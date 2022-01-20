Zlatan Ibrahimovic: İsveçli yıldızın gol attığı kulüplerin tam listesi

İdil Erin Tetik
Getty

İsveçli yıldız, 20 yılı aşkın süredir istikrarlı olarak gol atıyor ve artık 40 yaşında olsa da hiçbir duraklama belirtisi göstermiyor.

40 yaşındaki oyuncu Zlatan Ibrahimovic, emeklilik kararı aldığında futbolun içindeki en ikonik karakterlerden biri olarak kalacak.

Milan'ın yıldızı, Hollanda, İtalya, İspanya ve Fransa'da şampiyonluklar yaşarken oynadığı kulüpler için düzenli bir gol kaynağı oldu.

Malmö, Ajax, Inter, Barcelona, AC Milan, Paris Saint-Germain, Manchester United ve LA Galaxy formaları terleten Zlatan, ilerleyen yaşına rağmen savunmacıları hala devre dışı bırakmaya devam ediyor.

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Peki futbolun incilerinden biri Zlatan Ibrahimovic kaç farklı takıma karşı gol attı? GOAL Türkiye ile göz atalım.

Zlatan Ibrahimovic hangi kulüp takımlarına gol attı?

Zlatan Ibrahimovic, 30 Ekim 1999'da henüz genç yaştayken profesyonel ligde forma giymeye başladı ve ilk golünü Malmö formasıyla Vastra Frolunda'ya karşı kaydetti.

Göze çarpan potansiyeli hızla farkedildi. İlerleyen dönemlerde ise kaderinde bir süperstar olmak yatıyordu. İsveçli yıldız kulüp düzeyinde 500'den fazla gol kaydederken, ülkesi için 120 maçta 62 gol attı.

İşte Zlatan Ibrahimovic'in gol attığı kulüplerin tam listesi:

Nu.

Rakip

Nu.

Rakip

Nu.

Rakip

Nu.

Rakip

1

Vastra Frolunda

46

Udinese

91

Lorient

136

Liverpool

2

Vastera

47

Fiorentina

92

Lille

137

Blackburn

3

Umea

48

Lecce

93

Toulouse

138

Bristol City

4

Ljungskile

49

Rapid Vienna

94

Dynamo Kyiv

139

Los Angeles FC

5

Atvidaberg

50

Bayern Munich

95

Bastia

140

Chicago Fire

6

Cafe Opera

51

Messina Peloro

96

Marseille

141

FC Dallas

7

Assyriska

52

AC Milan

97

Dinamo Zagreb

142

Real Salt Lake

8

Perstorp

53

Empoli

98

Nancy

143

San Jose Earthquakes

9

Helsingborg

54

Torino

99

Troyes

144

DC United

10

AIK

55

Catania

100

Nice

145

Columbus Crew

11

Djurgarden

56

Ascoli

101

Evian

146

Philadelphia Union

12

Feyenoord

57

CSKA Moscow

102

Valenciennes

147

Orlando City

13

Twente

58

Fenerbahce

103

Brest

148

Toronto FC

14

Apollon Limassol

59

Siena

104

Bordeaux

149

Seattle Sounders

15

Fortuna Sittard

60

Bologna

105

St Etienne

150

Vancouver Whitecaps

16

Roda JC

61

Werder Bremen

106

Rennes

151

Sporting Kansas City

17

Sparta Rotterdam

62

Cagliari

107

Guingamp

152

Minnesota United

18

Utrecht

63

Genoa

108

Monaco

153

Portland Timbers

19

NAC Breda

64

Atalanta

109

Benfica

154

Houston Dynamo

20

Lyon

65

Sporting Gijon

110

Anderlecht

155

New York Red Bulls

21

RBC Roosendaal

66

Getafe

111

Stade Reims

156

New England Revolution

22

Rosenborg

67

Atletico Madrid

112

Olympiacos

157

Montreal Impact

23

Valencia

68

Racing Santander

113

Sochaux

158

Sassuolo

24

Roma

69

Malaga

114

Nantes

159

Shamrock Rovers

25

PSV

70

Rubin Kazan

115

Bayer Leverkusen

160

Hellas Verona

26

Excelsior

71

Real Zaragoza

116

Montpellier

161

Crotone

27

Willem II

72

Real Madrid

117

Caen

162

Venezia

28

Groningen

73

Xerez

118

Lens

29

FC Zwolle

74

Deportivo La Coruna

119

Malmo

30

Grazer AK

75

Espanyol

120

Shakhtar Donetsk

31

RKC Waalwijk

76

Sevilla

121

ES Wasquehal

32

Celta Vigo

77

Stuttgart

122

Angers

33

AZ Alkmaar

78

Osasuna

123

Chelsea

34

ADO Den Haag

79

Real Mallorca

124

Manchester City

35

Heerenveen

80

Arsenal

125

Ajaccio

36

Vitesse

81

Auxerre

126

Leicester

37

Brescia

82

Ajax

127

Bournemouth

38

Sampdoria

83

Napoli

128

Southampton

39

Palermo

84

Juventus

129

Zorya Lugansk

40

Chievo

85

Bari

130

Swansea

41

Reggina

86

Cesena

131

West Ham

42

Inter

87

Viktoria Plzen

132

Everton

43

Lazio

88

BATE

133

Crystal Palace

44

Parma

89

Barcelona

134

West Brom

45

Livorno

90

Novara

135

Sunderland

*Düzenleme tarihi 20/01/2022*

Zlatan Ibrahimovic kaç gol daha atar?

Zlatan Ibrahimovic Manchester United Premier League

Zlatan Ibrahimovic, 3 Ekim 2021'de 40. doğum gününü kutladı ancak yakın zamanda emekli olacağına dair herhangi bir işaret yok. Ocak 2020'de AC Milan ile bir yıllık anlaşma imzaladı.

İsveçli yıldız, Milan'ın ardından başka bir takımda da forma giyebilir ancak henüz ne zaman emekli olacağı ve gol atmayı bırakacağı belli değil.

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