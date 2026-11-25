Enrique, kıta turnuvasının lig aşaması 5. haftasında Parc des Princes'te Roma'yı ağırlayan Paris Saint-Germain'in ilk 11'inde Hakimi'ye yer verdi.
Takımın as kaptanı Marquinhos'un yokluğunda Hakimi, bu maçta Paris ekibinin kaptanlık bandını taşıyor.
İlk 11 şu şekilde: Safonov, Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Mendes, Neves, Vitinha, Ruiz, Akliouche, Mayulu, Ferran Torres.
Fransız istatistik sitesi StatsFoot'un verilerine göre Hakimi, 84. maçına çıkarak Avrupa kupalarında tarihin en çok forma giyen Faslı oyuncusu oldu ve 83 maçta forma giyen Ziyech'i geride bıraktı.
Hakimi, Şampiyonlar Ligi'nde 82 maça çıkarken bunlara Avrupa Süper Kupası'nda oynadığı 2 maçı da ekledi.
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Hakimi bu maçlarda Real Madrid, Inter, Borussia Dortmund ve Paris Saint-Germain formalarını giydi.
Öte yandan şu anda Brezilya ekibi Botafogo'da forma giyen Ziyech, Şampiyonlar Ligi ana tablosunda 45, eleme turlarında 14 maça çıktı. Bunların yanı sıra Avrupa Ligi'nde 17, aynı turnuvanın elemelerinde 6 ve Avrupa Süper Kupası'nda 1 maçta forma giydi.
Ziyech bu Avrupa turnuvalarında Chelsea, Ajax, Galatasaray ile Hollanda ekipleri Twente ve Heerenveen formalarını giydi.
Vitinha'dan olağanüstü bir rekor
Öte yandan StatsFoot'a göre Vitinha da olağanüstü bir rekora imza attı ve Şampiyonlar Ligi'nde aynı takımda tek bir teknik direktörün yönetiminde hiçbir maçı kaçırmadan en çok forma giyen oyuncu oldu.
Vitinha, Enrique yönetimindeki PSG ile Şampiyonlar Ligi'nde 51 maça çıktı ve Paris ekibinin İspanyol teknik adamla oynadığı hiçbir maçı kaçırmadı.