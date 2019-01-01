Zlatan Ibrahimovic: Hayvanat bahçesinde değilim, hala fark yaratabilirim

Sözleşmesi Aralık ayında bitecek olan Zlatan Ibrahimovic, transferi hakkında konuşurken iddialı bir ekipte oynamak istediğini belirtti.

'te ikinci sezonunu geçiren Zlatan Ibrahimovic, 38 yaşında olmasına karşın en beğenilen oyunculardan biri olmaya olmaya devam ediyor. LA Galaxy formasıyla gösterdiği performansla hala fark yaratabileceğini kanıtlayan İsveçli golcünün sözleşmesi yıl sonunda bitiyor.

Ara transfer döneminin gözde isimlerinden biri olması muhtemel yıldız oyuncu ile La Gazzetta dello Sport bir röportaj yaptı. Röportajdan satır başları şöyle;

"Özel bir şey bulmalıyım"

"Sözleşmem Aralık ayında sona eriyor, ancak bunu düşünmüyorum. Zamanı gelince ailemle durumumu sakince değerlendireceğim. Futbola devam etmek için içimdeki yangını canlı tutabilecek özel bir şey bulmalıyım."

"Hala bir fark yaratabilirim"

" 'da unutulmaz anılar geçirdim. Sadece Ibrahimovic olduğum için bana güvenen bir takım aramıyorum. İnsanların görmeye gittiği bir hayvanat bahçesinde değilim. Hala bir fark yaratabilirim. Geri dönersem Scudetto'yu kazanmak için oynamak istiyorum."

'Diğerleri senin için burada koşar'

" 'nın transfer teklifini kabul etseydim bu sadece Sinisa Mihajlovic için olurdu. O benim arkadaşım. Bana ne söylediğini bilmek ister misin? 'Zlatan, diğerleri senin için burada koşar.' Ona teşekkür ediyorum ama bunun zor olduğunu düşünüyorum. Fikrimi değiştirirsem onu ​​hemen ararım. Ayrıca, Serie A'da bugün bile 20 gol atabileceğimi düşünüyorum."

"Benimle San Paolo her pazar dolu olacak"

"Maradona'ya ithaf edilen son belgeselden zevk aldım, kimse onun gibi değil. Burada, o şehrin sevgisini görmek neredeyse beni 'de oynamak istememe neden olacak. Diego Maradona'nın yaptıklarını tekrarlamak harika olurdu. Napoli'ye gideceğimi söylemiyorum, ancak kafamda coşku yaratan bir kare var: Benimle San Paolo her pazar dolu olacak."