Birleşik Devletler'de bir süre bazı basketbol maçları oynanmamış ve NBA, Donald Trump tarafından 'siyasi bir örgüt' olmakla suçlanmıştı.

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