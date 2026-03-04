Zlatan Ibrahimovic, Alex Morgan ve EA Sports FC 26'daki tüm yeni ICONS

EA Sports FC serisinin en eğlenceli yanlarından biri, geçmişin İKONLARI'nın bugünün kahramanlarıyla birlikte veya onlara karşı oynadığını hayal edebilmemizdir.

Diego Maradona ve Pele'den Zinedine Zidane ve David Beckham gibi daha yakın zamandaki yıldızlara kadar, futbol tarihinin en büyük ve en iyi oyuncularından bazıları bu muameleye tabi tutuldu.

Peki, EA Sports FC 26'daki yeni İKONLAR kimler? GOAL, puanları da dahil olmak üzere bilmeniz gereken her şeyi size sunuyor.

EA Sports FC 26 yeni ikonlar ve özellikler sunarken, oyun severler bu sanal dünyaya dalmak için sabırsızlanıyor.

EA Sports FC 26 ICONS

Zlatan Ibrahimovic, EA Sports FC 26'da 92'lik Şampiyon derecesiyle en yüksek puanlı yeni ICON'dur. Eski Paris Saint-Germain, AC Milan ve Ajax efsanesinin ilk derecesi 86'dır ve bu da en yüksek derecelerden biridir.

Amerika Birleşik Devletleri kadın milli takımının efsanesi Alex Morgan ise 91'lik Şampiyon puanı ile en yüksek puanlı kadın oyun ICON'u.

IKON Pozisyon İlk puan Şampiyon puanı Alex Morgan ST 86 91 Zlatan Ibrahimovic ST 86 92 Marcelo LB 85 89 Andres Iniesta CM 86 92 Caroline Seger CM 86 90 Francesco Totti ST 85 89 Toni Kroos CM 86 90 Oliver Kahn GK 86 91 Giorgio Chiellini CB 85 89 Cha Bum-kun ST 85 88 Sissi CAM 85 88 Steffi Jones CB 85 89

EA Sports FC 26'nın ICONS kadrosunda, Real Madrid'in kupalarla dolu ikilisi Toni Kroos ve Marcelo, Barcelona'nın kahramanı Andres Iniesta ve İtalya'nın Euro 2020 şampiyonu kaptanı Giorgio Chiellini gibi birçok yeni emekli oyuncu yer alıyor.

Bayern Münih ve Almanya'nın ikonik kalecisi Oliver Kahn da dikkat çeken isimler arasında yer alırken, 1999 yılında Selecao'da parlayan Brezilya kadın futbolunun efsanesi Sissi de ICONS arasında yer alıyor.

