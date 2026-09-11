Ziyech milyona yaklaşıyor: Brezilya'daki yeni sözleşmesinin maaşı ve primleri ortaya çıktı

Brezilya basınında yer alan haberler, Faslı milli futbolcu Hakim Ziyech'in Botafogo ile imzaladığı sözleşmenin yeni mali detaylarını ortaya çıkardı. Kulüp, dün perşembe günü, Wydad Athletic'ten ayrılmasının ardından bonservissiz olarak gerçekleşen transferle oyuncuyla 2028 yılının sonuna kadar anlaştığını duyurmuştu.

Çok sayıda Brezilya medya kuruluşuna göre Ziyech, aylık yaklaşık 850 bin Brezilya reali (165 bin dolar) tutarında sabit bir maaş alacak; sözleşmede belirtilen hedeflere ve teşviklere ulaşması halinde maaşı aylık 1 milyon Brezilya realine (195 bin dolar) kadar yükselebilecek.

Oyuncunun maaşı aylık 1 milyon Brezilya realini geçmeyecek; ancak elde edeceği hedeflere ve teşviklere bağlı olarak sözleşmenin son yılında bu rakama yaklaşabilecek.

Ziyech, Botafogo'ya geçmeden önce Wydad ile kısa bir tecrübe yaşamış ve bu süreçte 16 maçta forma giyerek 9 gol atmış, 2 asist yapmıştı.

Böylece Ziyech, daha önce Ajax ile parladıktan ve Chelsea, Galatasaray ile Al-Duhail'de tecrübeler yaşadıktan sonra Brezilya Ligi'ne demir atarak kariyerinde yeni bir durağa adım atıyor.