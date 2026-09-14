Avrupa sahalarında geçirdiği uzun yılların ve Orta Doğu ile Kuzey Afrika'daki deneyimlerinin ardından Hakim Ziyech, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya karar verdi. Ancak bu kez tercihini Brezilya Ligi'nden yana kullandı; bu adım, gerçek motivasyonları ve Fas Milli Takımı ile geleceği hakkında pek çok soru işaretini beraberinde getirdi.

Botafogo'ya geldikten birkaç gün sonra Faslı milli oyuncu, "Africa Foot" sitesine bir röportaj verdi. Bu yeni deneyime atılmasına yol açan nedenlerden açık yüreklilikle bahsetti ve Wydad Casablanca'dan ayrılışının ayrıntılarını paylaşarak paranın kararında belirleyici unsur olmadığını dile getirdi. Ayrıca yeni Brezilya kulübüyle ilgili hedeflerine ve Fas Milli Takımı'na geri dönme ihtimalinin gerçekliğine değindi.

33 yaşındaki Ziyech, Brezilya'ya transferinin farklı bir meydan okuma ve son dönemde kaybettiği tutkuyu yeniden kazanmasına yardımcı olacak bir ortam arayışından kaynaklandığını vurguladı. Bu adımı kariyerinde son bir durak olarak görmediğinin, aksine en iyi seviyesini yeniden yakalamayı amaçladığı yeni bir başlangıç olduğunun altını çizdi.

Ziyech: Futbol oynamanın keyfini yeniden yaşamak istedim

Hakim Ziyech, ekonomik açıdan belki de daha cazip başka tekliflerin varlığına rağmen, Brezilya Ligi'ne katılma kararının maddi boyuttan kaynaklanmadığını vurguladı.

Faslı oyuncu şunları söyledi: "Benim için Brezilya Ligi'ne katılmak sadece bir para meselesi değildi. Kariyerimin bu aşamasında yeni bir meydan okuma arıyordum ve her şeyden önce futbol oynamanın keyfini yeniden yaşayabileceğim bir yer arıyordum."

Ve ekledi: "Brezilya'da futbol farklı bir şekilde oynanıyor. Burada taraftarlar bu spora karşı olağanüstü bir tutku besliyor ve bu tür bir atmosfer benim çok hoşuma gidiyor."

Ziyech, ekonomik açıdan belki de daha iyi başka seçeneklerin bulunduğunu itiraf etse de, maddi boyutun tercihini belirleyen unsur olmadığını açıkladı.

Devam etti: "Elbette başka seçenekler de vardı, bazıları belki maddi açıdan daha cazipti. Ama bir sonraki tercihimi belirleyen tek unsurun para olmasını istemedim. Futbol oynamak, yeni bir deneyim yaşamak ve kendimi güçlü ve farklı bir ligde sınamak istiyorum."

Faslı milli oyuncu, Avrupa sahalarındaki uzun tecrübesinin yanı sıra Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki deneyimlerinin, Brezilya'da yeni bir deneyimi keşfetmenin zamanının geldiğini hissettirdiğini belirtti.

Şöyle konuştu: "33 yaşındayım ve Avrupa, Orta Doğu ile Kuzey Afrika'da geniş bir tecrübem var; dolayısıyla Brezilya'yı keşfetmenin vaktinin geldiğini hissettim. Ülkeyi, ligi ve taraftarları tanımak istiyorum, ama her şeyden önce Botafogo kulübüne katkı sağlamak istiyorum."

Wydad deneyimi: Dönüş para için değildi

Hakim Ziyech'in Wydad Casablanca üzerinden Fas'a dönüşü büyük ilgi uyandırmıştı; özellikle de oyuncunun ülkesinden uzakta geçirdiği uzun yılların ardından geri dönmeyi tercih etmesi dikkat çekmişti.

Ancak Ziyech, Fas'a dönme kararının maddi karşılıkla ilgili olmadığını, aksine kişisel ve sportif nedenlerden kaynaklandığını, bunların başında da ailesine yakın olma ve Fas taraftarları önünde oynama isteğinin geldiğini vurguladı.

Şöyle dedi: "Fas'a dönüp Wydad'da oynama kararı, tam bir inançla aldığım bir karardı. Ülkeme para için dönmedim, ailemin yakınında olmak ve Fas taraftarları önünde oynamak istedim."

Ancak Ziyech'in Wydad deneyimi umduğu şekilde sürmedi; çalışma koşulları ve bazı mali meselelere ilişkin birtakım ayrıntılar üzerinde anlaşmazlıklar ortaya çıktı.

Oyuncu şunları açıkladı: "Ama futbol sadece duygulardan ibaret değil. Bir süre sonra kulüpte bazı şeyler değişti ve aramızda birçok ayrıntı, özellikle de çalışma koşulları ve mali meseleler konusunda anlaşmazlıklar çıktı. Bir noktada işlerin beklediğim gibi gitmediğini hissettim, bu yüzden ortak bir kararla yollarımızı ayırdık."

Wydad'dan ayrılmasına rağmen Ziyech, bu kararının Fas'ta oynama fikrini reddetmek anlamına gelmediğini vurgulamaya özen gösterdi ve Casablanca kulübüyle yaşadığı deneyimin kendisi için önemli olduğunun altını çizdi.

Şöyle konuştu: "Fas'tan orada oynamak istemediğim için ayrılmadım. Tam tersine, bu deneyim benim için değerliydi ve Wydad kulübüne ile taraftarlarına büyük bir saygı duyuyorum. Ancak kariyerimin bu aşamasında, tamamen futbola odaklanabileceğim bir ortamda yeni bir meydan okumaya ihtiyacım olduğunu hissettim."

