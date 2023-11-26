Zlatan Ibrahimovic’in Milan forması giyen oğlu Vincent, İsveç U15 Milli Takımı’na davet edildi

Efsane futbolcunun Milan altyapısında forma giyen oğlu, milli takımdan davet aldı.

Futbol kariyeri boyunca adını efsaneler arasına yazdırmayı başaran Zlatan Ibrahimovic’in Milan altyapısında forma giyen oğlu Vincent, İsveç’in U15 Milli Takımı kadrosuna davet edildi. İsveç basınından Sportbladet’in haberine göre Vincent Ibrahimovic, Aralık ayında kampa girecek olan İsveç U15 Milli Takımı için aday kadroya davet edilen 66 isimden biri oldu.

Ne söylendi?

15 yaş altı takımının baş antrenörü Axel Kjall genç oyuncunun yeteneklerini överken, İsveç’in eski A Milli Takım Teknik Direktörü Janne Andersson ise Vincent’in babasıyla kıyaslanmaması gerektiğini söyledi. Kjall genç futbolcunun pas oyununa uygun bir isim olduğunu ifade ederken, “Vincent sahada kendini iyi yönlendiren ve iyi bitiriciliği olan bir merkez oyuncusu” dedi.

İsveç'i 2018 Dünya Kupası'nda çeyrek finale taşıyan Andersson ise Vincent ile tanışsa da genç oyuncuyu izleme fırsatı bulamadığını belirtirken, “Onunla tanıştım ama oynadığını görmedim. Bu yüzden onu değerlendiremem. Bence aralarında çok büyük karşılaştırmalar yapmamalıyız, bu gerçekten adil değil. Açıkçası çok heyecan verici bir durumla karşı karşıyayız” dedi.

2015'te milli takımdan emekli olmadan önce İsveç için 62 gol atan Ibrahimovic, 2021’de sansasyonel bir şekilde milli formaya geri dönse de dönüşünün ardından gol sevinci yaşayamadı. Ajax, Barcelona, AC Milan, PSG, Inter Milan, Juventus ve Manchester United gibi takımlarda forma giyen ve 500’den fazla gol atan Ibrahimovic’in Milan’ın U18 takımında forma giyen Maximilian bir çocuğu daha bulunuyor.