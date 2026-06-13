Paris Saint-Germain'in yıldızı Achraf Hakimi, 11 maçla Dünya Kupası tarihinin en çok maça çıkan Faslı oyuncu unvanını tek başına elde ederek yeni bir rekor kırdı.

Hakimi, 2026 Dünya Kupası'nın üçüncü grubundaki ilk maçta Cumartesi akşamı Brezilya karşısında forma giydi ve bu turnuvada yer almayan takım arkadaşı Hakim Ziyech'i (10 maç) geride bıraktı.

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Faslı bek oyuncusunun başarısı sadece yerel sahneyle sınırlı kalmadı, Fransız "stats foot" ağının verilerine göre, Kamerunlu François Omam-Beak ve Ganalı Asamoah Gyan'ın 11 maçlık rekoruna eşitleyerek, Dünya Kupası tarihindeki en çok maça çıkan Afrikalı oyuncular listesinin de başına geçti.

Hakimi, 2018, 2022 ve 2026 Dünya Kupaları'nda, Katar Dünya Kupası'nda yarı finale yükselme gibi tarihi başarılar da dahil olmak üzere, milli takımın kadrosunda önemli bir rol oynayarak Fas futbol tarihinin en önemli oyuncularından biri olarak yerini sağlamlaştırmaya devam ediyor.

Brezilya, Fas, Haiti ve İskoçya ile birlikte 3. grupta yer alırken, Dünya Kupası'nda altıncı şampiyonluğunu kazanmayı hedefliyor.

Buna karşılık Fas, Dünya Kupası'ndaki en önemli başarısını geçen turnuvada (Katar 2022) elde etti ve Arap ve Afrika milli takımları tarihinde ilk kez dördüncü sırada yer aldı.