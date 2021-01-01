Zlatan Ibrahımovic, Asterix & Oburix serisinin yeni filminde oynayacak

Zlatan Ibrahimovic'i önümüzdeki sene hangi takımda göreceğimizi bilmiyoruz ama onu beyaz perdede izleyebiliriz.

AC Milan'ın santrforu Zlatan Ibrahimovic 2022'de beyaz perdeye sıçrayacak ve Zinedine Zidane'nin ayak izlerini takip edecek!

Futbol kariyerinin son yıllarını geçiren İsveçli oyuncu artık kendini sanata adadı. Geçtiğimiz haftalarda İtalya'da San Remo Müzik Festivali'ne katılan ve sunuculuk yapan İsveçli, yakında beyaz perdede bir oyuncu olarak yer alacak.

Zlatan Ibrahimovic, Asterix & Oburix serisinin 2022 yılında vizyona girmesi beklenen yeni filminde rol alacağını Twitter hesabından açıkladı. Başarılı hücum oyuncusu, filmde Romalı bir komutanı canlandıracak. Karakterinin adı ise Antivirüs olacak.

Guillaume Canet'in yöneteceği ve oynayacağı filmde Vincent Cassel, Marion Cotillard, Gilles Lellouche gibi usta oyuncular da yer alacak.

Zidane da oynamıştı

Asterix & Oburix serisi sık sık spor dünyasından faydalanmayı ihmal etmedi. Serinin 2008 yılında vizyona gieren filminde Michael Schumacher, Tony Parker, Amélie Mauresmo ve Zinedine Zidane yer almıştı.

Öte yandan son dönemde politik konular hakkında birbirleriyle tartışan LeBron James ve Zlatan Ibrahimovic, benzer bir kariyer yolu seçmiş oldu. James'in oynadığı Space Jam 2 yazın vizyona girecek. Filmin yeni fragmanları sunulduktan kısa bir süre sonra Zlatan Ibrahimovic de yeni projesini açıkladı.

Zlatan'ın kariyerinde ne olabilir?

39 yaşındaki Zlatan Ibrahimovic, AC Milan'da başarılı bir dönem geçirdi. Takımını şampiyonluk yarışına sokan İsveçli oyuncu geçtiğimiz aylarda uzun süren bir sakatlık geçirdi. Milan bu dönemde kaybettiği puanlarla şampiyonluk yarışından uzaklaştı.

Zlatan'ın sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Hem Milan tarafı hem de tecrübeli oyuncu zaman zaman anlaşmadan yana açıklamalar yapıldı ama henüz somut bir girişim olmadı.

İsveçli oyuncu yazın Avrupa Şampiyonası'nda da boy gösterecek. Uzun süre milli takımdan uzak kalan oyuncu, Mart ayının sonlarında yeniden ülkesinin formasını giymişti.