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Botafogo teklifi: Tamamen farklı bir fırsat

Botafogo'nun teklifi, Ziyech'in yeni bir başlangıç aradığı bir dönemde geldi ve oyuncu, Brezilya kulübünde önündeki diğer seçeneklerden farklı bir fırsat buldu.

Ziyech şöyle dedi: "Botafogo kulübünden bir teklif aldığımda, bunda tamamen farklı bir fırsat gördüm. Brezilya, futbol deneyimini olağanüstü bir şekilde yaşıyor; kulübün büyük hedefleri var ve taraftarları son derece tutkulu."

Bu yönün, Fas'ta kalmayı sürdürmek yerine Brezilya'ya transferi tercih etmesinin nedenlerinden biri olduğunu açıkladı. Ve ekledi: "Bu yüzden, sadece ülkeme yakın kalmak istediğim için Fas'ta kalmak yerine bu deneyimi yaşamayı tercih ettim."

Faslı oyuncu, ülkesine olan bağlılığının güçlü kalmaya devam edeceğini, ancak aynı zamanda profesyonel kariyerinin, sportif geleceği açısından uygun gördüğü kararları almasını gerektirdiğini düşündüğünü vurguladı.

Şöyle konuştu: "Ben bir Faslıyım ve her zaman ülkeme son derece bağlı kalacağım. Ama futbol kariyerim, kararlarımı kendim almamı da gerektiriyor. Sonuçta, kariyerimin bu aşamasında en mutlu olacağımı ve en iyi performansı sergileyeceğimi hissettiğim yeri seçtim."

Fas Milli Takımı hayali hâlâ ayakta

Ziyech'in Fas Milli Takımı ile geleceği kendisine yöneltilen sorulardan uzak kalmadı; özellikle de oyuncunun geçtiğimiz dönemde Fas Milli Takımı'nın planlarının dışında kalması ve şimdi Brezilya'da yeni bir deneyim yaşaması dikkat çekiyordu.

Ziyech, Fas Milli Takımı'na geri dönme kapısını kapatmadı, ancak aynı zamanda yeniden çağrılmasının sahada ortaya koyduklarının bir sonucu olması gerektiğini, sadece kişisel bir istek olmaması gerektiğini vurguladı.

Şöyle dedi: "Botafogo'nun bana en üst seviyede oynayabildiğimi kanıtlama fırsatını vereceğine inanıyorum, ancak milli takıma dönüş sadece kulübe ya da teknik direktöre bağlı değil; her şeyden önce sahada layık olduğumu kanıtlamam gerekiyor."

Ve ekledi: "Sergileyebileceğimi bildiğim performansı ortaya koyarsam ve Fas Milli Takımı teknik direktörü dönmeyi hak ettiğimi görürse, Fas forması giymekten son derece mutlu olurum."

Fas Milli Takımı, Ziyech'in kariyerinde özel bir yere sahip; özellikle de takımın yarı finale ulaşarak eşi görülmemiş bir başarıya imza attığı 2022 Dünya Kupası'nda Fas Milli Takımı ile yaşadığı tarihi deneyimin ardından.

Ziyech şöyle konuştu: "Milli takım benim için çok şey ifade ediyor. Onunla unutulmaz anlar yaşadım, özellikle 2022 Dünya Kupası sırasında. Bu yüzden geri dönmeyi asla göz ardı etmem."

Ancak aynı zamanda teknik ekibe kendini dayatmak istemediğini, yerini seviyesiyle kazanmayı amaçladığını vurguladı. Şöyle açıkladı: "Ama yerimi dayatmak istemiyorum; onu Botafogo'daki performansımla hak etmek istiyorum."

Ziyech: Brezilya'ya kariyerimi bitirmeye gelmedim

Otuz üç yaşına ulaşmasına ve Botafogo ile 2028 yılının sonuna kadar uzanan bir sözleşme imzalamasına rağmen Ziyech, Brezilya'ya transferini profesyonel kariyerinin sonuna zemin hazırlayan bir adım olarak ele almayı reddetti.

Faslı oyuncu, hedeflerinin hâlâ büyük olduğunu ve Botafogo'ya emekliliğinden önce kariyerinin son yıllarını geçirmek için değil, başarı ve hedeflerine ulaşmak için geldiğini vurguladı.

Şöyle dedi: "Brezilya'ya futbol kariyerimi bitirmeye gelmedim, tam tersine. Botafogo ile 2028 yılının sonuna kadar bir sözleşme imzaladım, çünkü hâlâ kazanma hırsına ve isteğine sahibim."

Ve ekledi: "Oynamak, gol atmak, gol yaratmak ve takımın hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak istiyorum. Neler sunabileceğimi biliyorum. Şimdi bunu sahada kanıtlamak bana kalmış."

Böylece Ziyech, Wydad deneyimini geride bırakarak ve Botafogo ile en iyi seviyesini yeniden yakalamaya oynayarak kariyerinde Brezilya'dan yeni bir bölüme başlıyor. Bu arada Fas Milli Takımı'nın kapısı önünde açık kalmaya devam ediyor, ancak tek ve net bir şartla: sahanın onun adına konuşması.

Botafogo, Brezilya Ligi'nin ertelenmiş 21. hafta maçında yakında Grêmio ile karşılaşacak. Bu, Ziyech'in yeni takımının taraftarlarına kendini kanıtlamaya başlamasının beklendiği ilk duraklardan biri olacak.