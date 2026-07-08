Mısır Milli Takımı oyuncusu Ahmed Sayed Zizo, “Firavunlar”ın 2026 Dünya Kupası’nda elde ettiği başarıdan duyduğu gururu dile getirerek, bunun gelecek için bir başlangıç noktası olmasını diledi.

Mısır Milli Takımı, Salı günü Atlanta Stadyumu'nda Arjantin'e 2-3 yenilerek, 2-0 önde olduğu halde 2026 Dünya Kupası'na çeyrek finalde veda etti.

Maçın bitmesinden yaklaşık 24 saat sonra Zizo, Instagram'daki kişisel hesabından bir mesaj paylaşarak şunları söyledi: “Yaşananlar sadece futbolla ilgili bir başarı değil, Mısır tarihine kazınacak bir an.”

Ayrıca şunları ekledi: “Başardıklarımızdan çok gurur duyuyorum ve milyonlarca Mısırlının yüzüne gülümseme getiren bu yolculuğun bir parçası olduğum için daha da gurur duyuyorum. Bütün bir halkın mutlu olduğunu, başını dik tuttuğunu ve ülkesiyle gurur duyduğunu görmekten daha güzel bir his yoktur.”

Şöyle devam etti: “Uzun zamandır hayalimiz, Mısır’ın Dünya Kupası’nda yeni bir tarih yazmasıydı ve bugün bu hayal gerçek oldu. Bu başarı, tek bir neslin ya da bir grup oyuncunun değil, son ana kadar inanan, sabreden ve destek veren her Mısırlı adına elde edilen bir başarıdır.”

Şöyle devam etti: “Mısır’ın bugünkü sevinci tüm dünyayı sarmış durumda. Ülkenizin bayrağının dalgalandığını ve adının dünyanın en büyük milli takımları arasında gurur ve saygıyla anıldığını gördüğünüz anla eşdeğer hiçbir şampiyonluk ya da unvan yoktur.”

Son olarak şunları ekledi: “Allah’a her zaman ve sonsuza dek şükürler olsun. Allah’tan bunun sadece bir başlangıç olmasını ve Mısır bayrağının daima en yüksek yerde dalgalanmasını diliyorum. Yaşasın Mısır.”