Zlatan Ibrahimovic: Genç oyuncular beş dakikalık iyi oyunla göklere çıkartılıyor

Milan'ı şampiyonluk yarışında tutan Zlatan Ibrahimovic, Milano'da günlerine değinirken genç oyuncuların kendilerini ispatlamaları gerektiğini söyledi.

Serie A'da liderlik koltuğunu Inter'e kaptıran Milan'ın İsveçli yıldızı Zlatan Ibrahimovic, takımındaki herkesin iyi oynamak zorunda olduğunu söyledi.

Discovery İsveç'e konuşan Ibrahimovic, "Genç veya yaşlı olup olmamam umurumda değil. Milan'ın kaybedecek zamanı yok. Eğer iyi oynamazsam Milan başka bir forvetle sözleşme imzalayacak. Bu sadece benim için değil bütün takım arkadaşlarım için geçerli. Takım arkadaşlarımın genç olup olmamasıyla ilgilenmiyorum. Milan forması giyen her oyuncu burada olmayı hak ediyor ve eğer buradaysan kimse seni beklemek zorunda değil" ifadelerini kullandı.

Pioli Zlatanize oldu!

Teknik direktörü Stefano Pioli ile olan ilişkisine de değinen Ibrahimovic, "Pioli oldukça zor bir dönemde takımın başına geçmişti. Şu an bulunduğumuz konumdaysak bu onun sayesinde. Takım her ne kadar genç olsa da oldukça talepkar. Benden yaşça daha yaşlı ve olgun olmasının bir sonucu olarak benden daha sabırlı. Belki de onu Zlatanize ettim ve daha çok benim gibi olmasını sağladım" dedi.

Gençler kendilerini ispatlamalı

Pioli'nin kariyerinin büyük bölümünde ligde kalma mücadelesi veren takımlarda çalıştığını ve üst düzey oyuncularla çalışmaya alışkın olmamasına rağmen iyi bir çıkardığının altını çizen efsane oyuncu, "Harika bir teknik adam olduğunu ispatladı ve bu seviyeye ait olduğuna hiç şüphe yok. Zirve yarışı vermek ligde kalma mücadelesinden farklı bir baskı ve büyük bir stres unsuru" dedi.

Yeni jenerasyondan oyuncuların sadece beş dakikalık iyi oyunla harika oyuncular olarak lanse edilmesinden de şikayet eden eden Ibrahimovic, "Genç oyuncular övgü almak için önce kendilerini kanıtlamalı. İtalya'ya ilk geldiğimde yaptığım şey buydu" dedi.