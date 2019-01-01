Zlatan Ibrahimovic: "4 yıl bekledim, Materazzi'yi hastanelik ederek intikamımı aldım!"

Zlatan Ibrahimovic, Marco Materazzi ile arasında yaşanan gerginliği anlattı...

Zlatan Ibrahimovic, bir dönem forması giyen Marco Materazzi'den intikam almak için dört yıl beklediğini anlattı.

forması giyerken Inter ile oynadıkları bir maçta Materazzi'nin sert bir müdahalesine maruz kalan Ibrahimovic, bu yaşadığını asla unutmadığını söyledi.

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İsveçli yıldız, GQ'ya verdiği röportajda Materazzi ile arasında geçenleri anlatırken: "Juventus'tayken Inter ile oynuyorduk. Materazzi adeta katil gibi bir müdahale yaparak canımı yaktı. Sert bir futbolcuydu, bu olabilir ama sert olmanın iki yolu vardır, bir tanesi de karşındakinin canını yakmayı hedeflemektir. Paolo Maldini de sert bir oyuncuydu, ama oyun kuralları içinde. 2006 yılında oynadığımız bir maçtı ve yaptığı faulden sonra bir süre saha kenarında tedavi gördüm. Teknik direktörümüz Fabio Capello, 'Seni oyundan alacağım' dedi ama bunu kabul etmeyerek devam edeceğimi söyledim." ifadelerini kullandı.

"Sahaya dönerek Materazzi'den intikam almak istiyordum." diyen Ibrahimovic, şöyle devam etti: "Bana böyle bir şey yapan olursa onu unutmam. Ama oyuna girdikten iki dakika sonra ağrılarım arttı ve maça devam edemedim. Daha sonra da sırasıyla Inter, ve 'a gittim. Milan formasıyla ilk maçım, 2010-11 sezonundaki Inter derbisiydi. Tribünler bana tepkiliydi ve bu beni motive etti. Ama kontrollü olmazsanız bu iyi değildir, aptalca bir şey de yapabilirsiniz. Bir penaltı aldım ve bana faulü yapan kimdi? Materazzi. Penaltıyla 1-0 öne geçtik. İkinci yarıda, Materazzi bana doğru koşuyordu ve onu bir tekvando tekmesiyle hastanelik ettim. Dejan Stankovic yanıma gelip, 'Bunu neden yaptın?' diye sordu. Ona, 'Bu anı dört yıldır bekliyordum. Sebebi bu.' diye cevap verdim."

Son olarak formasını giydiği LA Galaxy'den ayrılan ve şu anda boşta olan Ibrahimovic'in Milan ile tekrar anlaşmak üzere olduğu konuşuluyor.